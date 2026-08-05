Eclipse de sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

Galicia se prepara para vivir una cita histórica con el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026, el primero visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. El fenómeno comenzará en torno a las 19:30 horas, alcanzará su fase máxima alrededor de las 20:28-20:30 y finalizará cerca de las 21:20, ya con el Sol bajo sobre el horizonte. En Vigo no será total, pero sí prácticamente completo: la Luna llegará a cubrir alrededor del 99% del disco solar.

Este minuto a minuto reunirá toda la información relacionada con el eclipse en Vigo y Galicia hasta la fecha clave: horarios por municipios, mapas de visibilidad, mejores puntos para verlo, previsión meteorológica, actividades organizadas, recomendaciones de seguridad, cortes de tráfico, dispositivos especiales y consejos para quienes se desplacen por la comunidad.

Mientras tanto, el eclipse ya se nota en la agenda gallega. Zonas dentro de la franja de totalidad, como A Coruña y otros puntos del norte de Galicia, preparan actos especiales y registran un fuerte interés turístico, con alojamientos muy demandados para esos días. En Vigo, aunque el eclipse será parcial, el 99% de ocultación promete convertir la tarde del 12 de agosto en un momento excepcional para vecinos, visitantes y aficionados a la astronomía.

R. V. Cómo ver el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en Galicia de forma segura y con niños Una caja, papel de aluminio y un folio: la forma más segura de ver el eclipse solar, especialmente con niños La radiación puede dañar las células sensibles de la retina y provocar retinopatía solar, con pérdida de visión central, distorsiones o manchas oscuras permanentes. El peligro añadido es que la lesión puede producirse sin dolor inmediato. Especialmente en el caso de los niños se desaconseja la observación directa del eclipse. La noticia, aquí.

R. V. Público en la pasada edición de The Champions Burger, el mayor festival de hamburguesas de España, en la terraza del Centro Comercial Vialia Estación de Vigo / Jose Lores Gafas homologadas gratis El menú para evitar cegueras en el Champions Burger de Vigo Un menú para garantizar la seguridad ocular de miles de personas... además de disfrutar de buena gastronomía. Hasta 10.000 personas podrán contemplar el eclipse solar desde The Champions Burger en Vigo el próximo 12 de agosto gracias a la iniciativa anunciada este martes. El festival entregará gafas homologadas y certificadas para que el público que asista pueda contemplar este acontecimiento astronómico con total seguridad, mientras disfrutan del campeonato gastronómico celebrado en la terraza superior del Centro Comercial Vialia. Para conseguirlas bastará con comprar unas patatas fritas o bebida en cualquiera de las barras del evento. En ese momento, además de la comida, recibirán unas gafas de regalo. La promoción estará disponible únicamente el miércoles 12 de agosto y hasta el fin de existencias. The Champions Burger será uno de los escenarios privilegiados de la ciudad desde los que seguir este fenómeno histórico, gracias a su ubicación en el Centro Comercial Vialia, un enclave amplio y abierto que ofrece una excelente visibilidad del cielo desde una altura privilegiada. El eclipse será visible en Vigo entre las 19:30 y las 21:25 h, con su punto álgido sobre las 20:30 h, cuando la Luna ocultará alrededor del 99 % del Sol, ofreciendo una imagen espectacular justo antes del atardecer. Puedes leer la información completa en este enlace.

