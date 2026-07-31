Alondra Bentley sueña con tocar en el Mosteiro de Oia este domingo en el Festival Sinsal Estrella Galicia

El Festival Sinsal SON Estrella Galicia vuelve esta semana. Hoy, en el muelle de Kaleido en Vigo con Maria Rodés y Las Nietas de Charli en Reder@s. El domingo saltará al Mosteiro de Oia con Alondra Bentley. Con esta última hablamos de la cita y se su proyecto de banda con el cineasta Isaki Lacuesta. La cantautora está encantada de tocar en el Sinsal.

«Han ido ahí a tocar amigos míos y me dicen que tengo que ir. No estaré en San Simón, pero al menos sí estaré en ese sitio tan bonito en Oia. He visto que es un lugar increíble, pegado al mar. Espectacular», señala la artista.

El espacio ganará aún más con la melodía de Bentley y su música crecerá más con el Monasterio y el océano.

No estará sola. La acompaña la multiinstrumentista Érika López (teclados, piano, coros). «Cantaremos canciones del último disco, ‘La materia’, y temas de los anterios. Será tal vez un sonido más acústico en algunas canciones y en otras un sonido más etéreo con los sintetizadores. Mezclamos pop, folk, jazz...», subraya la cantautora.

Alondra Bentley. / A.B.

Guiño etéreo a Álvaro Cunqueiro y el realismo mágico

Su último álbum presenta una atmósfera con pizcas de ambiente electrónico, aunque ella rehúsa de esta última palabra. «El último álbum es muy orgánico con sonidos acústicos y de percusión; y a la vez tiene otro universo de magia. Una canción es ‘Realismo mágico’. La siento muy gallega porque pienso en Álvaro Cunqueiro y el realismo mágico gallego», detalla.

También explica que el disco habla de la «paradoja que es vivir en un mundo terrenal y recordar la extrañeza de vivir como materia que flota en el universo con leyes físicas. ¿Cómo conseguimos entender la materia y el tiempo?».

Entre estas cuestiones científicas y existenciales transcurre un álbum en el que plasma su reflexión sobre que «vivimos de espaldas a lo increíble, pensar de dónde venimos y qué significa estar aquí. Al mismo tiempo pensamos en cosas mundanas. Te puedes angustiar mucho por el pago de autónomos».

Mosteiro de Oia donde actuará Alondra Bentley este domingo día 2 de agosto con Sinsal. / Marta G. Brea

La carrera de artista-madre, «imposible»

Añade que la carrera de artista siendo madre «es imposible. Si no tuviera cientos de cosas ocurriendo a la vez, no podría subsistir. Hago trabajos como profesora. Aún así es una experiencia de mucho agobio».

No obstante es poderosa la música, así como el arte, que hace mirar hacia el lado contrario de la adversidad económica. «Esto es un debate interno que muchos artistas tenemos. ¿Me compensa seguir? Mi respuesta es siempre sí. Para mí, siempre compensará priorizar dentro de lo posible no abandonar la expresión artística sea la pintura o la música». Es indispensable en mi vida. Los problemas con el alquiler también los sufren en otras profesiones. Al menos yo tengo el privilegio de verte cantando en el Monasterio de Oia actuando en un momento mágico», señala.

También agrega que sigue "pensando que la sociedad, la cultura y el mundo te arrastran para olvidar lo que es prioritario por la prisa. Ser madre es un recordatorio de lo mágico que es existir. El disco se publicó después de ser madre y ahí hay un nuevo asombro de lo que significa estar aquí, de lo extraño y maravilloso que es».

Sería un bosque de abedules

Alondra Bentley es un espíritu conectado a la naturaleza. En el último disco, habla de ser un bosque de abedules, ¿de verdad se convertiría en él o solo fue un recurso poético para una canción? Bentley responde que «mucha gente se ríe de quien abraza árboles pero yo creo que los árboles tienen una energía y sabiduría que nosotros ni siquiera logramos entender. Recientemente leí que la madera solo existe en la Tierra hasta donde se sabe. En el espacio exterior puedes encontrar diamante, oro... pero la madera solo aquí. Pero vivimos de espaldas a la naturaleza».

La libertad tamizada de las mujeres

En cuanto a la necesidad de más libertad, que cita en el tema «Siendo yo», cree que culturalmente «nos cuesta mucho a las mujeres tomar nuestras propias decisiones. He estado muy influenciada por lo que se espera de mí y tomé decisiones que no quería. Las mujeres hemos recibido mucha presión patriarcal que los hombres no tienen. Por eso, igual tomas decisiones vitales que no querían. Te dejas arrastrar por la corriente de lo que te han dicho que es mejor hasta que ves en la experiencia que tendrías que haber priorizado otras cosas».

Por último habla de su colaboración con el cineasta Isaki Lacuesta para el que grabó la canción «Love is the worst» en la banda sonora de «Segundo premio». Al respecto, Isaki escribió que el tema era «un bálsamo, una caricia».

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«La canción tiene letra suya aunque la escribimos a medias. Él tenía una idea muy concreta. A raíz de ahí seguimos escribiendo canciones juntos. Somos cuatro músicos. Convive la poesía, música folk y electrónica, la parte visual con Isaki y Albert Coma; yo canto y toco instrumentos. Isaki también toca la guitarra y canta. Esperamos que el disco salga en unos meses», concluye la artista.