Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 4 de agosto de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 4 de agosto de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 25, 30, 34, 46 y 50, y las estrellas 01 y 12.
El código del Millón ha sido el FCN67977.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Encuentran sin vida al vecino de Silleda de 64 años desaparecido desde el viernes
- Diez lugares a una hora y media (o menos) de Vigo en los que poder ver el eclipse total de sol
- El pequeño gran rey del río triunfa en Couso con pesca récord
- El equipo vigués que salvó a un hombre de 73 años con una nueva técnica: «No teníamos nada más que ofrecerle. La estudiamos y fuimos a por todas»
- Intentan robar de madrugada una furgoneta en Bueu
- Entrega total al Cristo de la Victoria, protector de los vigueses
- El hombre que limpió roca a roca los 30 km de costa entre Baiona y A Guarda
- Alfonso Rueda: «Hemos reducido ya un 40% las bajas laborales en algunas zonas donde vimos que había disfunciones»