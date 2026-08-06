La DGT vigila estos errores con la V-13 y el portabicicletas: multas de hasta 200 euros

Maletas, sombrillas, bicicletas y el depósito lleno. Miles de familias preparan estos días el coche para iniciar sus vacaciones, coincidiendo con el periodo del año en el que las carreteras españolas registran una mayor intensidad de circulación. Sin embargo, antes de ponerse en marcha conviene revisar algo más que los neumáticos o el nivel de combustible.

Un olvido aparentemente menor, como colocar incorrectamente la señal V-13 —la conocida ‘L’ de conductor novel— o no señalizar las bicicletas transportadas en la parte trasera, puede acabar en una multa de entre 100 y 200 euros.

La Dirección General de Tráfico calcula que durante agosto se producirán aproximadamente 54,5 millones de desplazamientos de largo recorrido. La segunda operación especial del verano comenzó con una previsión de 5,6 millones de viajes durante el primer fin de semana del mes, marcado por la coincidencia de quienes empezaban las vacaciones, quienes regresaban a casa y los desplazamientos habituales del fin de semana.

Tráfico ha reforzado para este periodo los controles en carretera mediante radares fijos y móviles, helicópteros, drones y cámaras capaces de detectar distracciones o el incumplimiento del uso del cinturón. Además de las infracciones más conocidas, los agentes también pueden comprobar la correcta identificación de los conductores noveles y la señalización de las cargas.

La multa de 100 euros relacionada con la ‘L’

El verano de 2026 será el primero al volante para muchos jóvenes que han obtenido recientemente el permiso de conducir. Durante los doce meses posteriores a su obtención, están obligados a utilizar la señal V-13, conocida popularmente como la ‘L’.

Esta placa debe colocarse en la parte posterior izquierda del vehículo y permanecer perfectamente visible. No basta con llevarla dentro del coche, apoyada sobre la bandeja trasera o guardada en el maletero. Incumplir esta obligación se considera una infracción leve que puede estar castigada con una multa de 100 euros.

El problema también puede aparecer en la situación contraria. Cuando el conductor ya ha cumplido su primer año con el permiso, debe retirar la señal. Circular con ella sin ser conductor novel también puede acarrear una sanción de 100 euros, ya que se estaría transmitiendo al resto de usuarios una información incorrecta.

Este descuido es especialmente habitual en vehículos compartidos por varios miembros de una familia. Cuando padres e hijos, hermanos o parejas utilizan el mismo coche, será necesario colocar o retirar la ‘L’ dependiendo de quién vaya a conducir.

Las bicicletas también deben estar correctamente señalizadas

Las bicicletas son otro de los elementos habituales en los viajes estivales. Quienes las transporten mediante un soporte instalado en la parte posterior del vehículo deben comprobar si el conjunto sobresale de la carrocería.

Cuando una bicicleta o el portabicicletas sobresalen por detrás, resulta obligatorio utilizar la señal V-20: un panel cuadrado, reflectante y con franjas diagonales rojas y blancas que permite a los demás conductores identificar las dimensiones reales del vehículo.

Si la carga ocupa todo el ancho posterior del coche, deben instalarse dos señales V-20, una en cada extremo y con las franjas formando una ‘V’ invertida. La DGT también recuerda que las bicicletas no pueden sobresalir lateralmente de un turismo y que el soporte puede superar la parte trasera un máximo equivalente al 15% de la longitud del vehículo.

No colocar la V-20 cuando resulta obligatoria puede suponer una sanción cercana a los 200 euros. Además, si el soporte tapa la matrícula o los pilotos traseros, será necesario instalar una placa supletoria y un tablero de iluminación que reproduzca las luces del vehículo.

Las bicicletas también deben quedar firmemente sujetas para evitar que puedan desplazarse, caer o comprometer la estabilidad del coche. Transportarlas en el interior es legal, siempre que no reduzcan la visibilidad, no limiten los movimientos del conductor y permanezcan aseguradas mediante los anclajes o sistemas de sujeción adecuados.

La baliza V-16, otro elemento que no puede faltar

A estas comprobaciones se suma una de las principales novedades de este verano. Desde el 1 de enero de 2026, la baliza V-16 conectada es el único dispositivo reconocido en España para señalizar un vehículo inmovilizado por una avería o un accidente. Los antiguos triángulos y las balizas sin conectividad ya no sirven como sistema legal de señalización.

Antes de emprender el viaje, conviene comprobar que el dispositivo está homologado, se encuentra accesible desde el interior del vehículo y funciona correctamente. Guardarlo debajo de las maletas o en un lugar difícil de alcanzar puede complicar su utilización en una emergencia.

La DGT también ha estrenado en 2026 el teléfono gratuito 018, destinado a víctimas de siniestros de tráfico, familiares y personas cercanas. El servicio funciona los 365 días del año, entre las 8.00 y las 21.00 horas, y proporciona orientación psicológica, social, médica y legal.

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Revisar la ‘L’, comprobar el portabicicletas y llevar una V-16 conectada son gestos que apenas requieren unos minutos. Hacerlo antes de salir puede evitar una sanción, un retraso inesperado y, sobre todo, una situación peligrosa durante el viaje.