Música | MoOoM Artista musical e performer
MoOoM, artista con sons de aquí e do mundo: «Está habendo unha persecución policial da cultura»
Vén de sacar o seu disco "Atlántica", onde mestura electrónica, música tradicional galega e doutras latitutudes de América
Actuará o 14 de agosto en Cotobade; o 15 en Ferrol e en outubro nun concerto benéfico na Capitol de Compostela
Unha historiadora da arte; sen formación musical regrada pero que enraizou na música popular dende nena cos primeiros anos en Bueu e despois en Pontevedra. Así é MoOoM, unha proposta de música e performance. O seu nome, un palíndromo con chiscadela ao Sol e á Lúa «entre dúas montañas». Como ela mesmo sinala, «unha tríada feminina». A súa música, con forte importancia da electrónica, bebe tamén do tradicional de aquí e do mundo. Sen dúbida, unha proposta diferente, con diferentes estilos en cada tema. O seu primeiro disco é «Atlántica». Poderán vela o 14 de agosto en Cotobade na Festa das Fontes; o 15 de a gosto nos Solpores de Ferrol; e o 2 de outubro nun concerto benéfico na Capitol.
Por que deu o salto á música?
Este proxecto materializouse ao longo dos anos; forma parte dun proceso. Eu gradueime en Historia da Arte e traballei no Museo de Pontevedra. Alí, vin o arquivo de Perfecto Feijoo. El é coñecido polo loro Rabachol de Pontevedra. Pasou á historia por unha cuestión anecdótica pero empezou a estudar e investigar a música tradicional galega. Para min, necesitaba facer viva a tese [sobre procesos migrantes] , comentalo dende a música e as verbas e facer a viaxe que tantos galegos realizaron. Por iso canto en galego e brasileiro con sotaque. Quería facer coa música a viaxe que tantas galegas e galegos fixeron.
Hai mestura de sons diferentes.
A nivel lingüístico e musical hai mesturas. Presento sons doutros países como o candombe [música resultante da fusión relixiosa bantú e católica nos encravos angolanos e congoleños no Río da Prata], ou a chacarera [ritmos tradicionais arxentinos] ademais doustros ritmos afrocolombianos.
Por que «Atlántica» de nome?
Eu son MoOoM, a serea cósmica, e gustábame chamar Atlántica á banda porque reférese a que todo iso é un conxunto vencellado á identidade atlántica que é un ir e vir. Non falo tanto de ser galega como da galeguidade. A identidade galega non está supeditada só ao territorio chamado Galicia; hai territorios galegos que non están na Galicia actual. Hai sete países nos que hai unha forte comunidade galega.
A música tradicional galega coa electrónica está de moda.
Por fortuna está de moda. Eu facíao antes de que Baiuca estivera de moda. Eu veño da performance, de disciplinas híbridas. Eu son unha chamana. Todos formamos parte dun mesmo ritual.
Como ve a a música galega?
En Pontevedra, acaba de sacar unha norma paa limitar as actividades culturais que superen os 75 decibelios [dentro do programa Cabos Soltos]. No Concello de Vigo, varios martes atrás non puiden actuar na Morada porque veu a policía unhas horas antes e non autorizou o directo. Está habendo unha persecución policial da cultura.
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