Eclipse de sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

Galicia se prepara para vivir una cita histórica con el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026, el primero visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. El fenómeno comenzará en torno a las 19:30 horas, alcanzará su fase máxima alrededor de las 20:28-20:30 y finalizará cerca de las 21:20, ya con el Sol bajo sobre el horizonte. En Vigo no será total, pero sí prácticamente completo: la Luna llegará a cubrir alrededor del 99% del disco solar.

Este minuto a minuto reunirá toda la información relacionada con el eclipse en Vigo y Galicia hasta la fecha clave: horarios por municipios, mapas de visibilidad, mejores puntos para verlo, previsión meteorológica, actividades organizadas, recomendaciones de seguridad, cortes de tráfico, dispositivos especiales y consejos para quienes se desplacen por la comunidad.

Mientras tanto, el eclipse ya se nota en la agenda gallega. Zonas dentro de la franja de totalidad, como A Coruña y otros puntos del norte de Galicia, preparan actos especiales y registran un fuerte interés turístico, con alojamientos muy demandados para esos días. En Vigo, aunque el eclipse será parcial, el 99% de ocultación promete convertir la tarde del 12 de agosto en un momento excepcional para vecinos, visitantes y aficionados a la astronomía.

Pablo Varela Monte da Guía. / FDV El Gobierno prohíbe seguir el eclipse del próximo 12 de agosto desde el Monte da Guía en Vigo Vigo resta un mirador para el eclipse solar del próximo 12 de agosto. El Gobierno publica un listado con 29 puntos de exclusión en Galicia establecidos por el dispositivo de seguridad del eclipse. Se trata de zonas que no cumplen requisitos de seguridad, movilidad y accesos, entre otras cuestiones, y es la Xunta la que remite a la Delegación del Gobierno la información, tras recibirla de los ayuntamientos. Este listado descarta el popular Monte da Guía en Vigo como mirador para disfrutar del fenómeno astronómico, pero no es el único lugar emblemático que se queda fuera. La noticia completa, aquí.

R. V. El alcalde, en una jornada con niños en VigoNature. / FDV Vigo se prepara para el eclipse total de Sol: divulgación, talleres y observación en Samil Vigo quiere llegar al 12 de agosto con los deberes hechos. El Concello desplegará en VigoNature (A Madroa) un programa de divulgación y formación para que la ciudadanía aprenda a observar con seguridad el eclipse total de Sol previsto para esa fecha, un fenómeno que exige medidas específicas para evitar daños oculares. El alcalde, Abel Caballero, avanzó este martes la programación, que arrancará el domingo 15 de marzo con la primera actividad y se prolongará hasta el propio día del eclipse. La iniciativa está dirigida a familias, escolares y público en general y se articula en cinco líneas de actuación con un objetivo doble: comprender qué es un eclipse —y qué lo hace especial en el caso del 12 de agosto— y, sobre todo, concienciar sobre la importancia de observarlo con garantías.

Contenido ofrecido por Ecoembes Personas viendo un eclipse en una imagen de archivo / FdV El eclipse que unirá a millones de personas… y el pequeño gesto que puede marcar la diferencia Y es que el 12 de agosto de 2026, durante unos minutos, el Sol desaparecerá tras la Luna y buena parte de España se sumirá en una oscuridad muy esperada. Las conversaciones se detendrán, los teléfonos apuntarán al cielo y miles de familias compartirán una experiencia que muy pocas generaciones han tenido la oportunidad de vivir. Será el primer eclipse solar total visible desde España en más de un siglo. Un espectáculo extraordinario que cruzará el noroeste y el centro de la Península y que atraerá a millones de personas dispuestas a contemplar uno de los fenómenos más fascinantes de la naturaleza. Pero para que el recuerdo sea imborrable por los motivos adecuados, hay dos cuestiones que no pueden pasarse por alto: proteger la vista y cuidar el entorno. Puedes leer la información completa en este enlace.

