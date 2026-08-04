Eclipse de sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

Galicia se prepara para vivir una cita histórica con el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026, el primero visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. El fenómeno comenzará en torno a las 19:30 horas, alcanzará su fase máxima alrededor de las 20:28-20:30 y finalizará cerca de las 21:20, ya con el Sol bajo sobre el horizonte. En Vigo no será total, pero sí prácticamente completo: la Luna llegará a cubrir alrededor del 99% del disco solar.

Este minuto a minuto reunirá toda la información relacionada con el eclipse en Vigo y Galicia hasta la fecha clave: horarios por municipios, mapas de visibilidad, mejores puntos para verlo, previsión meteorológica, actividades organizadas, recomendaciones de seguridad, cortes de tráfico, dispositivos especiales y consejos para quienes se desplacen por la comunidad.

Mientras tanto, el eclipse ya se nota en la agenda gallega. Zonas dentro de la franja de totalidad, como A Coruña y otros puntos del norte de Galicia, preparan actos especiales y registran un fuerte interés turístico, con alojamientos muy demandados para esos días. En Vigo, aunque el eclipse será parcial, el 99% de ocultación promete convertir la tarde del 12 de agosto en un momento excepcional para vecinos, visitantes y aficionados a la astronomía.

Fran Campos Concello, Policía Local y GESAEStrada coordinarán el operativo de seguridad en San Miguel de Castro. / F. C. A Estrada se prepara para vivir el evento astronómico del siglo en O Coto de San Miguel de Castro El alcalde, Gonzalo Louzao, presentó este lunes el operativo acompañado por el concejal de Sanidade e Turismo, Óscar Rancaño, además de representantes de la Policía Local, Protección Civil y el GES de A Estrada. Todos ellos coordinarán un plan específico que permitirá seguir el eclipse desde el castro de San Miguel de Castro, elegido como punto oficial de observación del municipio. Más información.

Ágatha de Santos Un niño, observando el cielo con unas gafas de eclipse. / Europa Press El eclipse solar del 12 de agosto exige máxima precaución durante todo el fenómeno para evitar daños oculares graves El eclipse solar total del próximo 12 de agosto ofrecerá un espectáculo excepcional, pero los especialistas insisten en que la seguridad debe ser la prioridad. La principal recomendación es utilizar siempre gafas homologadas para eclipses (con certificación ISO 12312-2:2015) y evitar mirar al Sol de forma continuada. La noticia, aquí.

Pablo Varela VISTA DEL ECLIPSE PARCIAL DE SOL DEL 20 DE MARZO DE 2015 OBSERVADO DESDE LA CIUDAD DE VIGO. FENOMENO ASTRONOMICO. ECLIPSE SOLAR / JOSE LORES / VIGO Diez lugares a una hora y media (o menos) de Vigo en los que poder ver el eclipse solar total de sol Queda poco más de una semana para el eclipse total de sol que paralizará Galicia. Tras meses de leer noticias sobre la materia, recomendaciones y la labor divulgativa de distintas instituciones; cada gallego se ha convertido en un estudioso del fenómeno y ya ha pergeñado su plan para el esperado 12 de agosto. Este plan adquiere especial relevancia si tu municipio no ha sido agraciado con la suerte de estar en la franja de totalidad del eclipse. Es el caso de Vigo, desde donde la luna solo alcanzará a cubrir el 99% del astro rey. En ese uno por ciento hay toda una experienca completamente distinta a la hora de vivir la ocultación. No todo está perdido para quienes viven en la ciudad olívica. Gracias a los datos del Portal Eclipse de la Xunta de Galicia podemos encontrar diez municipios a hora y media de Vigo desde los que disfrutar del eclipse total. Puedes consultar el listado completo aquí.

David Alján La fotografía que Josep Comas tomó del eclipse en Valdeorras en 1912. / Josep Comas Un nuevo eclipse total de sol, 114 años después: ¿Cómo se vivió el fenómeno de 1912 en Ourense? Una investigación reconstruye la expedición científica y las imágenes del último eclipse total de sol visible en tierras ourensanas. Más información.

Diego Doval María Brea, Alberto Varela y Álvaro Carou probando las gafas que repartirá el Concello. / Pedro Mina Vilagarcía convertirá la vista del eclipse en una oportunidad de conocimiento en A Compostela María Brea Mato, investigadora del Observatorio Astronómico Ramón María Aller, explicará en A Compostela el evento cósmico del 12 de agosto para el que el Concello repartirá 2.000 gafas. La noticia, aquí.

Cristina González Extinción de un incendio en Cabo Udra, en la parroquia de Beluso, en Bueu. / Gonzalo Núñez Beluso se suma a O Hío y valora pedir que Cabo Udra se excluya como lugar de observación del eclipse solar total del 12 de agosto La Comunidad de Montes de Beluso, en Bueu, sigue los pasos de los compañeros de O Hío, en Cangas que han solicitado al Concello que tramite ante la Xunta de Galicia la petición de que el entorno de la Caracola y aparcamiento de Donón, en la Costa da Vela, queden como lugar excluido para la observación del eclipse solar del próximo día 12 de agosto. Alegan riesgo de incendio y las protecciones ambientales que tiene el entorno como espacio de Red Natura 2000. Beluso, que hoy reúne a su junta rectora para tomar una postura definitiva, es partidario que Cabo Udra quede también excluida como lugar de observación. En mayo el Concello de Bueu había trasladado a la Xunta como posible punto de observación el entorno de Cabo Udra para que lo informara y sí que aparece. La noticia completa, aquí.

Cristina González Zona de la Caracola en Donón con las islas Cíes al fondo. / Gonzalo Núñez Cangas solicita excluir el entorno de la Caracola de las zonas para ver el eclipse La medida se adoptó en una nueva reunión del gobierno local con las fuerzas del orden y a petición de la Comunidad de Montes de O Hío. Alegan riesgo de incendio y toda la normativa de protección de la zona dentro de Red Natura 2000. Más información, aquí.

Pablo Varela Monte da Guía. / FDV El Gobierno prohíbe seguir el eclipse del próximo 12 de agosto desde el Monte da Guía en Vigo Vigo resta un mirador para el eclipse solar del próximo 12 de agosto. El Gobierno publica un listado con 29 puntos de exclusión en Galicia establecidos por el dispositivo de seguridad del eclipse. Se trata de zonas que no cumplen requisitos de seguridad, movilidad y accesos, entre otras cuestiones, y es la Xunta la que remite a la Delegación del Gobierno la información, tras recibirla de los ayuntamientos. Este listado descarta el popular Monte da Guía en Vigo como mirador para disfrutar del fenómeno astronómico, pero no es el único lugar emblemático que se queda fuera. La noticia completa, aquí.

R. V. El alcalde, en una jornada con niños en VigoNature. / FDV Vigo se prepara para el eclipse total de Sol: divulgación, talleres y observación en Samil Vigo quiere llegar al 12 de agosto con los deberes hechos. El Concello desplegará en VigoNature (A Madroa) un programa de divulgación y formación para que la ciudadanía aprenda a observar con seguridad el eclipse total de Sol previsto para esa fecha, un fenómeno que exige medidas específicas para evitar daños oculares. El alcalde, Abel Caballero, avanzó este martes la programación, que arrancará el domingo 15 de marzo con la primera actividad y se prolongará hasta el propio día del eclipse. La iniciativa está dirigida a familias, escolares y público en general y se articula en cinco líneas de actuación con un objetivo doble: comprender qué es un eclipse —y qué lo hace especial en el caso del 12 de agosto— y, sobre todo, concienciar sobre la importancia de observarlo con garantías.