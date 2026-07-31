Última hora de los incendios en España, en directo | El incendio en la provincia de Zamora arrasa ya más de 11.000 hectáreas

El incendio en Fermoselle (Zamora) continúa descontrolado tras una noche en la que ha habido que evacuar dos nuevas poblaciones, Villar del Buey y Pasariegos, que se suman a las doce localidades ya desalojadas. El operativo concentra sus esfuerzos en impedir que las llamas alcancen los cañones del Tormes y del Duero, mientras refuerza el dispositivo ante la previsión de fuertes rachas de viento durante la tarde.

La mejoría reciente se ha consolidado con la estabilización de los focos de Ávila y Madrid, por lo que gran parte de la población evacuada ha podido volver a sus domicilios y se ha levantado el confinamiento en todos los municipios afectados en ambas zonas, siempre bajo la recomendación de tomar precauciones como el uso de mascarillas.

Mapa de incendios en España.

En Castellón, en cambio, el incendio que comenzó el sábado en la Vall d'Uixó sigue sin control, con un perímetro de 82 kilómetros, y enfrenta una "noche crítica" para evaluar la evolución del fuego, aunque se ha revisado el recuento de hectáreas quemadas y se ha reducido a 9.300.

Fuente: El Periódico

El papel de la Aemet en el incendio de la Vall d'Uixó: así condicionan la humedad y el viento el combate contra el fuego Combatir un incendio forestal es una tarea que va mucho más allá de la descarga de agua desde medios aéreos o terrestres. Detrás de cada decisión operativa hay una sólida base de ciencia meteorológica. En el incendio forestal de la Vall d'Uixó, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desempeña un papel clave aportando datos en tiempo real y modelos predictivos para dirigir las estrategias de extinción y garantizar la seguridad del personal sobre el terreno. Leer más

Llegan 79 efectivos de Catar para colaborar en los incendios en Castilla y León Un total de 79 integrantes del contingente catarí especializado en la lucha contra incendios forestales han llegado en la madrugada de este viernes a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) para incorporarse a las labores de extinción en Castilla y León. Está previsto que este despliegue alcance los 130 efectivos en los próximos días, en el marco del acuerdo bilateral de cooperación en materia de emergencias suscrito entre España y el Estado de Catar. "Catar es un estado amigo, un estado hermano que viene a apoyarnos con todos los medios y todas sus ganas para poder minimizar el impacto que los incendios forestales tengan en la población española", aseguró Julio González, Jefe de Área Operativa de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias.

Logran consolidar el 70% del perímetro del incendio de la Vall d'Uixó, pero continúa sin darse por estabilizado Avanzan de forma favorable los trabajos en el el incendio forestal de la Vall d'Uixó, que ya alcanza una superficie de 9.600 hectáreas afectadas y un perímetro de 82 kilómetros. A pesar de que los equipos de extinción todavía no dan el fuego por estabilizado, la jornada de hoy ha permitido consolidar alrededor del 70 % del perímetro (Seguir leyendo)

El viento dificulta las tareas de extinción del incendio de Zamora en Mámoles y Fariza Las labores de extinción del incendio forestal de Fermoselle (Zamora), que ha quemado unas 11.000 hectáreas, ha obligado a evacuar catorce poblaciones y a confinar otras dos, se han visto dificultadas este jueves por la tarde por el viento, especialmente en el entorno de los cascos urbanos de Mámoles y Fariza, en el parque natural Arribes del Duero. Hasta la retirada a última hora de esta tarde de los medios aéreos de extinción, el operativo se ha centrado en el área comprendida entre esas dos poblaciones, donde se han destinado gran parte de los medios durante la tarde para intentar contener las llamas y que no lleguen a Fariza, según ha explicado el director técnico de extinción, Raúl de la Fuente.

El viento dificulta las tareas de extinción del incendio de Zamora en Mámoles y Fariza Las labores de extinción del incendio forestal de Fermoselle (Zamora), que ha quemado unas 11.000 hectáreas, ha obligado a evacuar catorce poblaciones y a confinar otras dos, se han visto dificultadas este jueves por la tarde por el viento, especialmente en el entorno de los cascos urbanos de Mámoles y Fariza, en el parque natural Arribes del Duero. Hasta la retirada a última hora de esta tarde de los medios aéreos de extinción, el operativo se ha centrado en el área comprendida entre esas dos poblaciones, donde se han destinado gran parte de los medios durante la tarde para intentar contener las llamas y que no lleguen a Fariza, según ha explicado el director técnico de extinción, Raúl de la Fuente.

La evolución favorable del incendio de Vall d'Uixó permite la vuelta en 3 municipios más La evolución "favorable" del incendio declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón), aunque todavía no está estabilizado, ha permitido la vuelta a casa de 1.800 vecinos y vecinas de tres nueva localidades: Alfondeguilla, Chóvar y Sueras. Así lo afirmado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de la Vall d'Uixó, donde ha concretado que el número de hectáreas calcinadas es de 9.598, en un perímetro de poco más de 82 kilómetros.

Mejora el incendio de Valdelaloba, pero el de Veguellina mantiene a 300 personas evacuadas La evolución de los incendios forestales en la comarca leonesa del Bierzo ofrece este jueves un balance desigual: mientras el incendio de Valdelaloba, en el municipio de Toreno, ha mejorado su situación y ha sido rebajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, el de Veguellina, en Villafranca del Bierzo, preocupa y mantiene activado el IGR-2 con 300 vecinos evacuados. El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) ha vuelto a reunirse durante la tarde para analizar la evolución del incendio de Veguellina y mantener las medidas de protección a la población. Por precaución, permanecen evacuadas las localidades de Moreda, con 40 vecinos desalojados; San Martín de Moreda, con 60; San Pedro de Olleros, con 175; Prado de la Somoza, cuyos 20 habitantes continúan fuera de sus viviendas, y Valle de Finolledo, donde aún no se ha concretado el número de personas afectadas. Los vecinos de Moreda, San Martín de Moreda, Valle de Finolledo y San Pedro de Olleros pueden ser atendidos en el polideportivo de Cacabelos, habilitado como centro de acogida, mientras que para los evacuados de Prado de la Somoza continúa operativo el pabellón de Villafranca del Bierzo.

El incendio de Ávila no registra avances pero se vigila por posibles rebrotes El incendio forestal de Burgohondo (Ávila), que este jueves cumple su décimo día, mantiene su favorable evolución tras una jornada en la que no se han registrado avances del fuego, mientras el operativo ha centrado sus esfuerzos en consolidar el perímetro y sofocar pequeñas reproducciones en el interior de la zona afectada, ha informado el director técnico de Extinción, Álvaro Gómez. Gómez ha explicado que la superficie afectada permanece "igual que a primera hora de la mañana" y ha manifestado que el operativo ha conseguido mantener contenido el incendio durante toda la jornada.

El Infoca trabaja en un incendio forestal en La Puebla de los Infantes (Sevilla) Efectivos del dispositivo contra incendios forestales en Andalucía, Plan Infoca, trabajan por tierra y aire en la extinción de un fuego declarado en el paraje Pantano José Torán de La Puebla de los Infantes (Sevilla). Según han informado desde Infoca, el fuego se ha declarado a las 18:16 horas y se han activado inicialmente por aire un helicóptero semipesado, uno ligero y dos aviones anfibios ligeros. Por tierra trabajan 18 efectivos y un camión autobomba.