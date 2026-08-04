El verano de 2026, el más cálido en España desde el año 1961

El verano de 2026 (junio-julio) es ya el más cálido de toda la serie histórica en España, que comienza en 1961, con una temperatura media de 24,5 grados, según ha confirmado este martes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En un mensaje colgado en la cuenta de la plataforma X de ese organismo, la Aemet apunta que «con una temperatura media de 24,5 ºC, supera en 0,7 ºC a los bimestres junio-julio más cálidos, los de 2022 y 2025». Al mismo tiempo, constata que «es 2,9 ºC más cálido que el promedio 1991-2020». Asimismo, en la red social, la Aemet remarcó que «los cinco bimestres junio-julio más cálidos en este país se han registrado desde 2015», agregando que «nueve de los diez con mayor temperatura media han ocurrido en el siglo XXI».

En cuanto a las lluvias, la Aemet indica que este verano ha sido también el más seco de la serie histórica, con solo 17 l/m2 acumulados, por debajo de 1994 (21 l/m2) y de 2005 y 2016 (27 l/m2): «En verano siempre llueve poco, pero este año las lluvias han sido, hasta ahora, especialmente escasas».

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Ante estos datos, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, afrimó en redes sociales que «frente a estos impactos la respuesta pasa por la unidad: coordinación entre administraciones para dar respuesta inmediata». «A la vez, acuerdos estratégicos que aborden la raíz de la crisis climática. Es momento de sumar fuerzas. Necesitamos un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática», agregó.