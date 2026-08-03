Muerte con incógnitas
Eva Carreño, la amiga que encontró muerta a Carmina Ordóñez, reabre las dudas sobre su última noche: “Hubo omisión de socorro”
La invitada habla en 'Fiesta' de las “cosas extrañas” que, según ella, siguen sin cuadrarle 22 años después del fallecimiento de 'La divina'.
Carlos Merenciano
La muerte de Carmina Ordóñez sigue rodeada de preguntas más de dos décadas después. La colaboradora fue hallada sin vida el 23 de julio de 2004 en la bañera de su domicilio de Madrid, a los 49 años, en una noticia que conmocionó a la crónica social española y dejó un profundo impacto en sus hijos, Francisco, Cayetano y Julián.
Ahora, su íntima amiga Eva Carreño, la persona que encontró su cuerpo junto a la asistenta de Carmina, ha concedido una entrevista a 'Fiesta' en la que vuelve a hablar de aquella noche. Visiblemente afectada, asegura que todavía arrastra las consecuencias emocionales de aquel momento y que hay detalles que nunca le han encajado.
“Había más personas en la casa”
Carreño sostiene que esa noche no todo ocurrió como se contó. “Hubo omisión de socorro, ahí había gente, yo sé quiénes estaban esa noche allí”, afirma en el programa. Según su versión, recibió mensajes de Carmina en los que le decía con quién estaba y también un audio en el que le reprochaba no haber acudido a verla: “Eva, qué mala eres que no has venido”. Según desvelan colaboradores del espacio, Eva tendría miedo a desvelar estos nombres por miedo a lo que pudieran hacerle estas personas: "Incluso Carmen les tenía miedo".
La amiga de 'La divina' también señala detalles de la escena que le resultan extraños. “Era muy raro que la bañera estuviera llena, Carmen nunca ponía el tapón”, explica, antes de añadir que, si el agua hubiera estado cayendo durante horas, la bañera habría rebosado. Además, menciona la existencia de una misteriosa cinta en la que, según ella, hablarían algunas de las personas que pudieron estar con Carmina en sus últimas horas.
Eva Carreño también rechaza la idea de que Carmina quisiera morir. Aunque admite que su amiga tenía miedo a la soledad y que vivía rodeada de personas para no sentirse sola, sostiene que atravesaba un buen momento: “Ella no tenía ninguna gana de morir”. “Siempre decía que iba a morir antes de los 50, que quería morirse joven porque quería morirse guapa”, recuerda sobre una mujer cuyo recuerdo continúa muy presente en la televisión.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Oncología con sentido común: un gallego tiene un tercio menos de posibilidades de participar en un ensayo clínico de cáncer que un madrileño
- Agosto arranca con nuevas quejas por los problemas de balizamiento en las playas y por barcos en zonas de baño de Cangas y Bueu
- Los acreedores de Pepe Vieira validan el plan para refinanciar su deuda
- Dos guardias civiles heridos en una pelea en la Festa do Albariño de Cambados
- De Rumanía a Vigo y del taller de coches a la mar: «Tuve mucha suerte con los armadores de aquí. Me han llegado a dar pescado para no volver a tierra vacío»
- La emotiva declaración de amor de Borja Iglesias a María Valero: «Cada día la amo más»
- Marián Mouriño, presidenta del Celta, emociona en un pregón marcado por la devoción y el sentimiento celeste
- De Vigo a Cibeles: la parada de Ana Mena en un restaurante de la ciudad antes de celebrar el Mundial