David Alján La fotografía que Josep Comas tomó del eclipse en Valdeorras en 1912. / Josep Comas Hemeroteca Un nuevo eclipse total de sol, 114 años después: ¿Cómo se vivió el fenómeno de 1912 en Ourense? La espera para presenciar el fenómeno astronómico del siglo ya se puede contar con los dedos de las manos: faltan, desde este domingo, diez días para que llegue a España el eclipse total de Sol, un evento insólito que, aparte de en nuestro país, solo se podrá contemplar en su plenitud en Rusia, Islandia y Groenlandia, con la afluencia turística que ello conlleva. Al igual que en el resto de provincias, Ourense ultima desde hace meses todos los preparativos necesarios para brindar a locales y visitantes la mejor experiencia posible y sin inconvenientes. La ocupación hotelera roza el lleno en múltiples municipios del oriente provincial, y no es para menos, pues hace 114 años que no se presencia un fenómeno de estas magnitudes en toda la región. Ante esta exclusividad, surge la gran pregunta de los curiosos: ¿cómo se vivió por aquel entonces un evento así? La respuesta la han recogido los investigadores Iván Fernández Pérez y José Ángel Docobo Durántez, del Observatorio Ramón María Aller, en la última tirada de la revista cultural Raigame. Corría abril de 1912 cuando se dio el último eclipse total de Sol en tierras ourensanas. Por aquel entonces, a la que hoy es la persona más longeva de Galicia le quedaban aún cuatro años para nacer; en vez de en su móvil o en su ordenador, estarían leyendo esta pieza en un número suelto de papel que les hablaría del "regocijo que presentaba las calles por presenciar el fenómeno á la hora minutos y segundos prefijados de antemano por los sabios astrónomos"; y la astronomía, lejos de la pasión que hoy despierta en muchos aficionados, era una ciencia prácticamente «patrimonio de instituciones oficiales», que obligaba a sus interesados a recurrir a sociedades internacionales para desarrollar su interés. Puedes leer la información completa en este enlace.

Francisco Díaz Guerrero El «MSC Virtuosa», en Vigo. / Alba Villar Turismo Siete cruceros a la caza del eclipse en Vigo Como era de esperar, el efecto eclipse viene deslumbrando a los aficionados a la astronomía —y a los que no lo son tanto—, que quieren ser testigos de un acontecimiento que probablemente no vuelva a repetirse en sus vidas. Porque, además de poder disfrutarlo desde tierra, no serán pocos los que lo harán desde el mar mientras navegan en un confortable crucero. Por ello, numerosas operadoras ya tienen programados desde hace muchos meses —más de un año en algunos casos— los viajes en los que sus clientes podrán deleitarse con el fenómeno astronómico a bordo de sus buques, rodeados de todas las comodidades y compartiendo afición con sus compañeros de viaje. El puerto de Vigo no será ajeno al hecho ya que, gracias a él, la semana del 10 al 16 de agosto será la que registre la mayor concentración de cruceros de todo el año, a un promedio de uno por día. La semana arrancará con la visita del gigantesco MSC Virtuosa, que vendrá con 6.000 pasajeros. Este viaje es el único que no hace referencia al eclipse en la publicidad de la armadora, dado que ese día el barco estará atracado en Funchal. A pesar de ello, los cruceristas podrán ser testigos del fenómeno, si bien parcialmente, ya que en Madeira el oscurecimiento será del 77%. Puedes leer la información completa en este enlace.

Sara Ledo El A321XLR de Iberia desde el que se podrá ver el eclipse / Cedida Evento histórico Iberia fletará un vuelo exclusivo para ver el eclipse total de Sol desde el aire La cuenta atrás para el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto ha desatado el interés por encontrar los mejores lugares para contemplarlo. Mientras miles de personas preparan su viaje para vivir el fenómeno alrededor de todo el país, Iberia ha decidido llevar la experiencia un paso más allá: ha organizado un vuelo especial que permitirá observar el eclipse a más de 10.000 metros de altitud y retransmitirlo en directo para todo el mundo. Las imágenes captadas durante el trayecto se retransmitirán en directo a través de sus redes sociales gracias al nuevo sistema de conectividad wifi vía Starlink que Iberia está incorporando a su flota. Pero el vuelo no solo ofrecerá una vista privilegiada fenómeno, sino que también servirá como plataforma científica. A bordo viajará un equipo de investigadores del proyecto Shelios para realizar observaciones del que será el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica desde 1912. El avión, que llevará el código IB1473, en homenaje al año de nacimiento del astrónomo Nicolás Copérnico, despegará del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 18:45 horas y realizará una ruta especialmente diseñada para "maximizar las condiciones de observación del eclipse sobre la provincia de Palencia". El aparato será un Airbus A321XLR, uno de los aviones de última generación de la flota de Iberia, y la tripulación estará liderada por el comandante Javier Lopera Alcalá y el piloto Javier Meana Fernández, este último con formación en astrofísica. Puedes leer la información completa en este enlace.

