Moeve ensalza el valor de los territorios rurales con su nueva serie ‘Caminos de Futuro’

Isabel Martínez Contreras, responsable de Licencia Social y Alianzas de Moeve, ha destacado: “Con ‘Caminos de Futuro’ no solo descubrimos joyas naturales y patrimoniales, sino que conocemos a las personas que viven y construyen el futuro de estos territorios cada día. Escuchar a quienes los habitan es fundamental para generar oportunidades y construir, entre todos, un futuro mejor”.

Aquí puedes acceder a los capítulos de ‘Caminos de Futuro’: https://www.youtube.com/playlist?list=PLPEh9e99kodsVrTuTpz6M8Ru0UBxZLdQZ

Los tres episodios de ‘Caminos de Futuro’, conducidos por la presentadora Adela Úcar, recorren las provincias de Lleida, Teruel y Huelva a través de entrevistas a sus vecinos y mostrando la belleza de rutas que conectan poblaciones y generan nuevas oportunidades para visitar y disfrutar de estos territorios.

En Lleida, el Camino a Montgarri recorre el Valle de Arán. 12 kilómetros de trayecto circular entre Pla de Beret y el santuario y refugio de Montgarri, que mostrarán una ruta rehabilitada para caminar y montar en bici y un santuario construido sobre una ermita románica del siglo XII.

En Teruel, el Camino del Jiloca es un recorrido circular de unos 10 kilómetros dentro del término municipal de Calamocha, con una de sus localidades, Poyo del Cid, como protagonista. Se trata de un segmento transitado por antiguos pueblos que se han asentado en la Península Ibérica desde la época romana, y que forma parte de un histórico camino vinculado al Cid Campeador.

En Huelva, el Camino de las Tres Cumbres une las localidades de San Bartolomé, Cumbres de Enmedio y Cumbres Mayores a través de un recorrido por el Parque Natural de Sierra de Aracena. 12 kilómetros donde el camino es delimitado por tabiques levantados con la técnica de piedra seca, reconocida por la UNESCO.

Noticias relacionadas

Caminos de Futuro / Redacción

En un ejercicio para favorecer el turismo rural y la actividad económica, Moeve ha destacado el patrimonio de estas rutas junto a sus espacios a visitar, a través de una nueva página web: https://www.moeveglobal.com/es/compania/moeve-en-el-territorio/caminos-de-futuro

Fuente: El Periódico de Aragón