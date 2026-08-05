MeteoGalicia lanza un mapa interactivo para planificar la observación del eclipse solar del 12 de agosto

La posibilidad de contemplar el eclipse solar del próximo 12 de agosto dependerá tanto del lugar elegido como del estado del cielo. Para facilitar la planificación, MeteoGalicia ha habilitado un espacio específico en su página web que permitirá consultar el pronóstico meteorológico de cada uno de los municipios gallegos durante la jornada del fenómeno astronómico.

La herramienta incorpora un mapa de Galicia en el que se distingue entre los ayuntamientos donde el eclipse será total y aquellos en los que solo se podrá observar de forma parcial. Cuando falten tres días para el evento, los usuarios podrán pulsar sobre cada municipio y acceder a una previsión completa para la mañana, la tarde y la noche del 12 de agosto.

La información incluirá las condiciones previstas en el lugar seleccionado y se completará con el acceso a las cámaras web instaladas por MeteoGalicia en diferentes puntos de la comunidad. Estas imágenes permitirán comprobar en tiempo real el estado del cielo y detectar la presencia de nubes en las horas anteriores al eclipse.

También podrán consultarse las imágenes del satélite y el resto de los servicios meteorológicos habituales, como los avisos, el índice de radiación ultravioleta, el radar de precipitaciones o el riesgo de incendios forestales.

Galicia será una de las zonas privilegiadas para contemplar el eclipse, aunque la visibilidad no será igual en todo el territorio. Además de las nubes, la presencia de montes, edificios u otros obstáculos hacia el oeste puede impedir o dificultar la observación. La Xunta aconseja por ello buscar un lugar con el horizonte despejado y poca contaminación lumínica.

El riesgo de desplazamientos de última hora

La previsión meteorológica será especialmente relevante ante la posibilidad de que miles de personas se desplacen hacia las zonas donde se anuncien cielos más despejados.

La aparición de nubosidad localizada podría provocar cambios de planes de última hora, concentraciones en determinados puntos, retenciones y estacionamientos indebidos. La recomendación es consultar la predicción antes de salir, planificar la ruta y evitar desplazamientos improvisados cuando se acerque la hora del eclipse.

La Xunta ya había advertido a los profesionales sanitarios de que la concentración de personas en los lugares con mejor visibilidad puede aumentar el riesgo de accidentes y complicar el regreso a casa. También aconseja llevar agua, comida, combustible suficiente y la medicación habitual, especialmente en el caso de personas vulnerables.

«Con los pies en la tierra y los ojos en el cielo»

La Consellería de Medio Ambiente ha acompañado el nuevo servicio meteorológico con dos decálogos destinados a reducir el impacto de la llegada masiva de visitantes a montes, miradores y otros espacios naturales.

Bajo el lema «Con los pies en la tierra y los ojos en el cielo», la Xunta pide utilizar únicamente los accesos permitidos y desplazarse por los senderos señalizados. También recomienda respetar la vegetación y la fauna, mantenerse alejado de acantilados y otras zonas peligrosas y reducir al mínimo el ruido y las luces artificiales.

La Administración autonómica pide además que las visitas se planifiquen con antelación para evitar aglomeraciones y recuerda que el uso de drones está sometido a autorización. La presencia de estos aparatos puede alterar a la fauna, molestar a otros observadores y generar riesgos en lugares concurridos.

El segundo decálogo se centra en la prevención y recogida de residuos. La Xunta aconseja llevar el menor número posible de envases y objetos desechables, apostar por recipientes reutilizables y retirar tanto los restos de comida como el denominado microlixo: tapones, colillas y otros residuos pequeños que con frecuencia quedan abandonados en el terreno.

¿Dónde tiro las gafas?

Las gafas desechables utilizadas para observar el eclipse deberán depositarse en el contenedor de la fracción resto. La recomendación general es abandonar el lugar en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de la llegada de los visitantes.

El objetivo, resume Medio Ambiente, es disfrutar de un acontecimiento excepcional sin dejar huella en los espacios naturales que se convertirán en improvisados observatorios durante la tarde del 12 de agosto.