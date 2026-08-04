Una caja, papel de aluminio y un folio: la forma más segura de ver el eclipse solar, especialmente con niños

El eclipse solar del miércoles 12 de agosto de 2026 será uno de los grandes acontecimientos astronómicos de la historia reciente. El fenómeno, primero de estas características visible desde la Península Ibérica en más de un siglo, comenzará en torno a las 19:30 horas, alcanzará su fase máxima alrededor de las 20:28-20:30 y finalizará cerca de las 21:20, ya con el Sol bajo sobre el horizonte.

La expectación ante una cita de este calibre no puede hacernos bajar la guardia y olvidar la principal advertencia de los especialistas: durante cualquier fase parcial no es seguro mirar directamente al Sol, ni siquiera durante unos segundos.

El momento de dirigir la vista al cielo, debidamente protegido con gafas, será dentro de la fanja de totalidad y exclusivamente durante el breve intervalo en que la Luna cubre completamente la superficie brillante del astro.

La radiación puede dañar las células sensibles de la retina y provocar retinopatía solar, con pérdida de visión central, distorsiones o manchas oscuras permanentes. El peligro añadido es que la lesión puede producirse sin dolor inmediato.

Especialmente en el caso de los niños se desaconseja la observación directa del eclipse. ¿Significa esto que tienen que perderse un momento histórico? La respuesta es no. Existe un sistema conocido como caja oscura, proyector solar o proyector estenopeico que permiten una observación indirecta pero igualmente impresionante del fenómeno.

Aunque existen kits disponibles a la venta, con una caja, papel de aluminio y un folio te contamos como construir esta caja de observación.

Materiales para construir el proyector

Para fabricar el proyector solar se necesita una caja alta de cartón, similar a los embases de cereales; una hoja de papel blanco, un trozo de papel de aluminio, cinta adhesiva, unas tijeras o un cúter y una aguja o alfiler.

La caja debe estar en buen estado y poder cerrarse completamente para evitar que entre luz por las juntas. Cuanto mayor sea la distancia entre el pequeño agujero y la hoja blanca, más grande resultará la imagen proyectada.

Cómo hacer una caja para ver el eclipse

El primer paso es colocar la base de la caja sobre una hoja blanca, marcar su contorno y recortar el papel con esa medida. Después se introduce la hoja en el fondo y se fija con cinta adhesiva. Esa superficie funcionará como pantalla y será el lugar donde aparecerá la silueta del Sol.

A continuación, se cierra la parte superior de la caja y se recortan dos pequeñas ventanas rectangulares, una a cada lado. Una de ellas servirá para mirar hacia la pantalla interior. La otra debe cubrirse por completo con un trozo de papel de aluminio, bien sujeto con cinta para que no se mueva ni permita la entrada de luz por los bordes.

En el centro del aluminio se realiza un único orificio con una aguja. El agujero debe ser pequeño, limpio y lo más circular posible. No conviene agrandarlo, ya que una abertura excesiva hará que la imagen pierda nitidez.

Para utilizar el proyector hay que situarse de espaldas al Sol. Nunca se debe levantar la vista para buscarlo. Se orienta lentamente la caja hasta que la luz entre por el agujero del papel de aluminio y aparezca un círculo luminoso sobre la hoja blanca del fondo. Durante el eclipse, ese círculo irá perdiendo una parte de su superficie y adoptará progresivamente la forma de una media luna.

La observación se realiza mirando por la ventana abierta hacia la pantalla interior. Bajo ninguna circunstancia debe mirarse a través del agujero practicado en el aluminio.

Una actividad segura, pero siempre acompañada

El hecho de emplear un proyector como sistema más seguro no elimina la necesidad de vigilancia y supervisión en el caso de los niños durante el eclipse. Un adulto debe encargarse de orientar el dispositivo y comprobar que ningún pequeño intenta buscar el astro directamente.

Tampoco se deben apuntar hacia el Sol cámaras, teléfonos móviles, prismáticos o telescopios sin filtros solares específicos colocados delante del objetivo. Las gafas para eclipses no protegen cuando se mira a través de estos instrumentos, porque sus lentes concentran la radiación y pueden causar lesiones oculares graves, además de dañar los equipos.