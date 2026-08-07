Cambio histórico
TVE acaba con 'Cine de barrio' en La 1 tras más de 30 años y ya prepara su sustituto
La marca seguirá viva en La 2, pero sin presentador, plató ni tertulia, dentro de una nueva estrategia para las tardes del fin de semana.
Carlos Merenciano
TVE prepara un cambio de calado en una de sus marcas más reconocibles. 'Cine de barrio' dejará de emitirse en La 1 tal y como se conocía hasta ahora después de más de tres décadas ocupando las tardes de los sábados con películas españolas, entrevistas y recuerdos ligados a la historia del cine popular, según desvela El País.
La corporación trasladará la marca a La 2 a partir de septiembre, pero con una fórmula muy distinta. El espacio dejará atrás el plató, la figura del presentador y el debate con colaboradores. En su lugar, las películas irán precedidas por un reportaje de unos diez minutos que servirá para contextualizar cada título y el momento social en el que fue estrenado.
La 1 mira a la actualidad
El movimiento supone el final de una etapa para un formato que ha tenido al frente a nombres como José Manuel Parada, Carmen Sevilla, Concha Velasco, Alaska o, en su última etapa, Inés Ballester. En los últimos meses, 'Cine de barrio' ya había perdido estabilidad en la parrilla por la emisión de eventos deportivos e informativos, e incluso había sido desplazado en varias ocasiones por la versión de fin de semana de 'Aquí la Tierra'.
Con este cambio, TVE busca liberar la tarde del sábado en La 1 para reforzar la actualidad en directo durante el fin de semana. La cadena estudia lanzar un nuevo magacín que ocupe ese hueco y mantenga al canal principal más conectado con la información y el entretenimiento de temporada.
No sería el primer intento reciente de La 1 en esa franja. En 2023 probó con 'Plan de tarde', presentado por Toñi Moreno y producido por Tesseo, aunque el formato se despidió tras 15 emisiones por sus bajos datos de audiencia. Ahora, la cadena vuelve a replantear una de sus tardes más tradicionales con una decisión que marca un antes y un después para 'Cine de barrio'.
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Fuente: El Periódico
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