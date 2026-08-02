Música
Blanco Palamera, Pili Pili Girls, Gans e Azzi On The Beat sorprenden ao público do Sinsal no Museo do Mar
O festival terá hoxe como colofón o concerto de Alondra Bentley no Mosteiro de Oia
R. V.
O Festival Sinsal SON Estrella Galicia encara esta fin de semana o seu treito final e, na cita de onte celebrada no Museo do Mar de Vigo, o evento sorprendeu ao público con tres estreas internacionais en España cos concertos de Gans, Pili Pili Girls e Azzi On The Beat, ademais da actuación do dúo compostelán Blanco Palamera, quen presentaron por primeira vez en Galicia o seu último álbum, «blllp».
Foi precisamente o dúo galego a proposta que inaugurou onte a cita musical arredor das 20.30 horas. Con tres discos publicados e coa sempre suxestiva influencia das vibracións (groove) coas que a música negra leva axitando ao público dende a febre polo son disco ata os novos ritmos electrónicos da cultura de barrio, Blanco Palamera é na actualidade un dos grandes caprichos da música española e onte amosaron en primicia os novos sons do seu último disco.
A continuación, despois de causar sensación no décimo aniversario do festival africano Nyege Nyege celebrado en Kampala e dentro da súa primeira gran xira internacional, directas dende a florecente escena singeli de Tanzania, as Pili Pili Girls fixeron gala na súa estrea en España da cultura rave, suarenta e chea de twerking.
O programa completouse coa actuación dunha das bandas máis prometedoras de Reino Unido na actualidade, Gans, a quen o público puido escoitar onte en Vigo un mes antes do lanzamento do que será o seu primeiro disco. Como peche á xornada, a organización apostou por Azzi On The Beat, unha das propostas máis estimulantes da música urbana nixeriana.
O Festival Sinsal terá hoxe como colofón o concerto de Alondra Bentley no Mosteiro de Oia, a partir das 20.00 horas. A artista anglo-española ofrecerá un directo intimista no que o seu folk campestre, herdeiro da tradición de referentes como Vashti Bunyan ou Nick Drake, dialogará coa acústica e a historia do recinto. A narrativa melancólica e pastoral de Bentley porá o ramo a un percorrido musical que, na súa 24ª edición, conectou espazos senlleiros do eixe atlántico.
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