Borja Iglesias, Ana Peleteiro y Mario Casas, compañeros de viaje ideales para los gallegos
En el plano político regional, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, lideró las preferencias para compartir trayecto
El futbolista Borja Iglesias, flamante campeón del mundo con la selección española, la atleta Ana Peleteiro y el actor Mario Casas son los compañeros de viaje ideales para los gallegos, según la sexta edición de la encuesta anual de la plataforma de viajes compartidos BlaBlaCar.
Casi el 36 % de los participantes en la encuesta eligieron a Borja Iglesias, mientras que el 30 % se decantaron por la medallista olímpica Ana Peleteiro y el 26 %, por Mario Casas.
Otro actor, Martiño Rivas, rozó el 17 % de los apoyos y la empresaria Marta Ortega, el 16 %.
En el plano político regional, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, lideró las preferencias para compartir trayecto con el 19% de los votos, seguido por Alberto Núñez Feijóo y Yolanda Díaz, empatados con un 15 %.
Caballero logró posicionarse dentro del top 5 de políticos más votados a nivel nacional.
En cuanto a los rincones de la comunidad autónoma que los gallegos mostrarían a sus famosos acompañantes, la localidad pontevedresa de Combarro es la preferida para el 16 % de los encuestados, por delante de la Illa de Arousa (14 %), en la misma provincia, y Allariz (13 %), en Ourense.
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