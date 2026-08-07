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Eclipse de Sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto
Sigue, minuto a minuto, toda la información relacionada con el evento astronómico del miércoles 12 de agosto
La previsión meteorológica, los consejos de los expertos y las horas clave para seguir el eclipse
Galicia se prepara para vivir una cita histórica con el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026, el primero visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. El fenómeno comenzará en torno a las 19:30 horas, alcanzará su fase máxima alrededor de las 20:28-20:30 y finalizará cerca de las 21:20, ya con el Sol bajo sobre el horizonte. En Vigo no será total, pero sí prácticamente completo: la Luna llegará a cubrir alrededor del 99% del disco solar.
Este minuto a minuto reunirá toda la información relacionada con el eclipse en Vigo y Galicia hasta la fecha clave: horarios por municipios, mapas de visibilidad, mejores puntos para verlo, previsión meteorológica, actividades organizadas, recomendaciones de seguridad, cortes de tráfico, dispositivos especiales y consejos para quienes se desplacen por la comunidad.
Mientras tanto, el eclipse ya se nota en la agenda gallega. Zonas dentro de la franja de totalidad, como A Coruña y otros puntos del norte de Galicia, preparan actos especiales y registran un fuerte interés turístico, con alojamientos muy demandados para esos días. En Vigo, aunque el eclipse será parcial, el 99% de ocultación promete convertir la tarde del 12 de agosto en un momento excepcional para vecinos, visitantes y aficionados a la astronomía.
Previsión de la AEMET para el eclipse solar del 12 de agosto en Galicia: tiempo estable pero «incertidumbre» por la nubosidad
A los preparativos para la observación del eclipse solar del 12 de agosto en Galicia le faltaba una pieza clave que empieza a desvelarse, y no con noticias del todo buenas para la comunidad: la previsión del tiempo. La AEMET publicó este viernes su primer boletín sobre el pronóstico para la jornada y en lo que afecta a Galicia apunta a «cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y con mayor incertidumbre en el litoral de Galicia».
La previsión señala que al final de la tarde, coincidiendo con el eclipse, predominen los cielos nubosos o cubiertos en el área cantábrica. Concretamente en el litoral de Galicia la evolución de las nubes resulta todavía «menos definida», de ahí la incertidumbre a la que hacen referencia desde la propia agencia. Los mapas publicado por la AEMET muestran nubes bajas especialmente en la costa lucense y áreas de A Coruña. Frente a esta situación, en buena parte del resto de la Península se esperan cielos poco nubosos o despejados.
Así, dentro de la comunidad, las condiciones podrían ser inicialmente más favorables hacia el interior. La AEMET recuerda además que para la observación no solo será importante la nubosidad existente justo encima del punto elegido. Debido a que el Sol estará a poca altura sobre el horizonte en el momento del eclipse, las nubes situadas al oeste del lugar de observación, incluso a bastantes kilómetros de distancia, podrían llegar a dificultar su visión. Las nubes altas, por el contrario, no tienen por qué impedir el espectáculo y, según precisa Meteorología, en la mayoría de los casos permiten seguir observando el eclipse. ¿Significa esto que se frustran los planes en Galicia para disfrutar de una de las citas del año? No será así. De hechos, estos datos son los primeros pronósticos de la agencia, pero la predicción tendrá que afinarse a medida que se acerque el miércoles.
Monbus recomIenda anticipar Los desprazamentos en el eclipse para evitar la saturación de servicios
Monbus recomienda a las personas viajeras que vayan a acudir a las zonas y ciudades preferentes para ver el eclipse del próximo 12 de agosto que adelanten sus desplazamientos y compren sus billetes de autobús evitando las frecuencias más próximas a la hora del fenómeno, con el fin de evitar los servicios más saturados.
La compañía inició el lunes la venta de los servicios especiales programados para el evento, que se suman a las conexiones regulares habituales.
