Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Infectado por HantavirusEclipse total de SolPisos nuevos sin compradoresO MarisquiñoUnai Núñez
instagramlinkedin

Otra mentira

'Mañaneros 360' desmonta el bulo de Hermann Tertsch contra RTVE por un supuesto vídeo grabado en Ceuta falseando la realidad

El programa de La 1 asegura que el equipo señalado por el eurodiputado de Vox no era de TVE, sino de la televisión pública belga VRT.

Javier Ruiz y Hermann Tertsch

Javier Ruiz y Hermann Tertsch / RTVE/Fundación Disenso

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

'Mañaneros 360' ha desmentido este miércoles 5 de agosto uno de los bulos difundidos en redes sobre la crisis migratoria de Ceuta. El programa de La 1, presentado por Javier Ruiz, se ha detenido en un vídeo en el que aparece un equipo de televisión grabando a un niño que, presuntamente, habría llegado a la ciudad autónoma durante la crisis.

Las imágenes fueron utilizadas por Hermann Tertsch para acusar a TVE de preparar una supuesta escenificación. El eurodiputado de Vox aseguró que la televisión pública había iniciado “producciones cinematográficas con actores marroquíes”, con unos “simulando periodismo” y otros “simulando escenas en Ceuta”.

RTVE niega que fuera un equipo suyo

Sin embargo, 'Mañaneros 360' ha aclarado que ese equipo no pertenece a TVE. Según explicó el magacín, los reporteros que aparecen en el vídeo trabajan para VRT, la televisión pública belga, con la que el programa contactó para contrastar lo ocurrido y ofrecer su versión.

Desde VRT niegan haber preparado ninguna escena. La cadena belga sostiene que “no han escenificado nada que no estuviera ocurriendo” y lamenta que las imágenes se hayan sacado de contexto para alimentar la polarización en torno a la situación de Ceuta.

Noticias relacionadas

El vídeo y el mensaje de Tertsch se han difundido ampliamente entre perfiles afines a la ultraderecha. Pese al desmentido emitido por el programa de La 1, el eurodiputado no había eliminado la publicación en la que señalaba directamente a TVE.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aldán, el paseo de la fama del verano gallego
  2. Una pareja de O Porriño, más de 24 horas atrapada en Portugal tras averiarse su furgoneta: «Nos dejaron tirados como auténticos animales»
  3. La playa de Arneles (Cangas) se cierra al baño por vertidos fecales y la Cofradía de Aldán apunta a los fondeos de yates de recreo
  4. Galicia, entre las pocas autonomías con residencia oficial para su presidente: Monte Pío costó 9 millones
  5. ¿Fumata blanca en el aeropuerto de Peinador?: las 10 rutas desde Vigo y su presupuesto a los que apuntan Concello y Diputación para el acuerdo
  6. La catalana Conservas Dani se hace con la planta mejillonera de raíces gallegas que quebró en Chile
  7. Vithas Vigo se convierte en el tercer hospital de España en administrar los primeros fármacos frente al alzhéimer
  8. Un turista franco-argentino en aislamiento en España tras dar positivo en hantavirus

Ferran Torres, nuevo embajador de la Comunitat Valenciana

Unidades para trastornos musculoesqueléticos, apoyo psicológico en empresas y pruebas en las mutuas: las 31 medidas de Xunta, UGT y CEG ante el alza las bajas laborales

Unidades para trastornos musculoesqueléticos, apoyo psicológico en empresas y pruebas en las mutuas: las 31 medidas de Xunta, UGT y CEG ante el alza las bajas laborales

El turista contagiado de Hantavirus está aislado en un domicilio de Galicia junto a dos contactos

El turista contagiado de Hantavirus está aislado en un domicilio de Galicia junto a dos contactos

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Previsión de la AEMET para el eclipse en Galicia: tiempo estable pero «incertidumbre» por la nubosidad

Previsión de la AEMET para el eclipse en Galicia: tiempo estable pero «incertidumbre» por la nubosidad

La Policía detiene en Ourense a dos fugitivos buscados por Francia y Portugal por tráfico de drogas y robos

La Policía detiene en Ourense a dos fugitivos buscados por Francia y Portugal por tráfico de drogas y robos

Momento de la detención, en la calle del Progreso de Ourense, del fugitivo reclamado por Francia por tráfico de drogas.

La Diputación de Pontevedra aprueba inversiones por 2,7 millones, con ayudas para juventud, sociedades de caza y obras

La Diputación de Pontevedra aprueba inversiones por 2,7 millones, con ayudas para juventud, sociedades de caza y obras
Tracking Pixel Contents