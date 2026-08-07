Eclipse de Sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

Previsión de la AEMET para el eclipse solar del 12 de agosto en Galicia: tiempo estable pero «incertidumbre» por la nubosidad

A los preparativos para la observación del eclipse solar del 12 de agosto en Galicia le faltaba una pieza clave que empieza a desvelarse, y no con noticias del todo buenas para la comunidad: la previsión del tiempo. La AEMET publicó este viernes su primer boletín sobre el pronóstico para la jornada y en lo que afecta a Galicia apunta a «cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y con mayor incertidumbre en el litoral de Galicia».

La previsión señala que al final de la tarde, coincidiendo con el eclipse, predominen los cielos nubosos o cubiertos en el área cantábrica. Concretamente en el litoral de Galicia la evolución de las nubes resulta todavía «menos definida», de ahí la incertidumbre a la que hacen referencia desde la propia agencia. Los mapas publicado por la AEMET muestran nubes bajas especialmente en la costa lucense y áreas de A Coruña. Frente a esta situación, en buena parte del resto de la Península se esperan cielos poco nubosos o despejados.

Así, dentro de la comunidad, las condiciones podrían ser inicialmente más favorables hacia el interior. La AEMET recuerda además que para la observación no solo será importante la nubosidad existente justo encima del punto elegido. Debido a que el Sol estará a poca altura sobre el horizonte en el momento del eclipse, las nubes situadas al oeste del lugar de observación, incluso a bastantes kilómetros de distancia, podrían llegar a dificultar su visión. Las nubes altas, por el contrario, no tienen por qué impedir el espectáculo y, según precisa Meteorología, en la mayoría de los casos permiten seguir observando el eclipse. ¿Significa esto que se frustran los planes en Galicia para disfrutar de una de las citas del año? No será así. De hechos, estos datos son los primeros pronósticos de la agencia, pero la predicción tendrá que afinarse a medida que se acerque el miércoles.

La previsión completa, aquí