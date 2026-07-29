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Incendios Forestales

El incendio de los Arribes del Duero ya está en Fermoselle (Zamora), que está confinado y seis pueblos evacuados

El operativo trata de controlar las llamas que avanzan a gran velocidad hacia el casco urbano, favorecidas por el viento.

Declarado nivel 2 de gravedad con vecinos de un barrio trasladados a la iglesia y evacuación de la residencia

Arde un camión de bomberos

El incendio de Fermoselle avanza imparable: así se ven las llamas y el humo desde la carretera de Formariz.

El incendio de Fermoselle avanza imparable: así se ven las llamas y el humo desde la carretera de Formariz.

Cedido

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Irene Gómez

Un incendio forestal se ha declarado en el Parque Natural de los Arribes del Duero, en Fermoselle (Zamora). El fuego ha comenzado sobre las 13 horas de este miércoles en la zona conocida como el Picón en la ladera del Tormes. Se ha declarado nivel 2 dada la gravedad y la proximidad al pueblo, que ha sido confinado y los accesos cortados. Las llamas han avanzado hasta la carretera de Zamora a Fermoselle, 527, por encima de la gasolinera para contunuar en dirección a Pinilla.

Fermoselle ha quedado confinado, al residencia desalojada y se ha decretado la evacuación de Formariz, Forniillos de Fermoselle, Palazuelo de Sayago, Cibanal, Pinilla de Fermoselle y Mámoles para su realojo en Bermillo de Sayago.

El fuego avanza con velocidad, favorecido por el viento, ha cruzado para el Bravio, al otro lado de la carretera, una que ya se quemó en el gran incendio de 2017, acercándose hacia San Lorenzo para llegar hacia la zona de la Residencia de ancianos. "Va a una velocidad increíble" apuntan fuentes vecinales que siguen en directo y con mucha preocupación la evolución. Los vecinos apoyan con cubos y palas para intentar frenar el fuego hacia el pueblo y las construcciones.

El avance hacia el pueblo ha llevado a declarar el confinamiento de los vecinos en casa, y así lo ha emitido el Ayuntamiento a través de un bando, mientras que los habitantes del barrio del Noval y La Manzanal se trasladan a la iglesia de Fermoselle, situada en la Plaza Mayor, como un lugar más seguro.

El pueblo está cubierto de humo y preocupa la afectación de la residencia de ancianos, hacia donde se han acercado las llamas y se ha reunido a los ancianos en la planta de abajo. Aunque inicialmente se descartó la evacuación, el cambio del viento ha llevado a las familias a sacar a los ancianos del centro residencial por la amenaza real del fuego.

Precisamente, como ha confirmado el alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo, ayer martes mismo operarios del Plan Montel, culminaban las tareas de limpieza en entorno de la residencia de ancianos. "Esperemos que estas medidas preventivas ayuden". Pero lo cierto es que a esta hora se viven momentos de gran tensión por la cercanía de las llamas, a pesar de que los medio aéreos descargan agua para tratar de controlar la situación con medios humanos y terrestres luchando contra este nuevo desastre.

Se ha movilizado una treintena de medios del operativo de Medio Ambiente con seis agentes medioambientales y celadores, cuatro aeronaves, cuadrillas terrestres, autobombas y la ELIF, además de bomberos del Parque de Bermillo de Sayago. Uno de los vehículos se ha visto afectado por las llamas. También han llegado bomberos de la provincia de Salamanca con la misión de defender el pueblo y evitar la entrada del incendio en el casco urbano.

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En Fermoselle es patente la preocupación ante la evolución de un incendio que sigue la misma dirección que el de 2017 y en estos momentos avanza en dirección a Pinilla de Fermoselle.

Fuente: La Opinión de Zamora

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