Galicia prepara un gran dispositivo de emergencias para el eclipse solar del siglo

Las administraciones reforzarán el dispositivo de emergencias con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto y han hecho un llamamiento a la prudencia para evitar incidencias y lesiones. Entre las principales recomendaciones, insisten en observar el fenómeno únicamente con gafas homologadas.

Así lo trasladaron el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, durante la constitución del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), después de que la Xunta activase el Plan Territorial de Emergencias de Galicia (Platerga) en situación operativa 2, una medida preventiva destinada a reforzar la coordinación de las distintas administraciones y servicios que participarán en el operativo del eclipse, así como a facilitar el intercambio permanente de información y favorecer una respuesta conjunta ante cualquier incidencia que pueda producirse durante la jornada..

Calvo explicó que el operativo reforzará los servicios de emergencia y otras medidas, como el incremento de las líneas de autobús, «bajo reserva», para facilitar los desplazamientos. Asimismo, pidió respetar las zonas restringidas para la observación del eclipse con el fin de evitar situaciones de riesgo.

Coordinación

Por su parte, Blanco apeló a la «máxima coordinación» entre administraciones y destacó el trabajo conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la Xunta, al que se sumarán los refuerzos de la Dirección General de Tráfico. También recordó que el Ministerio de Transportes suspenderá ese día las obras en las carreteras gallegas para favorecer la circulación. «No miremos el eclipse sin unas gafas homologadas», recalcó.

El Cecopi quedó constituido en la sede del 112 Galicia en la localidad pontevedresa de A Estrada y, a partir de este momento, mantendrá su actividad mediante comunicación permanente entre los organismos que lo integran. El propio día del eclipse se volverá a reunir presencialmente para realizar el seguimiento del operativo hasta la normalización de la movilidad. Según recordó Calvo, el eclipse será total en 143 municipios gallegos y parcial en el resto de la comunidad, por lo que se espera un importante aumento de desplazamientos.

En la misma línea, el delegado del Gobierno aseguró que todo está preparado «para que esta jornada sea una experiencia inolvidable y segura». Además, avanzó que Salvamento Marítimo desplegará todos sus medios para reforzar la vigilancia en la costa y que la Agencia Estatal de Meteorología ofrecerá información actualizada sobre la evolución del tiempo.

Desde el 112 Galicia también hicieron un llamamiento a la población a mantener la calma y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades ante la previsión de un incremento de la movilidad y de la afluencia de personas en distintos puntos de la comunidad.