Mateo Garrido Triñanes Niños prueban las gafas homologadas adquiridas por la Asociación Galega de Cámpings / Cedida El eclipse dispara el tirón turístico internacional de Galicia: «Hay establecimientos que van a duplicar los turistas extranjeros de años anteriores» El eclipse solar total del próximo 12 de agosto no cambiará sustancialmente la ocupación turística de Galicia, que en los últimos años ya roza el lleno en temporada alta. Sin embargo, sí está modificando el perfil de los visitantes que llegarán a la comunidad. Así lo perciben diferentes fuentes del sector consultadas por este diario que constatan un fuerte aumento de las reservas realizadas por turistas extranjeros, atraídos por un fenómeno astronómico que sitúa a buena parte de la comunidad como uno de los mejores lugares de Europa para contemplarlo. «Son unas fechas en las que habitualmente ya estamos llenos, de modo que en términos de ocupación no va a suponer muchas diferencias. Sin embargo, la demanda de turistas extranjeros sí ha aumentado mucho, de hecho, en algunos establecimientos estamos ya duplicando los flujos con respecto a años anteriores», apunta Manuel Ochoa, presidente de la Asociación Galega de Cámpings (AGC). Según explica, este crecimiento responde principalmente a viajeros del norte de Europa que buscan desplazarse a la denominada «zona cero» del eclipse. Puedes leer la información completa en este enlace.

Andrea Rodríguez Vistas desde Ourense desde el parque forestal y botánico de Montealegre. / IÑAKI OSORIO Ver el eclipse en el jardín botánico de Montealegre: «Un balcón ao universo» con Ourense de fondo La actividad gratuita «Un balcón ao universo» será el próximo 12 de agosto a las 19:30 horas. Para aquellos que quieran ver el eclipse solar desde el Parque de Montealegre, el evento organizado por la Concellería de Xuventude do Concello de Ourense y la Asociación Astronómica de Ourense abre el periodo de inscripción el 20 de julio a las 10 horas. Hay 60 plazas disponibles que se adjudicarán según la orden de anotacióna través de la web. Pueden participar personas desde los seis años, pero los menores deberán ir acompañados de un adulto y cada adulto solo puede responsabilizarse de un máximo de tres menores. La actividad contará con asistencia técnica de miembros de la asociación, que facilitarán la observación telescópica y ayudarán a realizar fotografías. También se repartirán gafas homologadas para garantizar una visión segura del fenómeno. Puedes leer la información completa en este enlace.

Carolina Sertal Una óptica pontevedresa muestra las gafas recomendadas para ver el eclipse total. / Gustavo Santos Eclipse solar: los errores que pueden provocar un daño irreversible en la retina La cuenta atrás para el primer eclipse solar total en la Península Ibérica en 114 años ya ha comenzado y, a falta de un mes, los expertos inciden en las recomendaciones a seguir para evitar daños graves o irreversibles en la retina, especialmente, porque alertan de que el fenómeno astronómico «puede dar una falsa percepción de seguridad», si bien la radiación continúa llegando pese a la ocultación del sol. Desde el Miranza Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla, en Santiago de Compostela, la oftalmóloga especialista en Retina, Mácula y Vítreo María Gil expone que «es peligroso mirar al sol directamente de cualquier manera, pero es cierto que el eclipse puede dar una falsa percepción de seguridad, porque la pupila está un poco dilatada, ya que hay menos luz y podemos tolerar mejor el sol, pero la radiación continúa llegando y como la retina no tiene receptores del dolor, el daño va a ser imperceptible porque no vamos a sentir dolor, pero el problema va a llegar después». Y es que, según apunta esta experta, arriesgarse a contemplar el eclipse sin la protección adecuada lo que puede provocar es una retinopatía solar, que consiste en «un daño en la zona central de la visión y el problema radica en que puede aparecer minutos después de verlo». Puedes leer la información completa en este enlace.

