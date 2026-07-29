Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Límite juegos baresTemperatura marPedidos naval viguésEclipse de sol: lugares prohibidosMarián Mouriño, pregonera del CristoFer López
instagramlinkedin

En Directo

En directo

Eclipse de sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

Sigue, minuto a minuto, toda la información relacionada con el evento astronómico del miércoles 12 de agosto

La previsión meteorológica, los consejos de los expertos y las horas clave para seguir el eclipse

Benito Fuentes, meteorólogo: “No podremos saber si las nubes arruinarán el eclipse del 12 de agosto hasta 3 o 4 días antes”

Benito Fuentes, meteorólogo: “No podremos saber si las nubes arruinarán el eclipse del 12 de agosto hasta 3 o 4 días antes”

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Vigo

Galicia se prepara para vivir una cita histórica con el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026, el primero visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. El fenómeno comenzará en torno a las 19:30 horas, alcanzará su fase máxima alrededor de las 20:28-20:30 y finalizará cerca de las 21:20, ya con el Sol bajo sobre el horizonte. En Vigo no será total, pero sí prácticamente completo: la Luna llegará a cubrir alrededor del 99% del disco solar.

Este minuto a minuto reunirá toda la información relacionada con el eclipse en Vigo y Galicia hasta la fecha clave: horarios por municipios, mapas de visibilidad, mejores puntos para verlo, previsión meteorológica, actividades organizadas, recomendaciones de seguridad, cortes de tráfico, dispositivos especiales y consejos para quienes se desplacen por la comunidad.

Noticias relacionadas y más

Mientras tanto, el eclipse ya se nota en la agenda gallega. Zonas dentro de la franja de totalidad, como A Coruña y otros puntos del norte de Galicia, preparan actos especiales y registran un fuerte interés turístico, con alojamientos muy demandados para esos días. En Vigo, aunque el eclipse será parcial, el 99% de ocultación promete convertir la tarde del 12 de agosto en un momento excepcional para vecinos, visitantes y aficionados a la astronomía.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cuerpo de la viguesa María Pereira en un regato de una zona boscosa de Redondela
  2. El Cunqueiro implanta por primera vez en España una nueva válvula para tratar la insuficiencia aórtica
  3. Un juez ratifica una suspensión de 8 años de una ginecóloga de Ourense por su trato desconsiderado y vejatorio con pacientes y compañeros: «Me importa una mierda cómo te llames»
  4. Medios aéreos se movilizan para sofocar un incendio en Barra
  5. ¿Nuevo plan de futuro para dos «tesoros» de Vigo? Abanca retira del mercado su parte en los terrenos de Alfageme y La Artística
  6. Las zonas de bajas emisiones de Vigo, listas para su entrada en vigor: unos 60.000 vehículos se verán afectados en la primera fase
  7. Un coche queda completamente calcinado tras arder de forma espontánea mientras circulaba en Bueu
  8. Aldán renueva su fe en la Virgen del Carmen con Amancio Ortega como testigo

Eclipse de sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

Eclipse de sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario del Celta de Vigo

DIRECTO | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario del Celta de Vigo

Un estafador con los bonos de 100 euros del Concello de Ourense suplantó la identidad de siete personas

Un estafador con los bonos de 100 euros del Concello de Ourense suplantó la identidad de siete personas

El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

Suben a 13 los muertos por el terremoto del suroeste de Japón

Suben a 13 los muertos por el terremoto del suroeste de Japón

El tiempo en Salvaterra de MiÃ±o: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El tiempo en Salvaterra de MiÃ±o: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio
Tracking Pixel Contents