El incendio de la Vall d'Uixó se da por "estabilizado" con 9.568 hectáreas calcinadas

Después de siete días de lucha intensa contra el fuego, el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) ha sido dado por "estabilizado". Esta mañana el director operativo ya había comentado que podía ocurrir entre hoy y mañana, pero finalmente la evolución ha sido mucho más positiva de lo esperada inicialmente. Esto significa que el fuego ya no avanza y que la cantidad de superficie quemada no sigue creciendo. Los datos provisionales dejan un total de 9.568 hectáreas calcinadas con un perímetro de 89 kilómetros cuadrados. Con estas cifras, el de la sierra de Espadán es el tercero más grave de lo que llevamos de década por detrás del de la Vall d'Ebo econ 10.609 hectáreas y el de Bejís con 16.824.

Otra de las buenas noticias es que los vecinos de Artana y Eslida podrán volver a sus casas. Eran los dos únicos municipios que seguían evacuados desde que esta mañana se levantara el veto para 2.400 vecinos de otras localidades. Finaliza así el éxodo de 16.000 vecinos que tuvieron que marcharse de casa como consecuencia de las llamas.

El balance del incendio deja otros datos significativos. El primero es que Artana es la localidad más afectada por las llamas con un total de 3.160 hectáreas calcinadas, un tercio del total. El segundo es que el fuego ha consumido un 12 % de la superficie del Parque Natural de la Sierra de Espadán, el pulmón verde de la provincia de Castellón y el segundo espacio natural más extenso de la Comunitat Valenciana. Su superficie total asciende a 31.180 hectáreas y un 12 % de ella ha sido pasto de las llamas, un dato ofrecido este viernes por la mañana por el conseller Valderrama.

Una vez dado por estabilizado el incendio pasa a situación 1 del plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales y gran parte de los medios desplegados se retirarán. El trabajo seguirá esta noche con un dispositivo de siete brigadas que trabajarán por consolidar el perímetro del incendio y afianzarlo. A primera hora de la mañana, volverán a la carga los medios aéreos -se mantendrán cinco, en principio- y, durante todo el día, llevarán a cabo un carrusel de descargas atacando los puntos más calientes. El riesgo, aunque menor, continua porque, como ha explicado el director operativo "podemos tener algún rebrote".

Pese a que el principal peligro ya ha pasado, las autoridades siguen pidiendo precaución a la ciudadanía. Lo más importante es no transitar por la zona afectada ni recorrer su perímetro porque, además de ponerse en riesgo, puede entorpecer el trabajo de los bomberos que "seguirán trabajando". El peligro también pasa ahora por la caída de los árboles.

Noticias relacionadas

La siguiente fase será la de eliminar todos los puntos calientes y será entonces cuando se de el incendio por extinguido.