Las nuevas tecnologías facilitan a tratantes y proxenetas la captación de víctimas

Frente a métodos más convencionales, que van desde el tradicional anuncio impreso en establecimientos de hostelería de «se necesita camarera» a directamente el secuestro, las nuevas tecnologías han sumado otro escenario que modifica por completo el procedimiento de captación de personas con fines de explotación, facilitando todavía más el engaño a tratantes y proxenetas, un cambio de comportamiento que implica «un nuevo desafío» para los distintos agentes que luchan contra la trata. Lo advierten así desde la Red de Acción contra la Trata de Personas, de la que forman parte las entidades Comisión Unidos Vs Trata, RATT España y RATT Internacional, que en la jornada de ayer presentaron en Vigo una guía de buenas prácticas de atención a víctimas con el objetivo de concienciar a la población sobre esta realidad para nada ajena al territorio español y sensibilizar a la ciudadanía sobre que «no son números, son personas».

En el marco del Día Mundial Contra la Trata, conmemorado el pasado 30 de julio, el presidente de RATT Internacional, Fernando Mao, y la delegada en España, Alma Delia Salazar, fueron los encargados de divulgar esta guía que busca fortalecer la prevención y la asistencia integral a las víctimas y que es fruto de la primera Cumbre Mundial de Intercambio de Buenas Prácticas en Atención a Personas Víctimas de Trata celebrada el año pasado en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid. Salazar destacó que «este libro recopila el conocimiento, la investigación de muchos activistas profesionales, investigadores y docentes que han trabajado durante muchos años en atención a víctimas de trata», añadiendo Fernando Mao que «es importante formar a organizaciones y a la sociedad en la atención a las víctimas, para saber cómo es la atención correcta que debe llegar a una persona superviviente, y también es muy interesante poder seguir fortaleciendo las capacidades contra la trata, porque sabemos que es un delito que aumenta cada día».

En este sentido, el portavoz de RATT Internacional, que nació como una iniciativa de la sociedad civil y en la actualidad constituye una red internacional de cooperación, hace referencia a que «con el mal uso de las nuevas tecnologías, sabemos que las captaciones se llevan a cabo a través del engaño por vía de las redes sociales y el reto está en que los perpetradores de este delito siguen invisibilizados, que recurren a falsas ofertas de trabajo en 'call centers' o estafas en línea, por ejemplo. Ante esto, instituciones, activistas y organizaciones de la sociedad civil que acompañan a las víctimas, es importante que estén preparados tanto en su atención, sin estigmatizar, teniendo las herramientas para que su abordaje sea adecuado, como en la persecución del delito».

El presidente de RATT Internacional, Fernando Mao, y la delegada en España, Alma Delia Salazar, ayer, en Vigo. / Pablo Hernández Gamarra

En consonancia con Fernando Mao, la delegada en España de RATT reflexiona sobre que «el mal uso de las nuevas tecnologías no solo facilita la captación, que en muchas ocasiones lleva implícita una manipulación, una coerción o amenaza, aprovechándose muchas veces de la necesidad de la persona, sino que lo que podemos ver también con las nuevas tecnologías es que despiertan un equivocado empoderamiento en las mujeres, sobre todo, en el caso de las más jóvenes, tal y como sucede con plataformas como Only Fans, gracias a la cual supuestamente vas a poder ser independiente, mejorar tu economía sin verte implicada porque tu cuerpo no se va a vender, pero que realmente es una retroalimentación equivocada. Al final, el victimario, el proxeneta o el tratante va adaptándose a las nuevas modalidades».

Más allá de la prostitución

Estos integrantes de la Red de Acción contra la Trata de Personas, además de poner el foco en que las víctimas no son números, también hacen especial hincapié en que, aunque es cierto que un elevado porcentaje de las captaciones tienen como principal destino el sistema prostitucional, «la trata va más allá de la explotación sexual, también hay explotación laboral o reproductiva. La trata tiene muchas modalidades y cuando hablamos de trata también estamos hablando de pornografía infantil o de tráfico de órganos», comenta Alma Delia Salazar.

Puesto que apuntan que todavía no existe una ley integral contra la trata de personas en España, «es muy difícil dar unas cifras correctas al respecto, no podemos tener una estadística real. Precisamente, aunque los números son importantes, nosotros hemos enfocado nuestra campaña en no olvidarnos de que estamos hablando de familias que se rompen, de madres y padres buscando a sus hijos, de derechos humanos y una dignidad robada». Por otra parte, la delegada de RATT en territorio español advierte que «en España también hay mujeres que están siendo captadas y transportadas a diferentes lugares de Europa».

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Por último, en su carrera por fomentar una atención integral centrada en la dignidad, la recuperación y la restitución de los derechos de las víctimas, desde RATT anunciaron que acaban de lograr en México, concretamente en la Universidad Santander, el lanzamiento de formación internacional gratuita en prevención, atención y justicia contra la trata.