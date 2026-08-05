Habilitan autobuses especiales desde Vigo para ver el eclipse en A Coruña: estas son las rutas y horarios

Las empresas concesionarias Monbus y Arriva ofertan ya en sus respectivas páginas web los billetes de los servicios especiales de autobús para ver el eclipse del 12 de agosto en A Coruña, con rutas en el Eje Atlántico, Lugo y A Mariña. Este refuerzo del transporte por carretera es una de las medidas ofrecidas por la Xunta para el evento astronómico. Este dispositivo tiene por objetivo facilitar los desplazamientos hacia las ubicaciones con mejores condiciones de observación, en detrimento de los viajes en vehículos privados para reducir la carga sobre la red vial y reforzar la seguridad ciudadana.

En el Eje Atlántico, las conexiones especiales parten desde la estación intermodal de Vigo hacia las estaciones de autobuses de A Coruña y Ferrol. La ruta Vigo-A Coruña se habilita con un servicio con salida a las 14.00 horas, con paradas en la estación de autobuses de Pontevedra, en la estación intermodal de Santiago y en la avenida de Alfonso Molina. Esta expedición se une a las habituales, que se mantienen los servicios regulares con salidas a las 6.30, 8.45, 9.35, 10.45, 14.00 y 15.35 horas y también permiten llegar al destino antes del inicio del fenómeno.

Los desplazamientos Vigo-Ferrol incorporan un servicio especial con salida a las 12.35 horas y llegada prevista a las 15.30 horas, y paradas en las estaciones de autobuses de Pontevedra y Santiago, en Pontedeume, Fene y, dentro de Ferrol, en la avenida das Pías y en el barrio do Pilar. Este servicio se suma a las conexiones regulares con salida desde Vigo a las 7.35, 12.45 y 14.45 horas, que también permiten llegar antes del comienzo del evento astronómico.

En los dos itinerarios se habilita un servicio especial de regreso a las 23.00 horas, una vez finalizada la observación del eclipse en A Coruña. Los billetes podrán adquirirse también el propio día del eclipse. Será posible comprarlos en las estaciones de autobuses hasta dos horas antes de la salida en los servicios de Vigo con A Coruña y Ferrol y hasta completar la capacidad disponible. Las personas usuarias podrán emplear la Tarxeta de Mobilidade de Galicia para beneficiarse de las bonificaciones de la Xunta, incluidas los viajes gratuitos para menores de 21 años con la tarjeta Xente Nova y para mayores de 65 años con la tarifa +65.

Desplazamientos entre Lugo y A Mariña

En la provincia de Lugo, incorporan una nueva salida a las 17.00 horas en la línea Lugo-Meira-Ribadeo, que se suma a las conexiones habituales de las 13.30 y de las 15.30 horas. El trayecto realizará las paradas habituales en Castro de Rei, Pol, A Pastoriza, Meira, Riotorto, A Pontenova, San Tirso de Abres, Trabada y Vegadeo. El regreso desde Ribadeo se efectuará a las 22.30 horas.

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Los refuerzos dentro de A Mariña complementan la conexión entre Ribadeo y las playas de Foz con una nueva salida a las 18.00 horas, que se incorpora los servicios regulares de las 9.30, 12.30, 13.45, 16.00 y 19.00 horas. Los servicios especiales de regreso están programados a las 21.30 y 22.00 horas.

Fuente: La Opinión A Coruña