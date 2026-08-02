El incendio está estabilizado hasta en un 85% y sigue el confinamiento en los municipios cacereños de de Casas de Millán y Grimaldo

El incendio forestal declarado este sábado en el término municipal de Casas de Millán evoluciona favorablemente y se encuentra estabilizado entre un 80% y un 85%, según ha informado el vicepresidente de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, tras la segunda reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) celebrada este domingo, a las 14.00 horas, en el Puesto de Mando Avanzado.

El 10% o 15% restante se encuentra "en vías de estabilización" y corresponde principalmente a la cabeza del incendio y al flanco norte, en dirección a Grimaldo. Aunque en estos momentos no se observan llamas ni columnas de humo, los equipos continúan trabajando para evitar posibles reactivaciones.

Los vecinos de las localidades de Casas de Millán y Grimaldo continuarán confinados para evitar desplazamientos innecesarios dentro de la zona afectada. Bautista ha explicado que las "idas y venidas" de vehículos dificultan el trabajo de los equipos de extinción sobre el terreno.

"La evolución es favorable, pero las condiciones hacen necesario seguir trabajando y no poder hablar todavía de una estabilización completa", ha explicado Bautista. La Junta confía en que el trabajo de la tarde permita ofrecer un nuevo balance positivo en la próxima reunión del Cecop, prevista para las 20.00 horas.

La Junta mantiene el nivel 1 de peligrosidad del Plan Infoex y la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura, el Infocaex, debido a las afecciones existentes y a la necesidad de facilitar el movimiento de los medios de emergencia.

Situación de los evacuados

Prácticamente todos los vecinos desalojados han regresado ya a sus domicilios. Sin embargo, algo más de 40 personas vulnerables permanecen alojadas en los recursos sociosanitarios habilitados durante la emergencia.

Se trata principalmente de personas mayores, dependientes, con discapacidad o con problemas de salud que necesitan una atención específica, por lo que regresarán de manera paulatina cuando existan plenas condiciones de seguridad y puedan ser atendidas correctamente en sus viviendas.

Sobre esta cuestión, Bautista ha trasladado que el objetivo de la Junta es que estas personas puedan volver durante la tarde y pasar la noche en sus casas, aunque la decisión dependerá de la evolución del incendio y de sus circunstancias personales.

La superficie baja

Los vuelos de reconocimiento realizados durante la mañana han permitido rebajar la estimación provisional de superficie quemada. El incendio habría afectado a unas 1.350 hectáreas dentro de un perímetro aproximado de 20 kilómetros, frente a las 1.500 hectáreas calculadas inicialmente.

Bautista ha advertido de que todavía no se trata de una cifra definitiva, ya que se realizarán nuevos vuelos de reconocimiento. No obstante, ha señalado que el dato no debería variar de manera significativa y que tampoco se espera que el incendio avance durante la tarde.

En las labores de extinción trabajan ahora 61 efectivos y ocho medios aéreos. El dispositivo se concentra en la cabeza del incendio y en la zona norte, donde parte del terreno es pedregoso e impide la entrada de maquinaria pesada. En esos puntos, los trabajos deben realizarse manualmente y desde el aire. "Hay zonas en las que no se puede utilizar maquinaria pesada y hay que hacerlo a mano. Hay que seguir trabajando durante toda la tarde", ha indicado el vicepresidente.

Una tarde de condiciones adversas

Pese a la evolución favorable, las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas obligan a mantener la precaución. Se esperan rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, una humedad relativa del 16% y temperaturas de entre 35 y 36 grados. "Las condiciones no son las mejores a partir de ahora", ha reconocido Bautista, quien ha insistido en que será necesario mantener un trabajo permanente para evitar reactivaciones en el perímetro todavía no estabilizado.

El vicepresidente ha expresado un "cierto optimismo" sobre la posibilidad de declarar completamente estabilizado el incendio en las próximas horas, aunque ha advertido de que todavía queda "mucho trabajo" tanto para los medios aéreos como para los efectivos desplegados sobre el terreno.

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El fuego se originó el sábado después de que un camión comenzara a arder en el kilómetro 505 de la A-66. Las llamas se propagaron a la vegetación y obligaron a desalojar a unos 800 vecinos de Casas de Millán y Grimaldo. Durante la noche, los equipos consiguieron cortar el frente que avanzaba en dirección a Serradilla y al Parque Nacional de Monfragüe.

Circulación de trenes afectada El fuego, producido por un camión que comenzó a arder en la A-66, obligó anoche a suspender la circulación en tren entre Monfragüe y Cáceres. "Por la seguridad de los viajeros y a petición de las fuerzas de seguridad, la circulación ferroviaria se encuentra interrumpida desde la tarde de ayer sábado y se reestablecerá cuando lo permitan las autoridades", explican desde Adif. Renfe estableció unplan alternativo de transporte por carretera entre Cáceres y Monfragüe para los dos servicios Alvia de la tarde (uno por sentido). Lo mismo ha ocurrido esta mañana para la línea Cáceres - Madrid.

Fuente: El Periódico de Extremadura