Cómo ver el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en Galicia de forma segura y con niños Una caja, papel de aluminio y un folio: la forma más segura de ver el eclipse solar, especialmente con niños El eclipse solar del miércoles 12 de agosto de 2026 será uno de los grandes acontecimientos astronómicos de la historia reciente. El fenómeno, primero de estas características visible desde la Península Ibérica en más de un siglo, comenzará en torno a las 19:30 horas, alcanzará su fase máxima alrededor de las 20:28-20:30 y finalizará cerca de las 21:20, ya con el Sol bajo sobre el horizonte. La expectación ante una cita de este calibre no puede hacernos bajar la guardia y olvidar la principal advertencia de los especialistas: durante cualquier fase parcial no es seguro mirar directamente al Sol, ni siquiera durante unos segundos. Especialmente en el caso de los niños se desaconseja la observación directa del eclipse. ¿Significa esto que tienen que perderse un momento histórico? La respuesta es no. Existe un sistema conocido como caja oscura, proyector solar o proyector estenopeico que permiten una observación indirecta pero igualmente impresionante del fenómeno. Todos los pasos y materiales, aquí

Fran Campos Concello, Policía Local y GESAEStrada coordinarán el operativo de seguridad en San Miguel de Castro. / F. C. A Estrada se prepara para vivir el evento astronómico del siglo en O Coto de San Miguel de Castro El alcalde, Gonzalo Louzao, presentó este lunes el operativo acompañado por el concejal de Sanidade e Turismo, Óscar Rancaño, además de representantes de la Policía Local, Protección Civil y el GES de A Estrada. Todos ellos coordinarán un plan específico que permitirá seguir el eclipse desde el castro de San Miguel de Castro, elegido como punto oficial de observación del municipio. Más información.

Ágatha de Santos Un niño, observando el cielo con unas gafas de eclipse. / Europa Press El eclipse solar del 12 de agosto exige máxima precaución durante todo el fenómeno para evitar daños oculares graves El eclipse solar total del próximo 12 de agosto ofrecerá un espectáculo excepcional, pero los especialistas insisten en que la seguridad debe ser la prioridad. La principal recomendación es utilizar siempre gafas homologadas para eclipses (con certificación ISO 12312-2:2015) y evitar mirar al Sol de forma continuada. La noticia, aquí.

Pablo Varela VISTA DEL ECLIPSE PARCIAL DE SOL DEL 20 DE MARZO DE 2015 OBSERVADO DESDE LA CIUDAD DE VIGO. FENOMENO ASTRONOMICO. ECLIPSE SOLAR / JOSE LORES / VIGO Diez lugares a una hora y media (o menos) de Vigo en los que poder ver el eclipse solar total de sol Queda poco más de una semana para el eclipse total de sol que paralizará Galicia. Tras meses de leer noticias sobre la materia, recomendaciones y la labor divulgativa de distintas instituciones; cada gallego se ha convertido en un estudioso del fenómeno y ya ha pergeñado su plan para el esperado 12 de agosto. Este plan adquiere especial relevancia si tu municipio no ha sido agraciado con la suerte de estar en la franja de totalidad del eclipse. Es el caso de Vigo, desde donde la luna solo alcanzará a cubrir el 99% del astro rey. En ese uno por ciento hay toda una experienca completamente distinta a la hora de vivir la ocultación. No todo está perdido para quienes viven en la ciudad olívica. Gracias a los datos del Portal Eclipse de la Xunta de Galicia podemos encontrar diez municipios a hora y media de Vigo desde los que disfrutar del eclipse total. Puedes consultar el listado completo aquí.