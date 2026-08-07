Previsión de la AEMET para el eclipse solar del 12 de agosto en Galicia: tiempo estable pero «incertidumbre» por la nubosidad

A los preparativos para la observación del eclipse solar del 12 de agosto en Galicia le faltaba una pieza clave que empieza a desvelarse, y no con noticias del todo buenas para la comunidad: la previsión del tiempo. La AEMET publicó este viernes su primer boletín sobre el pronóstico para la jornada y en lo que afecta a Galicia apunta a «cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y con mayor incertidumbre en el litoral de Galicia».

La previsión señala que al final de la tarde, coincidiendo con el eclipse, predominen los cielos nubosos o cubiertos en el área cantábrica. Concretamente en el litoral de Galicia la evolución de las nubes resulta todavía «menos definida», de ahí la incertidumbre a la que hacen referencia desde la propia agencia. Los mapas publicado por la AEMET muestran nubes bajas especialmente en la costa lucense y áreas de A Coruña. Frente a esta situación, en buena parte del resto de la Península se esperan cielos poco nubosos o despejados.

Mapa previsión de nubes para el eclipse del 12 de agosto. / AEMTE

Así, dentro de la comunidad, las condiciones podrían ser inicialmente más favorables hacia el interior. La AEMET recuerda además que para la observación no solo será importante la nubosidad existente justo encima del punto elegido. Debido a que el Sol estará a poca altura sobre el horizonte en el momento del eclipse, las nubes situadas al oeste del lugar de observación, incluso a bastantes kilómetros de distancia, podrían llegar a dificultar su visión. Las nubes altas, por el contrario, no tienen por qué impedir el espectáculo y, según precisa Meteorología, en la mayoría de los casos permiten seguir observando el eclipse. ¿Significa esto que se frustran los planes en Galicia para disfrutar de una de las citas del año? No será así. De hechos, estos datos son los primeros pronósticos de la agencia, pero la predicción tendrá que afinarse a medida que se acerque el miércoles.

Sin lluvias y con viento del norte

Al margen de las nubes, el tiempo previsto para Galicia será estable. No se esperan precipitaciones y el viento soplará predominantemente del norte, en general flojo pero con intervalos moderados en el litoral.

La comunidad también quedará al margen del calor más intenso que afectará a gran parte de España. Las temperaturas máximas subirán en la mayor parte del país y se superarán ampliamente los 35 grados en numerosas zonas del interior peninsular, mientras que el norte de Galicia será una de las pocas áreas donde se esperan ligeros descensos. Con todo, las temperaturas serán propias de las fechas.

Mapa de previsión de temperaturas para el 12 de agosto, día del eclipse solar. / AEMET

A la hora del eclipse, ya al final de la tarde, AEMET calcula que las temperaturas se habrán reducido entre dos y cinco grados respecto a las máximas alcanzadas durante el día.

La predicción contrasta así con el fuerte calor esperado en buena parte de la Península. Los termómetros podrán superar los 40 grados en el Guadalquivir y aproximarse o rebasar esa barrera en otras depresiones del suroeste y nordeste, unas condiciones muy alejadas de las previstas para el norte gallego y el Cantábrico.

Riesgo de incendio

Junto con las recomendaciones de los expertos sobre cómo observar el eclipse con garantías para nuestra salud y sin poner en riesgo nuestros ojos, otra advertencia fundamental está directamente relacionada con el Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF)

Entre el 10 y el 11 de agosto, amplias áreas del interior de Galicia pasarán de niveles de peligro Moderado-Alto a Muy Alto o Extremo, una situación que se mantendrá de cara al día 12. Tras el eclipse, el jueves 13, todavía más zonas de la comunidad ascenderán a los niveles Muy Alto y Extremo.

Por todo ello se pide extremar las precauciones durante las salidas al campo o la montaña durante toda la semana y especialmente durante la jornada del eclipse, debido al aumento de afluencia a zonas forestales.