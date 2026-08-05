Del armario de Sada al contenedor de Ourense: los bebés hallados vivos o muertos que conmocionaron Galicia

El hallazgo de un recién nacido muerto en el interior de un armario de una vivienda de Sada ha vuelto a abrir una de las páginas más estremecedoras de la crónica de sucesos: la de los bebés encontrados fuera de hospitales, en domicilios, montes, cuevas, cajas o contenedores. Algunos pudieron ser rescatados con vida. En otros casos, las pruebas forenses y genéticas se convirtieron en la única vía para reconstruir lo sucedido.

Los hechos de Sada refieren a una joven residente en el municipio que acudió a Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña con una fuerte hemorragia. Aunque negó haber estado embarazada, los sanitarios detectaron un cordón umbilical y restos de placenta, por lo que alertaron a las fuerzas de seguridad ante la ausencia del bebé. La inspección posterior de la vivienda permitió localizar el cuerpo sin vida del recién nacido dentro de un armario.

El bebé del monte de San Pedro

Uno de los antecedentes más conocidos en Galicia se produjo en A Coruña a finales de 2014. El 27 de diciembre, un vecino que paseaba por las inmediaciones del monte de San Pedro encontró el cadáver de un recién nacido entre los matorrales, junto a la carretera de Os Fuertes.

José Miguel Jiménez, a la derecha, con su padre Jesús señalando el lugar donde hallaron al bebé. / C.P.

La inspección y la autopsia determinaron que el bebé había sido trasladado hasta allí cuando ya estaba muerto. La ausencia de sangre o fluidos en el lugar y el estado del cordón umbilical descartaron que hubiese sido abandonado con vida en el monte. La Policía Nacional buscó entonces a los progenitores y trabajó bajo la hipótesis de un posible homicidio.

Una bolsa dentro de una cueva de Pico Sacro

En febrero de 2011, el cuerpo de otro recién nacido apareció dentro de una bolsa de plástico en una cueva del Pico Sacro, en Boqueixón. El hallazgo se produjo de manera accidental, cuando unas personas que se encontraban en la zona iluminaron el interior de una de las antiguas galerías mineras.

El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Galicia y las muestras obtenidas se remitieron también al Instituto Nacional de Toxicología. Además de determinar cuándo y cómo había muerto, la Guardia Civil confiaba en que el perfil de ADN del pequeño condujese hasta su madre. La investigación permaneció bajo secreto de sumario.

Lalín: un bebé de dos meses y signos de malnutrición

Un caso de características distintas, pero que también provocó una investigación judicial, ocurrió en Lalín en julio de 2022. Un bebé de dos meses fue encontrado muerto en una vivienda familiar. Los servicios sanitarios trataron de reanimarlo durante su traslado al Hospital Clínico de Santiago, aunque únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.

Las primeras informaciones señalaban que el menor presentaba signos de malnutrición. Su hermana, también menor de edad, fue ingresada en el CHUS después de ser localizada en condiciones higiénicas deficientes y con síntomas de desnutrición. La familia ya era conocida por los servicios sociales municipales y la Fiscalía de Menores se hizo cargo de las actuaciones mientras se esperaba el resultado de la autopsia.

Ourense y Culleredo: dos bebés encontrados con vida

La hemeroteca gallega también conserva historias con un desenlace muy diferente. El 17 de septiembre de 2017, un hombre que revisaba un contenedor de basura en Ourense encontró a un recién nacido envuelto en una manta. El bebé, prematuro y de unas 37 semanas de gestación, respiraba con dificultad, pero pudo ser trasladado al hospital y quedó fuera de peligro.

La madre que reconoce que tiró a su bebé a la basura: 10 años de prisión y 20 de alejamiento / FDV

El menor evolucionó favorablemente y pasó posteriormente al cuidado de una familia de acogida. La Policía identificó a la madre y la investigación se extendió también a la situación de sus otros tres hijos.

Durante el juicio, la acusada respondió con un «sí» cuando el fiscal le preguntó si reconocía su acusación. Estefanía de Antonio García, ourensana de 30 años, admitía que tiró a su bebé recién nacido al contenedor tras dar a luz en el baño de su casa, en el barrio de O Vinteún. Había ocultado y negado el embarazo tanto a su novio, como a otros allegados. Dos hermanas de la pareja que la vieron más delgada que en una boda ocurrida semanas antes sospecharon y avisaron confidencialmente a la Policía. Fue la clave para resolver el caso.

La madre aceptó 10 años y un día de prisión por intento de asesinato con agravante de parentesco, perdió la patria potestad y no acercarse a menos de 500 metros del menor -tutelado por la Xunta tras los hechos- antes de que transcurran 20 años.

Tres años después, en septiembre de 2020, otro recién nacido fue localizado con vida dentro de una caja de zapatos junto al polideportivo de Tarrío, en Culleredo. Era un niño, conservaba todavía el cordón umbilical y se encontraba en buen estado. Tras ser atendido en el Hospital Materno Infantil de A Coruña, quedó igualmente bajo el sistema de protección de menores y fue entregado a una familia de acogida.

Palma de Gandía, el precedente casi idéntico

El episodio español con mayores semejanzas con el de Sada ocurrió el 19 de febrero de 2024 en Palma de Gandía, Valencia. Una joven de 22 años, que había ocultado su embarazo a familiares y amigos, dio a luz sin asistencia en el domicilio familiar. El cuerpo de la recién nacida fue encontrado posteriormente, envuelto en plástico, dentro de un armario.

El domicilio donde fue halladoel cadáver del bebé. / R. SEGURA

En aquel caso, la autopsia confirmó que la niña había nacido con vida y que su muerte había sido violenta: la había degollado. La madre reconoció los hechos y, en diciembre de 2025, la Audiencia Provincial de Valencia la condenó a 23 años de prisión por asesinato.