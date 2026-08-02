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Nuevo fichaje

María Casado ficha por Canal Sur para presentar el nuevo 'cazatalentos' de la cadena tras su salida de Telecinco

La periodista se incorpora al nuevo concurso de Canal Sur para el 'prime time' de los sábados tras su salida de los Informativos de Mediaset

María Casado, nueva presentadora de 'La Gran audición'.

María Casado, nueva presentadora de 'La Gran audición'. / El Correo

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El Correo

SEVILLA

Fichaje estrella para la nueva temporada en Canal Sur Televisión. María Casado será una de las caras de La Gran Audición, el nuevo gran formato de entretenimiento de la cadena pública andaluza producido por beon. Entertainment para el prime time de los sábados. La periodista compartirá la presentación del programa con el actor, cantante y bailarín Pablo Puyol en este talent show creado por Darío Regattieri, cuyo proceso de selección de concursantes continúa abierto hasta el próximo 12 de agosto.

La incorporación de Casado supone el regreso de uno de los rostros más reconocibles de la televisión nacional a un gran formato de entretenimiento, apenas unos días después de anunciar su salida de los informativos de fin de semana de Telecinco. La periodista explicó entonces que dejaba esa etapa profesional, marcada por un tono muy fresco a la hora de presentar las noticias, para poder estar más cerca de su familia y afrontar nuevos proyectos con un mayor equilibrio entre su vida personal y laboral.

Con una amplia trayectoria al frente de espacios informativos y programas de actualidad y entretenimiento, María Casado ha desarrollado buena parte de su carrera en las principales cadenas nacionales, consolidándose como una de las comunicadoras más populares de la televisión española.

Es una oportunidad para descubrir historias de superación, esfuerzo y talento, y me hace muchísima ilusión vivir esta experiencia

María Casado

— Periodista

Sobre esta nueva etapa, la periodista ha asegurado, según el comunicado que ha manado la productora, que "La Gran Audición es mucho más que un concurso de televisión. Es una oportunidad para descubrir historias de superación, esfuerzo y talento, y me hace muchísima ilusión vivir esta experiencia junto a los participantes y compartir con los espectadores todo lo que hay detrás de su camino".

Durante el desarrollo del programa, Casado acompañará a los aspirantes en las distintas fases del concurso, mostrando el lado más humano del formato y siguiendo de cerca su evolución desde los castings hasta la gran final.

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El casting para participar en La Gran Audición permanece abierto hasta el 12 de agosto a través de la web lagranaudicion.com. Tras una primera selección online, el equipo recorrerá Andalucía con varias audiciones presenciales de las que saldrán los 24 concursantes definitivos. El ganador protagonizará una producción profesional de beon. Entertainment y el resto de finalistas podrán incorporarse a futuros elencos de musicales impulsados por la compañía.

Fuente: El Correo de Andalucía

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