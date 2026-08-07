¿Cómo se verá el eclipse de Sol al 99% en Vigo?: «La diferencia entre el 99% y la totalidad es muchísima»

A menos de una semana de que Galicia entera mire al cielo, todavía hay quien duda entre desplazarse para ver el eclipse o conformarse con seguirlo desde donde están. No se dejen engañar por los porcentajes, como apunta Igor Piñeiro, presidente de la Asociación Astronómica Sirio de Pontevedra (AAS): «La diferencia entre el 99% y la totalidad es muchísima».

El próximo 12 de agosto la mitad sur de Galicia se encontrará en esa franja que en los mapas que proyectan el recorrido del eclipse marcan que la Luna tapará al 99% nuestra visión del Sol. Es el caso de Vigo, si bien muchos vecinos ya buscan cómo llegar a los sitios más cercanos desde donde la visión será total, otros piensan en encontrar un buen mirador para observarlo sin salir de la ciudad.

¿Tanto cambia ver el eclipse en sitios que solo están a unos pocos kilómetros de distancia? «La respuesta corta es sí, cambia mucho», señala el responsable de AAS. «En el momento de la totalidad, durante esos segundos, podemos observar el fenómeno sin las gafas de eclipse. Podemos ver la corona solar, una parte del Sol que es dificilísima de ver; podremos ver también, si las tiene, algunas protuberancias».

Esta corona solar se presenta como unos filamentos blancos que sobresalen alrededor del Sol opacado, como si de los pétalos de una flor se tratase. Además, el fenómeno provoca la bajada de la temperatura y, en ocasiones, un fuerte viento ocasionado por ese descenso térmico que añade todavía más impacto al momento. Para ver la corona en condiciones normales se necesitarían instrumentos específicos que eclipsan artificialmente el Sol para estudiarla.

¿Merece la pena desplazarse? «Si realmente quieres disfrutarlo, sí, merece la pena. Este que nos cuadra tan cerca es un evento único en nuestras vidas, el 99% de nosotros no tenemos ni el tiempo ni el dineral para ir cazando el eclipse por el mundo adelante», afirma Piñeiro.

Así se verá en Vigo el eclipse

Si por trabajo o por cualquier otra circunstancia no podemos salir de Vigo, eso no significa que no vayamos a percibir nada de este fenómeno. Durante el momento de mayor ocultación la luz se volverá crepuscular y también notaremos como baja la temperatura. Podremos ver la Luna delante del Sol, pero no podemos quitarnos las gafas homologadas en ningún momento y el presidente de AAS explica por qué: «Aunque sea una parte muy pequeña del Sol la que no está tapada, nuestro ojo detecta la bajada de intensidad de luz visible, abre la pupila y la radiación dañina entra, tanto los rayos infrarrojos como los ultravioleta». Esto puede provocar lesiones severas e irreversibles.

Además, durante el tiempo que dure el fenómeno podremos ver en algunas zonas, especialmente las arboladas, lo que se conoce como «sombra lunar». Durante el eclipse, si una superficie sobre la que incide la luz tiene algún pequeño agujero, como puede ser la hoja de un árbol, esta se convertirá en una especie de cámara estenopeica. Lo que se verá será la proyección de muchas imágenes del Sol en forma de media luna sobre el suelo.

Seguridad más allá de la observación

La seguridad va más allá de la observación del eclipse. Piñeiro insiste en ser precavidos con los desplazamientos. El presidente de AAS recomienda «ir a los lugares habilitados para ello y no irse a cualquier monte o zona elevada con masa forestal», e insiste: «Es un 12 de agosto en Galicia. Ya sabemos cómo son los agostos en Galicia».

En esta línea, tanto los concellos como la Xunta y el Gobierno han recalcado la importancia de planificar el desplazamiento y escoger bien el punto de observación. Tener el horizonte despejado no es la única clave; las aglomeraciones en montes y otras zonas de difícil acceso pueden entorpecer las labores de rescate si alguien sufre cualquier tipo de accidente. También hay que cuidarse del fuego. La concurrencia de personas en espacios naturales puede provocar incendios en lo que Piñeiro describe como «ratoneras»; ya que muchos lugares altos solo cuentan con una carretera para entrar y salir.

Desde la asociación recuerdan que los concellos dentro de la totalidad del eclipse han programado actividades, zonas habilitadas para la observación y dispositivos de seguridad específicos para ese día. «Hay que hacer hincapié en que la gente no vaya al monte sin control, lo que se le ocurre a uno se le ocurre a 200. Con 200 personas en un monte sin seguridad puede haber una desgracia», recalca.

No eclipsar las perseidas

Para abrir boca antes del próximo miércoles, la Asociación Astronómica Sirio organiza este sábado 8 de agosto una noche para ver las perseidas en Insua. En colaboración con la Asociación de Veciños da Insua y el Concello de Ponte Caldelas, quienes se acerquen al evento podrán disfrutar de la observación con telescopios, explicación de las constelaciones de verano y contemplar de una forma única las Lágrimas de San Lorenzo.

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El evento tendrá lugar este mismo sábado de 22.30 a 1.30 horas en a Carreira Ancha, Insua (Ponte Caldelas). Además, si llegas antes del anochecer podrás observar el Sol con un telescopio solar.