Buscan a un hombre de 85 años desaparecido una zona de monte en Coirós
Un operativo de búsqueda coordinado por la Guardia Civil rastrea la zona de O Fontelo
E. P.
La Guardia Civil coordina un operativo de búsqueda de Jesús María Corral, un hombre de 85 años que padece alzheimer y que pudo haber sufrido una caída en el monte en la zona de O Fontelo, en el municipio coruñés de Coirós.
El 112 Galicia tuvo constancia al hilo de las 20:45 h a través de las llamadas de varios particulares que alertaban de que el hombre faltaba desde la tarde y que habían conseguido hablar con él por teléfono.
En esa comunicación, según detallaron las personas que llamaron a la central de emergencias, el varón les explicó que se había caído en una finca.
El Instituto Armado ha detallado que el octogenario suele vestir camisa amarilla de cuadros y pantalón largo.
En las tareas de búsqueda, además de agentes de la Guardia Civil, participan también voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de Betanzos y de Abegondo y una veintena de vecinos y familiares.
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