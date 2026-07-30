Carne de Rubia Gallega, la clave del éxito de las mejores hamburguesas del mundo

Si el secreto de la pizza está en la masa, el de las buenas hamburguesas reside esencialmente en la carne, y las mejores burgers del mundo eligen Rubia Gallega. Son las que han llevado al olimpo de las hamburgueserías a Hundred Burgers, una cadena fundada en 2020 en Valencia por dos jóvenes que llevan tres años consecutivos alzándose con el premio a la mejor hamburguesa del mundo que concede la prestigiosa guía internacional The World's Best Burgers, el equivalente a la Guía Michelin de los restaurantes.

Entre todas las carnes que podrían haber elegido para triunfar (y probaron muchas), se decantaron por la raza vacuna más representativa de Galicia. Y a ella siguen fieles seis años después del nacimiento del proyecto. En la actualidad cuentan con cuatro locales en Valencia y tres en Madrid, por lo que sus hamburguesas con corazón gallego no se pueden degustar en Galicia.

Maduración en seco durante 55 días

En Hundred Burgers compran sus propias vacas (todas con más de siete años) y eligen las mejores partes de cada una. Una vez seleccionadas, cada día mezclan los diferentes cortes de carne que usan para lograr los porcentajes de grasa ideales y el equilibro de sabor, textura y jugosidad que buscan. Después cortan y pican la carne a diario en las tiendas y dan forma a las hamburguesas a mano, una a una, en un proceso artesanal. Uno de los puntos diferenciales de su carne es la maduración en seco, a través de un proceso denominado dry aged que consiste en dejar reposar los cortes de carne durante semanas en cámaras con condiciones temperatura, humedad y circulación de aire controladas. En el caso de Hindred Burgers, pasan una media de 55 días. ¿Qué se consigue a través de este método? Aumentar la ternura de la materia prima y concentrar su sabor para lograr una elaboración premium.

Bajo el convencimiento de que no hay carne como la española para preparar las mejores hamburguesas, la apuesta de la marca por la Rubia Gallega es uno de los valores que la han llevado a mantenerse en lo alto de la lista The World's 25 Best Burgers 2026. También tiene su miga el pan que envuelve la hamburguesa: un demi brioche con matices de pain au lait que hornean cada mañana.

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«La mejor burger al mejor precio»

Esta empresa es el sueño hecho realidad de Álex González-Urbón y Ezequiel Maldjian, dos apasionados de las burgers que viajaron por todo el mundo para probar las mejores hamburguesas, establecer un ranking y compartirlo en redes. Estuvieron en Nueva York, Londres, París, Los Ángeles, Dubai, Buenos Aires, Berlín… En total hicieron parada en un centenar de sitios. Eso fue antes de poner en marcha Hundred Burgers, una marca que nació con una misión clara: «Hacer la mejor burger posible al mejor precio posible». Y con carne de Rubia Gallega.

Fuente: El Correo Gallego