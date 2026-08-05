Los asesinatos en un cuartel de Cambados y en un camping de Oia, precedentes en Galicia del crimen de un guardia civil a su expareja en Llanes

El asesinato este miércoles de una agente de la Guardia Civil a manos de su expareja, también vinculada al instituto armado, en el cuartel de Llanes, tiene al menos dos precedentes recientes en la provincia de Pontevedra.

En ambos casos, los autores eran guardias civiles destinados en Galicia y las víctimas habían denunciado previamente situaciones de acoso o violencia machista.

Mari Luz Posse, asesinada cuando iba a denunciar a su expareja

Uno de los antecedentes que más conmoción causó en Galicia fue el asesinato de Mari Luz Posse, de 43 años, ocurrido durante la madrugada del 15 de diciembre de 2007 en la casa cuartel de Cambados.

Declaran culpable de asesinato al ex guardia civil Jaime Maiz / FDV

La mujer había acudido a las dependencias de la Guardia Civil para denunciar el acoso y los malos tratos que atribuía a su expareja, el agente Jaime Máiz Sanmartín, destinado en ese mismo puesto. El guardia civil se presentó en el cuartel y disparó contra ella con una pistola.

Un jurado popular lo declaró culpable de asesinato y la Audiencia Provincial de Pontevedra le impuso en 2010 una pena de 19 años de prisión por un delito de asesinato con las circunstancias agravantes apreciadas durante el proceso. El Tribunal Supremo rechazó posteriormente el recurso presentado por su defensa y confirmó la condena.

Mari Luz Posse, durante su etapa en la asociación Zona Centro / J.L.OUBIÑA

El caso provocó, además, una fuerte polémica por la ausencia de protección efectiva a la víctima dentro de las propias dependencias policiales. Mari Luz Posse coincidió en el cuartel con el hombre al que pretendía denunciar sin que se adoptasen las medidas necesarias para impedir que se acercase a ella.

Ana Vanessa Serén, tiroteada al salir de trabajar en Oia

El segundo precedente se produjo el 3 de junio de 2023 en las inmediaciones del cámping O Muíño, en el municipio pontevedrés de Oia.

Ana Vanessa Serén, de 44 años y natural de Lugo, acababa de finalizar su jornada de trabajo cuando fue abordada y asesinada a tiros por su expareja, un guardia civil destinado en el puesto de Baiona y residente en A Guarda.

El agente tenía vigente una orden que le prohibía acercarse a menos de 300 metros de la mujer y comunicarse con ella. Ana Vanessa había presentado una denuncia dos meses antes y su caso había sido clasificado inicialmente como de riesgo medio. El permiso de armas del agresor también había sido retirado.

Un hombre asesina a su expareja en un 'camping' de Oia / Alba Villar

Según explicó entonces la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, los equipos encargados de la protección de víctimas habían realizado decenas de actuaciones de seguimiento desde que se dictaron las medidas judiciales.

Después del crimen, el agresor huyó hacia una zona de monte. La Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo para localizarlo y, cuando se vio rodeado por los agentes, se quitó la vida.

El presunto asesino, en una imagen de 2007. | // FDV / m. fontánm.f.

*El teléfono 016 atiende durante las 24 horas a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno. También se puede solicitar ayuda mediante WhatsApp, en el 600 000 016, y en situaciones de emergencia a través del 112, el 091 o el 062. La llamada al 016 no aparece en la factura telefónica, aunque debe eliminarse del registro del dispositivo.