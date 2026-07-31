TRIBUNALES
El juez del caso Leire Díez ordena rastrear cuentas del PSOE y Zarrías desde 2024
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado abrir una "pieza separada económica" ante el carácter sensible de los datos solicitados y para evitar su "pública difusión"
EFE
El juez del conocido como caso Leire Díez ha ordenado rastrear hasta 81 cuentas, varias de ellas vinculadas al PSOE, al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, investigados por presuntas maniobras para boicotear causas que afectasen al partido o al Gobierno.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE este viernes, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordena abrir una "pieza separada económica" ante el carácter sensible de los datos solicitados y para evitar su "pública difusión".
A petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Pedraz se dirige a una docena de entidades bancarias para que "informen y faciliten cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases" sobre seis cuentas relacionadas con el PSOE desde el 1 de enero de 2024 hasta la actualidad.
También pide información de cuentas de Gaspar Zarrías, de los dos abogados investigados, de varias sociedades vinculadas a ellos y del medio Crónica Libre.
Fuente: El Periódico
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