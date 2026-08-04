Borja Iglesias, Ana Peleteiro y Mario Casas, compañeros de viaje ideales para los gallegos

El futbolista Borja Iglesias, flamante campeón del mundo con la selección española, la atleta Ana Peleteiro y el actor Mario Casas son los compañeros de viaje ideales para los gallegos, según la sexta edición de la encuesta anual de la plataforma de viajes compartidos BlaBlaCar.

Casi el 36 % de los participantes en la encuesta eligieron a Borja Iglesias, mientras que el 30 % se decantaron por la medallista olímpica Ana Peleteiro y el 26 %, por Mario Casas.

Otro actor, Martiño Rivas, rozó el 17 % de los apoyos y la empresaria Marta Ortega, el 16 %.

En el plano político regional, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, lideró las preferencias para compartir trayecto con el 19% de los votos, seguido por Alberto Núñez Feijóo y Yolanda Díaz, empatados con un 15 %.

Caballero logró posicionarse dentro del top 5 de políticos más votados a nivel nacional.

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En cuanto a los rincones de la comunidad autónoma que los gallegos mostrarían a sus famosos acompañantes, la localidad pontevedresa de Combarro es la preferida para el 16 % de los encuestados, por delante de la Illa de Arousa (14 %), en la misma provincia, y Allariz (13 %), en Ourense.