R. P. Reunión del miércoles 15 de julio / FdV Pontevedra ultima el plan de seguridad para el eclipse del 12 de agosto El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha presidido este miércoles en la Subdelegación del Gobierno una reunión de coordinación para avanzar en la preparación del dispositivo previsto con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un fenómeno que prevé atraer un importante número de visitantes a los principales puntos de observación de la provincia. El encuentro se enmarca en el Plan Especial de Seguridad aprobado por la Secretaría de Estado de Seguridad y en él participaron representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Subsector de Tráfico, Protección Civil, Turismo de Galicia, Servizo de Emerxencias de la Xunta de Galicia y representantes de los municipios de Meis, O Porriño y Silleda, que cuentan con puntos de observación recomendados para seguir el eclipse. Puedes leer la información completa en este enlace.

Ángel Graña Visita de autoridades al Altar do Sol de Alperiz. / FDV_Externas Observación astronómica El Altar do Sol de Lalín ofrecerá siete horas de ciencia por el eclipse solar El Concello de Lalín ha presentado la programación completa para el próximo 12 de agosto con motivo del eclipse total de Sol, una jornada que convertirá al Altar do Sol de Alperiz en el principal gran punto de encuentro para seguir este fenómeno astronómico excepcional en Galicia. La iniciativa permitirá que los asistentes sigan simultáneamente la evolución del eclipse mediante una retransmisión audiovisual bidireccional con la Prai das Catedrais, en Ribadeo, uniendo así el interior de la comunidad con la costa lucense. El programa institucional, que cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia, la Deputación de Pontevedra y el Concello de Ribadeo, configura una de las propuestas de divulgación científica más completas de la región para este evento que no se repetirá con características similares hasta el año de 2053. La jornada ofrecerá una programación continua de más de siete horas de actividades que comenzarán a las 17.30 horas con la salida de autobuses gratuitos desde la Praza de Galicia, requiriendo reserva previa en las dependencias del Museo Municipal Ramón María Aller. A las 17.50 horas se abrirá el punto de información oficial para entregar gafas de observación homologadas a los primeros 500 visitantes, dando paso a las 18.00 horas a una contextualización histórica del conjunto megalítico de Alperiz por parte del arqueólogo Víctor García, que destacará el valor de este monumento vinculado desde hace milenios al astro rey. A las 19.15 horas, el profesor José Ángel Docobo, director científico de Lalín Destino Starlight, iniciará las explicaciones astronómicas y conectará en directo con Ribadeo para preparar la observación del eclipse total, cuyo momento cumbre se producirá a las 20.25 horas. Puedes leer la información completa en este enlace.

R. O. Gafas homologadas para protegerse del Sol el día del eclipse. Están a la venta en farmacias y ópticas. / FDV 12 de agosto Cuidar la vista durante el eclipse es clave: los especialistas de las farmacias recuerdan que mirar al Sol sin la protección adecuada puede causar lesiones irreversibles Dentro de un mes, el próximo 12 de agosto, tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible en España en casi un siglo. En la provincia de Ourense, la comarca de Valdeorras, especialmente el entorno de los municipios de O Barco y Rubiá, ofrecerá algunas de las mejores condiciones para contemplarlo. Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense animan a la ciudadanía a disfrutar de un acontecimiento astronómico excepcional, pero recuerdan que «una protección ocular adecuada es la mejor garantía para contemplarlo con seguridad», señala la vocal de Óptica, Oftálmica y Optometría y Acústica de la entidad colegial, Társila Nóvoa. Hay recomendaciones básicas para la observación del eclipse con protección. «No seguir estas pautas puede provocar retinopatía solar, una lesión en la retina que puede ocasionar visión borrosa, alteración de la percepción de los colores, manchas en el campo visual e, incluso, daños permanentes», advierte Nóvoa. Puedes leer la información completa en este enlace.