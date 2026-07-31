Así arranca agosto en Vigo y Galicia: calor el sábado y más nubes el domingo

Agosto comenzará en Vigo con tiempo plenamente veraniego, aunque el fin de semana mostrará dos caras diferentes. El sábado 1 será el día más soleado y cálido, mientras que el domingo aumentará la nubosidad y las temperaturas perderán varios grados.

Las distintas previsiones sitúan la máxima del sábado en la ciudad entre los 27 y los 29 grados, con mínimas de entre 15 y 18. El domingo, los termómetros se moverán entre los 24 y los 26 grados durante las horas centrales.

Las gradas a la ría en Bouzas con gente disfrutando del buen tiempo. / Marta G. Brea

La jornada del sábado arrancará con cielos poco nubosos y algunas nubes altas, que dejarán paso a amplios claros durante la tarde. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no contempla precipitaciones en Vigo y prevé viento flojo de componente oeste, con velocidades próximas a los diez kilómetros por hora.

El índice ultravioleta alcanzará un nivel 8, considerado muy alto, por lo que será necesario extremar la protección durante las horas centrales del día.

Será, por tanto, el día más favorable del fin de semana para acudir a las playas de la ría. La predicción marítima de MeteoGalicia sitúa la temperatura del agua en torno a los 17 o 18 grados y contempla un estado de la mar tranquilo, con olas de escasa altura. En Vigo, el sol saldrá el sábado a las 7.27 horas y se pondrá a las 21.55.

Más nubes y menos calor el domingo

El domingo 2 aumentarán las nubes sobre Vigo, con cielos cubiertos o muy nubosos durante buena parte de la jornada. Pese al cambio de aspecto, la previsión disponible no anuncia lluvia en la ciudad. La humedad relativa podrá alcanzar el 100% durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima bajará hasta una horquilla de entre 24 y 26 grados.

Predicciones de Meteogalicia para Vigo. / Meteogalicia

La situación será similar en Pontevedra, donde el sábado se alcanzarán los 30 grados antes de un descenso hasta los 25 el domingo. Ambas jornadas serán secas, aunque el segundo día del fin de semana presentará más nubosidad. Las mínimas se mantendrán en torno a los 16 grados.

El contraste térmico será más acusado en el interior de Galicia. Ourense volverá a concentrar las temperaturas más elevadas, con una máxima prevista de 36 grados el sábado y de 33 el domingo. Las noches, sin embargo, permitirán cierto alivio, con mínimas cercanas a los 17 grados. El cielo permanecerá poco nuboso o con intervalos de nubes altas y apenas existe riesgo de precipitaciones durante el fin de semana.

En Santiago de Compostela, las máximas rondarán los 30 o 31 grados el sábado, pero descenderán hasta los 26 o 27 el domingo. Lugo se moverá en valores más moderados durante la primera jornada, con entre 26 y 29 grados, aunque el domingo podría alcanzar los 29 o 30. En ambos casos dominará el tiempo seco, con algunas nubes bajas durante las primeras horas.

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El cambio de tiempo será más perceptible a partir de la tarde del domingo, cuando comenzará a aproximarse una vaguada desde el oeste. AEMET prevé que esta entrada de aire más fresco provoque un descenso general de las temperaturas, que se extenderá durante el lunes. En Vigo, la previsión apunta ya para el inicio de la próxima semana a cielos nubosos y una elevada probabilidad de lluvia.