El eclipse solar del 12 de agosto exige máxima precaución durante todo el fenómeno para evitar daños oculares graves

El eclipse solar total del próximo 12 de agosto ofrecerá un espectáculo excepcional, pero los especialistas insisten en que la seguridad debe ser la prioridad. La principal recomendación es utilizar siempre gafas homologadas para eclipses (con certificación ISO 12312-2:2015) y evitar mirar al Sol de forma continuada. «No hace falta estar observándolo continuamente. Basta con mirarlo unos segundos cada cierto tiempo para comprobar cómo evoluciona», explica Enrique Alonso Blanco, divulgador de ciencia y presidente de la Fundación Ceo, Ciencia e Cultura, entidad que gestiona el Observatorio Astronómico de Forcarei.

Los expertos recuerdan que ni las radiografías, ni los cristales de soldador, ni los cristales ahumados o tintados, ni los CD, ni varias gafas de sol superpuestas son métodos seguros para observar un eclipse. «Aunque algunos de estos materiales oscurezcan la visión, no filtran de forma adecuada la radiación ultravioleta», advierte.

Recurrir a estos u otros métodos caseros puede provocar lesiones graves e incluso irreversibles en la retina. Con el objetivo de prevenir este tipo de daños, el Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia ha puesto en marcha una campaña informativa para fomentar una observación segura del fenómeno. La iniciativa incluye la distribución de folletos en los más de 660 establecimientos y centros sanitarios de óptica de la comunidad, además de información disponible en la página web de la entidad

Los ópticos gallegos recuerdan que la retina no produce dolor, por lo que una persona puede estar sufriendo una quemadura sin percatarse. Sin embargo, el daño puede ser grave e incluso irreversible. «La retina no produce dolor y, por ello, una persona puede estar sufriendo una quemadura en sus retinas al mirar al Sol sin darse cuenta, percibiendo únicamente una luz muy intensa», advierten.

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) avisa de que las gafas de eclipse deben indicar claramente que sirven para observar el Sol, con alegaciones como «gafas para observación solar», «filtros para observación directa del sol», «solar eclipse glasses» o «direct solar viewing» y deben tener un marcado de la CE, que acredita que cumple con la legislación europea aplicable a una radiación solar muy intensa.

El eclipse comenzará en Galicia alrededor de las 19.30 horas, alcanzará su máxima cobertura hacia las 20.30 y finalizará sobre las 21.20 horas. Durante ese tiempo, la Luna irá cubriendo progresivamente el disco solar hasta el máximo del fenómeno, para después descubrirlo de nuevo. «Hay tiempo más que suficiente para que todos podamos verlo», explica.

Pero no solo es importante utilizar gafas homologadas, sino también hacerlo correctamente. Alonso recomienda colocárselas siempre de espaldas al Sol, comprobar antes que el filtro está en perfecto estado y, una vez terminada la observación, volver a girarse antes de quitárselas. «Lo que hay que evitar es quitárselas o ponérselas mirando al Sol, porque durante ese instante podrías exponerte a una radiación perjudicial», advierten.

Aunque observar este fenómeno es seguro para los niños, las precauciones deben extremarse con ellos. Los adultos deben ayudarles a colocarse y retirarse las gafas y vigilar que no se las quiten mientras observan el eclipse. «Para evitar que puedan quitárselas, es recomendable sujetárselas mientras contemplan el cielo», afirma.

En el caso de utilizar prismáticos o telescopios, estos deberán llevar filtros solares homologados instalados siempre delante del objetivo y nunca detrás del ocular.

«No hace falta estar observándolo continuamente. Basta con mirarlo unos segundos cada cierto tiempo para ver cómo evoluciona» Enrique Alonso Blanco — Presidente de la Fundación Ceo, Ciencia y Cultura

Como alternativa completamente segura, Alonso recomienta la cámara oscura, un sencillo sistema que puede construirse con una caja de zapatos, un folio blanco y un pequeño orificio realizado sobre papel de aluminio. «La imagen del eclipse se proyecta en el interior de la caja y puede ser observada por varias personas al mismo tiempo sin ningún riesgo», detalla.

El Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia ofrece una segunda alternativa que permite ver el eclipse sin mirar directamente al Sol. Se trara de proyectar sobre una pared que esté a la sombra o sobre el techo la imagen del Sol obtenida con un espejo plano de mano, cubierto con un papel al que se le ha recortado un agujero de entre cinco y diez milímetros de diámetro.

Disfrutar también del entorno

Además de contemplar el Sol, el presidente de Fundación Ceo, Ciencia e Cultura anima a prestar atención a los cambios que se producen en el entorno durante el eclipse. «Durante la hora que dura el eclipse pueden observarse cambios muy llamativos. La luz ambiental se modifica completamente, la temperatura puede descender entre tres y cuatro grados y algunos animales alteran su comportamiento al interpretar que está anocheciendo», comenta

En Vigo, donde la cobertura alcanzará el 99,36 %, será obligatorio mantener las gafas puestas durante todo el fenómeno. Aunque solo quede una estrecha franja del Sol visible, esta sigue emitiendo una radiación muy intensa. «Que parezca que apenas queda sol no significa que deje de dañar la vista», recuerda.

Solo en las zonas donde el eclipse alcance el 100% de totalidad podrá retirarse la protección durante los escasos segundos en los que el Sol permanezca completamente oculto. El Instituto Geográfico Nacional indicará con precisión el momento exacto en el que comienza y termina esta fase.

En cuanto a la organización de actividades, explica que las asociaciones astronómicas han descartado promover grandes concentraciones de público, ya que consideran que la gestión de un evento de esta magnitud corresponde a las administraciones públicas por las necesidades de seguridad, tráfico y logística que implica. «La experiencia de otros eclipses, y especialmente el de Estados Unidos hace dos años, demuestra que estos eventos atraen a muchísima gente. Hay que tener en cuenta que la franja de este eclipse total atraviesa el norte de Galicia, el sur de Asturias, León, Aragón, la Comunidad Valenciana y termina en Mallorca. Es el único lugar de Europa donde se podrá ver el eclipse al cien por cien. Cualquier persona que quiera contemplar la totalidad tendrá que desplazarse hasta esta franja», comenta.

Alonso asegura que aún no ha decidido desde donde verá el eclipse y que su destino estará en función de la previsión meteorológica, aunque considera que quienes permanezcan en Vigo disfrutarán igualmente de un espectáculo extraordinario. «Con las Cíes de fondo, el espectáculo será magnífico», afirma, al tiempo que anima a aprovechar un fenómeno de estas características, especialmente porque la próxima cita, prevista para el año siguiente, ofrecerá una cobertura de alrededor del 70%.

Según el experto, en Vigo, la orientación de la mayor parte de sus playas hacia el sur ofrece numerosos emplazamientos adecuados, mientras que en otros lugares será conveniente planificar los desplazamientos con antelación y elegir espacios con el horizonte oeste completamente despejado. «Lo ideal es buscar un sitio con el horizonte oeste completamente despejado», señala.

Ahora solo resta que el tiempo acompañe y permita disfrutar de este fenómeno astronómico, que no se veía desde la península ibérica desde 1912. . El experto aconseja comprobar con antelación la previsión meteorológica y la zona elegida para confirmar si tendrá buena visibilidad.