De este modo, en la ruta Vigo-Ferrol se ha organizado un servicio especial con salida a las 12.35 horas y llegada prevista a las 15.30, que se suma a las salidas habituales de las 7.35, 12.45, 14.45 y 16.35 horas. En la línea Vigo-A Coruña, por su parte, se ha habilitado una salida a las 14.00 horas, con llegada a las 16.25, que se añade a los servicios regulares de las 6.30, 8.45, 9.35, 10.45, 14.00, 15.35 y 17.35 horas. En ambos casos se ha dispuesto también un servicio especial de regreso con salida a las 23.00 horas.
Monbus recomienda asimismo acudir con suficiente antelación a las estaciones para minimizar molestias y facilitar la organización de los servicios.
Fran Campos
Hace 27 años, desde A Estrada, ya anunciaban el eclipse que ahora volverá a oscurecer Europa
El eclipse total del próximo 12 de agosto devuelve a la actualidad la historia de la Sociedade Astronómica da Estrada, un colectivo nacido tras el fenómeno de 1999 que convirtió la divulgación científica y la defensa del cielo nocturno en una de sus señas de identidad.
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Diego Doval
Expertos piden extremar todas las precauciones para disfrutar el eclipse
Los astrónomos Luca Piccotti y José Ángel Docobo recuerdan que únicamente deben emplearse gafas homologadas con certificación ISO.
David García
Los comuneros insisten en rechazar Udra como zona para ver el eclipse
La Comunidade de Montes de Beluso, propietaria de los terrenos, comunica al Concello que no autoriza la inclusión del espacio natural y lamenta que pretenda seguir adelante.
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Alberto Rivera
Zara se suma al eclipse solar y lanza una camiseta exclusiva para la ocasión
La multinacional coruñesa Zara se ha sumado al eclipse de Sol, el fenómeno astronómico único que viviremos en la ciudad el próximo miércoles 12 de agosto, y ha lanzado una camiseta para este evento diseñada por la ilustradora Agustina Shuan.
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Eladio Lois
Del reflejo en el río y los cristales ahumados a las gafas homologadas: «El ser humano siempre ha sabido que mirar al Sol es peligroso»
Francisco Gómez-Ulla, profesor de la USC y director médico de Miranza Instituto Gómez-Ulla, recorre la historia de los visionados de eclipses, explicando en los métodos tradicionales para proteger la visión e incidiendo en la idea de que «oscurecer la luz no tiene nada que ver con protegerse de la radiación».
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Patricia Casteleiro
Las Islas Cíes cuelgan el cartel de lleno por tierra y mar para el día del eclipse
Las Islas Cíes son Destino Turístico Starlight por la excelente calidad de su cielo y la baja contaminación lumínica. Muchos ataron cabos y decidieron que el archipiélago o la ría de Vigo son puntos idóneos para observar un fenómeno como el eclipse de sol del próximo miércoles. Ya hay 125 barcos con permiso para fondear, el límite, y no caben más visitantes en el camping.
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Patricia Casteleiro
Vigo vivió otro eclipse en 1912: coincidió con el hundimiento del Titanic y fueron todos los escolares a verlo para recibir una clase de astronomía
FARO recogió durante cuatro días las distintas impresiones que causó el fenómeno en la ciudad, que sobre todo se desplazó a O Castro para contemplarlo.
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Pablo Varela
¿Cómo se verá el eclipse de Sol al 99% en Vigo?: «La diferencia entre el 99% y la totalidad es muchísima»
¿Tanto cambia ver el eclipse en sitios que solo están a unos pocos kilómetros de distancia? «La respuesta corta es sí, cambia mucho», señala el responsable de Asociación Astronómica Sirio de Pontevedra (AAS). «En el momento de la totalidad, durante esos segundos, podemos observar el fenómeno sin las gafas de eclipse. Podemos ver la corona solar, una parte del Sol que es dificilísima de ver; podremos ver también, si las tiene, algunas protuberancias».
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