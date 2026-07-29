Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financión del Estado en GaliciaArranca la Navidad en VigoEdificio Pisos CompartidosGaseros RusosEclipse de sol: lugares prohibidosMarián Mouriño, pregonera del CristoFer López
instagramlinkedin

Mensaje especial

Roberto Leal lanza un emotivo mensaje en 'Pasapalabra' en plena batalla por el futuro del concurso: "Nos hemos convertido en una bonita compañía"

El presentador aprovechó el Día de los Abuelos para agradecer la fidelidad de la audiencia mientras el formato vuelve a estar rodeado de ruido judicial.

Roberto Leal en 'Pasapalabra'

Roberto Leal en 'Pasapalabra' / Atresmedia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

'Pasapalabra' vivió este martes un momento poco habitual. En una entrega dedicada al Día de los AbuelosRoberto Leal detuvo por unos segundos el ritmo del concurso para dirigirse a los espectadores más fieles del formato. Sus palabras no hicieron referencia al nuevo frente judicial que rodea al programa, pero llegaron en un momento especialmente sensible para una de las marcas más valiosas de Antena 3.

“Os queremos dar las gracias, entre otras cosas, porque nosotros no existiríamos sin vosotros”, comenzó diciendo el presentador. Leal quiso subrayar el papel que el concurso tiene en la rutina diaria de muchos espectadores: “Sabemos que 'Pasapalabra' es una cita cada tarde para todos aquellos que vivís acompañados, y muchos también que vivís solos. Los unos como los otros nos hemos convertido en una bonita compañía”.

Un agradecimiento con doble lectura

El sevillano cerró su mensaje con una dedicatoria a los mayores: “Felicidades y un beso muy grande de parte de todo el equipo de 'Pasapalabra' para los abuelos y abuelas de todos los países que nos ven. Para los que están y para los que estuvieron porque, de alguna forma, siempre vais a ser eternos”.

El gesto se produjo mientras el concurso vuelve a estar en el centro de la disputa entre Atresmedia y Mediaset por los derechos de explotación del formato y de su prueba más reconocible. Tras la retirada de 'El Rosco' en Antena 3 y el estreno de 'AlaZ' como nueva prueba final, el conflicto ha reabierto una batalla que ya marcó la historia reciente del programa.

Noticias relacionadas

Desde su regreso a Antena 3 en 2020, 'Pasapalabra' se ha consolidado como uno de los grandes pilares de la cadena. Por eso, el mensaje de Leal puso el foco en lo que sostiene al formato más allá de demandas, recursos y cambios de prueba: una audiencia que lo sigue acompañando cada tarde.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno prohíbe seguir el eclipse del próximo 12 de agosto desde el Monte da Guía en Vigo
  2. La conservera Pérez-Lafuente reactiva la vieja factoría de Cuca y pone fin a un siglo en Vilanova
  3. Renuncian las dos aseguradoras que cubren las negligencias sanitarias en Galicia: el Sergas tiene que licitar un nuevo contrato un 19% más caro
  4. El Cunqueiro implanta por primera vez en España una nueva válvula para tratar la insuficiencia aórtica
  5. Los sintecho también se instalan en la nueva estación de bus de Vigo
  6. El avión «vigués» de Airbus bate el récord del mundo con 24 horas volando de Australia a Europa
  7. Un coche queda completamente calcinado tras arder de forma espontánea mientras circulaba en Bueu
  8. Los acusados del «Villa de Pitanxo» deberán acudir a la Audiencia Nacional el 5 de agosto tras no haberse personado hoy

El renovado Moaña arranca con el objetivo de mejorar los números del año pasado

El renovado Moaña arranca con el objetivo de mejorar los números del año pasado

El Concello de Lalín prohíbe el baño en la playa fluvial de Vilatuxe por contaminación bacteriana

El Concello de Lalín prohíbe el baño en la playa fluvial de Vilatuxe por contaminación bacteriana

Sanidade confirma cuatro afectados por viruela del mono en la última semana en el área de Vigo

Sanidade confirma cuatro afectados por viruela del mono en la última semana en el área de Vigo

De olímpicos a campeones mundiales: las estrellas que tomarán Vigo en O Marisquiño

De olímpicos a campeones mundiales: las estrellas que tomarán Vigo en O Marisquiño

La historia interminable... de Audasa: la deuda del Estado con la concesionaria de la AP-9 crece en 45.000 euros al día

La historia interminable... de Audasa: la deuda del Estado con la concesionaria de la AP-9 crece en 45.000 euros al día

El BNG de Vigo no ve prioritaria una nueva presa: «Antes é necesario optimizar os recursos existentes»

El BNG de Vigo no ve prioritaria una nueva presa: «Antes é necesario optimizar os recursos existentes»

Nuevo mapa estatal de autobuses: estas son las rutas que desaparecen en Galicia

Nuevo mapa estatal de autobuses: estas son las rutas que desaparecen en Galicia

Pulpo a raudales y bien de precio en Santa Marta

Pulpo a raudales y bien de precio en Santa Marta
Tracking Pixel Contents