Qué ver en el cielo después del eclipse solar de agosto: las lluvias de estrellas, superlunas y otros fenómenos que se verán este año en Galicia

El eclipse total de Sol del 12 de agosto lleva meses acaparando la atención de expertos y curiosos. Las reservas en los lugares más privilegiados para observar el fenómeno, las medidas extraordinarias previstas para organizar la jornada, el reparto y la venta de gafas —ya casi agotadas— y las conversaciones en todo tipo de foros hablan por sí solos de la expectación que ha generado. Sin embargo, tan importante como ser testigo de un acontecimiento histórico es hacerlo con seguridad. Por ello, los especialistas insisten en explicar cómo y en qué momento se podrá observar sin poner en riesgo la vista.

El eclipse será difícil de superar. En algunos puntos de Galicia, la ocultación completa del Sol durará alrededor de 76 segundos y se producirá en torno a las 20.28 horas. Con todo, el espectáculo astronómico no terminará cuando el Sol vuelva a aparecer. Esa misma noche, las Perseidas, también conocidas como lágrimas de San Lorenzo, ofrecerán una de las mejores oportunidades del año para observar estrellas fugaces. Y no será el último gran fenómeno astronómico que dejará 2026. Repasamos las citas con el cielo gallego en lo que resta de 2026.

Del eclipse directamente a las Perseidas

La primera cita será inmediata. El máximo de las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo se producirá durante la madrugada del 12 al 13 de agosto, especialmente entre las 4.00 y las 6.00 horas, aunque la actividad podría ser intensa desde las 23.00 horas del miércoles hasta avanzada la mañana del jueves.

La coincidencia resulta especialmente favorable porque el eclipse solar se produce necesariamente con luna nueva. El satélite no iluminará el cielo durante la noche y permitirá ver meteoros más débiles, siempre que se observe desde un lugar oscuro y despejado. En condiciones ideales, las Perseidas pueden alcanzar tasas teóricas próximas a los cien meteoros por hora, aunque la cantidad que contempla una persona suele ser considerablemente menor y depende de la oscuridad, la nubosidad y el campo de visión.

No será necesario mirar directamente hacia la constelación de Perseo. Lo más recomendable será tumbarse o reclinarse, abarcar la mayor porción posible del cielo y permanecer al menos media hora lejos de farolas y pantallas para que la vista se adapte a la oscuridad.

28 de agosto: la Luna se oscurece sobre Galicia

Solo dieciséis días después del eclipse solar llegará otro eclipse, esta vez de Luna. Durante la madrugada del 28 de agosto, la sombra de la Tierra cubrirá gran parte del disco lunar en un eclipse parcial visible desde toda España y observable a simple vista, sin filtros ni protección especial.

Galicia contará con una situación ventajosa por su posición occidental. Mientras en el centro y este peninsular la Luna se ocultará antes de que finalice la fase parcial, desde el oeste podrá contemplarse prácticamente completa.

En A Coruña, la fase parcial comenzará a las 4.33 horas, alcanzará su máximo a las 6.12 y terminará a las 7.51, solo unos minutos antes de la puesta de la Luna, prevista alrededor de las 8.02. Para observar los últimos instantes será imprescindible contar con un horizonte oeste-suroeste libre de edificios, montes o árboles.

Septiembre: una lluvia discreta y cielos sin Luna

Después de un agosto extraordinario, septiembre ofrecerá una cita más modesta. Las épsilon Perseidas de septiembre alcanzarán su máximo alrededor del día 9, con una tasa teórica de unos ocho meteoros por hora.

No será una lluvia comparable con las Perseidas de agosto, pero tendrá a su favor un cielo prácticamente sin iluminación lunar, ya que la luna nueva llegará el día 11. Será una oportunidad dirigida sobre todo a quienes puedan alejarse de las ciudades y observar durante varias horas.

Octubre: Dracónidas y Oriónidas

Las Dracónidas estarán activas entre el 6 y el 10 de octubre y alcanzarán su máximo alrededor de las 3.00 horas de la madrugada del día 9, en horario peninsular. Su actividad habitual es baja, en torno a cinco meteoros por hora, y para 2026 no se ha pronosticado ningún estallido extraordinario. Aun así, la cercanía de la luna nueva del 10 de octubre dejará un cielo muy oscuro.

El relevo llegará con las Oriónidas, cuyo máximo está previsto alrededor del 21 de octubre. Esta lluvia puede superar los veinte meteoros por hora y su radiante gana altura a partir de la medianoche. La Luna estará en fase creciente, pero quedarán varias horas de oscuridad después de su puesta, por lo que la segunda mitad de la noche será la más favorable.

Noviembre: meteoros lentos, Leónidas y la primera superluna

Noviembre comenzará con las Táuridas del Sur, que alcanzarán su máxima actividad alrededor del día 5, y continuará con las Táuridas del Norte, cuyo máximo será el 12. No destacan por la cantidad —entre cinco y diez meteoros por hora—, sino por producir meteoros relativamente lentos y brillantes, adecuados incluso para iniciarse en la fotografía nocturna. La luna nueva del 9 de noviembre favorecerá ambas citas.

Las Leónidas llegarán pocos días después. Su máximo ordinario está calculado para las 23.45 horas UTC del 17 de noviembre, es decir, alrededor de las 00.45 horas del día 18 en la España peninsular. La tasa prevista ronda los quince meteoros por hora y los modelos no anticipan una gran tormenta, aunque sí posibles encuentros débiles con antiguos rastros de polvo. Las mejores condiciones llegarán avanzada la madrugada, cuando su radiante esté más alto y la Luna haya perdido protagonismo.

El 24 de noviembre será el turno de una superluna. Esta expresión, de carácter popular y no una categoría astronómica estricta, se utiliza cuando la luna llena coincide con una posición especialmente próxima a la Tierra. NASA incluye las lunas llenas del 24 de noviembre y del 24 de diciembre entre las superlunas de 2026.

Diciembre reserva la lluvia más intensa

La gran cita del último mes del año serán las Gemínidas. Su máximo estará centrado alrededor de las 15.00 horas del 14 de diciembre, pero será amplio, por lo que las noches del 13 al 14 y del 14 al 15 mantendrán una actividad elevada.

La tasa cenital horaria puede llegar a los 150 meteoros, lo que convierte a las Gemínidas en una de las lluvias más intensas y fiables del calendario. Además, la Luna tendrá alrededor de un 20% de iluminación y se pondrá al principio de la noche, dejando muchas horas oscuras. El radiante, situado en Géminis, estará visible desde poco después del anochecer y alcanzará una posición especialmente favorable durante la madrugada.

Las Úrsidas cerrarán el calendario de lluvias alrededor del 22 de diciembre. Su tasa habitual es mucho más modesta, de unos diez meteoros por hora, y en 2026 la observación estará muy perjudicada por una Luna iluminada en un 96%, apenas dos días antes del plenilunio.

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El último gran acontecimiento llegará en Nochebuena. La Luna alcanzará su fase llena a las 2.28 horas del 24 de diciembre y será la segunda superluna de esta recta final del año. Podrá contemplarse durante prácticamente toda la noche siempre que las nubes lo permitan.