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Cambios en RTVE

Un gallego licenciado en la USC, nuevo presentador de ‘Directo al grano’ tras la llegada de Gonzalo Miró a ‘Malas Lenguas’ en sustitución de Jesús Cintora

El cambio de presentadores obliga a RTVE a mover ficha y situar a un conocido rostro de la comunidad al frente del programa de actualidad de las tardes de La 1

Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal, nuevos presentadores de 'Malas Lenguas'.

Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal, nuevos presentadores de 'Malas Lenguas'. / RTVE

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Rodrigo Paz

Santiago

Nueva etapa en el programa de RTVE Malas Lenguas. Y es que, desde este lunes, y durante unas semanas, el espacio presentado por Jesús Cintora pasará a estar liderado por Gonzalo Miró después de que el periodista nacido en la provincia de Soria haya iniciado sus vacaciones de verano.

Gonzalo Miró sustituye a Jesús Cintora en ‘Malas Lenguas’

Con esta sustitución, RTVE apuesta por uno de los rostros de mayor proyección de la televisión para garantizar la continuidad de uno de sus formatos de referencia. Pero Gonzalo Miró, que copresenta el formato de actualidad en directo de La 1 Directo al grano junto a Marta Flich, no estará solo.

Junto a él estará la periodista Ane Ibarzabal, que cuenta con una sólida trayectoria en informativos y como presentadora, además de haber formado parte de la redacción de Malas Lenguas desde el principio del programa.

Ambos estarán al frente del espacio de RTVE de lunes a viernes en La 1 y en La 2 y también de Malas Lenguas Noche, el espacio de actualidad líder en la franja nocturna de los sábados en La 2.

El gallego Martín Barreiro, nuevo presentador de 'Directo al grano'

Estos cambios, según ha comunicado RTVE, harán que, durante el periodo de Gonzalo Miró en Malas Lenguas, Directo al grano pase a estar presentado por Marta Flich, que vuelve de vacaciones, y el gallego Martín Barreiro.

Un gallego licenciado en la USC premiado por su labor divulgativa

Licenciado en Ciencias Físicas en la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Martín Barreiro está especializado en el estudio y divulgación de los efectos vinculados al cambio climático.

Desde su incorporación a RTVE, ha presentado la información meteorológica en los diferentes Telediarios y en distintos espacios de la corporación pública, convirtiéndose en uno de los comunicadores científicos más reconocidos. También ha colaborado en otros programas y magacines explicando los fenómenos meteorológicos y momentos de crisis climática de una forma sencilla y didáctica.

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Martín Barreiro, recibiendo en 2016 el Premio Mestre Mateo de la Academia Galega do Audiovisual como Mellor Comunicador de Televisión.

Martín Barreiro, recibiendo en 2016 el Premio Mestre Mateo de la Academia Galega do Audiovisual como Mellor Comunicador de Televisión. / RTVE

Su labor divulgativa ha sido reconocida con diferentes galardones. Entre ellos se encuentran el Premio Madrid–Gallego del año 2020, el Premio a Mejor Meteorólogo de TV otorgado por la Sociedad Meteorológica Europea (EMS), el Premio Mestre Mateo de la Academia Galega do Audiovisual como Mellor Comunicador de Televisión o el Premio Candil de la Dehesa como reconocimiento a su trayectoria profesional en relación con la defensa y divulgación del patrimonio medioambiental y natural del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz (Cáceres), entre otros.

Fuente: El Correo Gallego

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