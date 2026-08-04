Eurostars Gran Hotel La Toja, una joya en la isla del bienestar
En el corazón de la ría de Arousa, el Eurostars Gran Hotel La Toja mantiene vivo el legado del primer cinco estrellas de Galicia combinando historia, bienestar y tradición termal en un enclave único
Hay islas que se visitan y otras que se viven. La Illa da Toxa pertenece a ese segundo grupo: un lugar que no se recorre con prisa, sino que se descubre con los sentidos, al ritmo de quien sabe disfrutar sin relojes. En esta isla diminuta y exquisita, en mitad de la ría de Arousa y unida al continente por un puente, se encuentra un hotel que no necesita presentación: el Eurostars Gran Hotel La Toja, baluarte del termalismo y emblema indiscutible de la elegancia atemporal.
Una isla con alma
En apenas unas hectáreas, la Illa da Toxa condensa tradición balnearia, sofisticación discreta y un entorno natural que invita a respirar hondo. No es casualidad que, desde principios del siglo XX, esta isla fuese el refugio elegido por aristócratas, escritores, científicos y familias reales.
En ese mismo espíritu nació, en 1907, el Gran Hotel La Toja: el primer cinco estrellas de Galicia y auténtico pionero del turismo de bienestar en España. Más que un alojamiento, es una institución. Una joya viva de la Belle Époque que ha sabido evolucionar con el tiempo sin perder su esencia.
Belleza que perdura
Su arquitectura de inspiración clásica y presencia imponente conserva con orgullo los detalles que lo hacen único: mármoles nobles, lámparas originales, techos de doble altura y amplios ventanales. Pasear por sus salones es tener el privilegio de sumergirse en otra época.
Pero más allá de su estética, el alma del hotel late en su balneario: heredero de una tradición centenaria que ha hecho de las aguas y lodos de A Toxa auténticos aliados para la salud y el bienestar.
Con un spa de última generación, tratamientos a medida y un enfoque integral del autocuidado, el Eurostars Gran Hotel La Toja invita a reconectar con uno mismo de forma más sensorial, más consciente, más placentera.
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