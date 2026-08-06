Crimen legendario
Netflix pone fecha de estreno a la nueva temporada de 'Monster' tras Dahmer, los hermanos Menéndez y Ed Gain: así es el caso de Lizzie Borden
La cuarta entrega de la antología llegará el 17 de septiembre y abordará uno de los asesinatos más célebres de la crónica negra estadounidense.
Carlos Merenciano
Netflix ya prepara el regreso de una de sus franquicias más potentes. 'Monster: The Lizzie Borden Story' se estrenará el próximo 17 de septiembre y pondrá el foco en una figura clave de la historia criminal de Estados Unidos. La nueva entrega de la antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan estará protagonizada por Ella Beatty.
Tras los casos de Jeffrey Dahmer, los hermanos Menéndez y Ed Gein, la saga cambia de perspectiva y sitúa por primera vez a una mujer en el centro del relato. La serie viajará hasta Fall River, Massachusetts, donde en 1892 fueron asesinados a hachazos Andrew Borden y su esposa Abby. La principal sospechosa fue Lizzie, hija de Andrew, aunque terminó absuelta por un jurado.
Una historia marcada por el misterio
Más de 130 años después, el caso sigue sin una respuesta definitiva y continúa alimentando teorías, libros, películas y documentales. Netflix abordará esa leyenda desde una mirada psicológica, presentando a Lizzie como una joven atrapada en una familia acomodada de New England, sometida a un entorno de control, humillación y represión.
La ficción también dará peso a Bridget Sullivan, la criada de los Borden, con quien Lizzie encontrará una vía de escape marcada por el deseo, la rabia y la fantasía de venganza. Ella Beatty ha explicado que la serie explora “la rabia femenina y la represión”, dos temas que considera muy presentes todavía hoy.
El reparto incluye además a Rebecca Hall como Abby Borden, Charlie Hunnam como Andrew Borden, Vicky Krieps como Bridget Sullivan, Billie Lourd como Emma Borden y Jessica Barden como la actriz Nance O'Neil. Con esta nueva entrega, Netflix busca ampliar el fenómeno de 'Monstruo', una franquicia que se consolidó en 2022 con 'Dahmer' y que desde entonces se ha convertido en una de sus marcas criminales más reconocibles.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Aldán, el paseo de la fama del verano gallego
- Una pareja de O Porriño, más de 24 horas atrapada en Portugal tras averiarse su furgoneta: «Nos dejaron tirados como auténticos animales»
- La playa de Arneles (Cangas) se cierra al baño por vertidos fecales y la Cofradía de Aldán apunta a los fondeos de yates de recreo
- Galicia, entre las pocas autonomías con residencia oficial para su presidente: Monte Pío costó 9 millones
- ¿Fumata blanca en el aeropuerto de Peinador?: las 10 rutas desde Vigo y su presupuesto a los que apuntan Concello y Diputación para el acuerdo
- La catalana Conservas Dani se hace con la planta mejillonera de raíces gallegas que quebró en Chile
- Vithas Vigo se convierte en el tercer hospital de España en administrar los primeros fármacos frente al alzhéimer
- Un turista franco-argentino en aislamiento en España tras dar positivo en hantavirus