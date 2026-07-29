Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Límite juegos baresTemperatura marPedidos naval viguésEclipse de sol: lugares prohibidosMarián Mouriño, pregonera del CristoFer López
instagramlinkedin

Salto político

El Dioni quiere ser alcalde por Vox casi 40 años después del robo del furgón blindado

Dionisio Rodríguez Martínez asegura que negocia presentarse a la Alcaldía de El Molar, el pueblo madrileño de su madre

dioni

dioni

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Dionisio Rodríguez Martínez, El Dioni, quiere dar el salto a la política municipal. A sus 76 años, el hombre que protagonizó uno de los robos más recordados de España ha asegurado en una entrevista con El Cierre Digital que su intención es presentarse como candidato de Vox a la Alcaldía de El Molar, en la sierra norte de Madrid. Según su versión, ya mantiene conversaciones para intentar cerrar esa candidatura. 

El municipio elegido tiene una explicación familiar: su madre era natural de El Molar y él conserva un vínculo personal con la localidad. De momento, Vox no ha confirmado públicamente esa posible candidatura, por lo que el anuncio se limita a la voluntad expresada por el propio Rodríguez y a las gestiones que dice estar realizando.

Del furgón blindado a la política local

El Dioni se hizo conocido en 1989, cuando trabajaba como vigilante de seguridad y huyó con un furgón blindado cargado con cerca de 298 millones de pesetas. La fuga, sin disparos ni violencia, terminó convirtiéndose en un mito popular: pasaporte falso, peluca, gafas oscuras, viaje a Brasil y una vida de lujo en Río de Janeiro antes de ser detenido.

Tras ser extraditado a España, fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión por apropiación indebida. Salió en libertad condicional en 1995 y, desde entonces, alternó etapas de exposición mediática, como participante de realities y tertuliano, con una vida más discreta.

Noticias relacionadas

Ahora vive en Moratalaz junto a su esposa y describe una rutina alejada del foco, centrada en la cocina, la petanca y su familia. Su posible candidatura a El Molar devolvería al primer plano a uno de los personajes más reconocibles de la crónica negra y televisiva española, esta vez con una ambición distinta: pedir el voto de sus vecinos.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La conservera Pérez-Lafuente reactiva la vieja factoría de Cuca y pone fin a un siglo en Vilanova
  2. Renuncian las dos aseguradoras que cubren las negligencias sanitarias en Galicia: el Sergas tiene que licitar un nuevo contrato un 19% más caro
  3. El Cunqueiro implanta por primera vez en España una nueva válvula para tratar la insuficiencia aórtica
  4. El Gobierno prohíbe seguir el eclipse del próximo 12 de agosto desde el Monte da Guía en Vigo
  5. Los sintecho también se instalan en la nueva estación de bus de Vigo
  6. El avión «vigués» de Airbus bate el récord del mundo con 24 horas volando de Australia a Europa
  7. Un coche queda completamente calcinado tras arder de forma espontánea mientras circulaba en Bueu
  8. Los acusados del «Villa de Pitanxo» deberán acudir a la Audiencia Nacional el 5 de agosto tras no haberse personado hoy

Vigo activa en pleno julio la cuenta atrás para una Navidad con 12 millones de luces led

Vigo activa en pleno julio la cuenta atrás para una Navidad con 12 millones de luces led

Comienzan los preparativos para la Navidad 2026

Comienzan los preparativos para la Navidad 2026

Once comunidades, entre ellas Galicia, «bloquean» el reparto de 150 millones del programa científico María Goyri al no asistir a una reunión con el Gobierno

Once comunidades, entre ellas Galicia, «bloquean» el reparto de 150 millones del programa científico María Goyri al no asistir a una reunión con el Gobierno

Abel Caballero urge a la Xunta actuar en la estación de autobuses: «Está cochambrosa, casi peor que la vieja. No lo arreglan porque quieren que Vigo dé mala imagen»

Abel Caballero urge a la Xunta actuar en la estación de autobuses: «Está cochambrosa, casi peor que la vieja. No lo arreglan porque quieren que Vigo dé mala imagen»

Expertos analizarán en Pontevedra el impacto de la inteligencia artificial y la cultura de masas en la salud mental

Expertos analizarán en Pontevedra el impacto de la inteligencia artificial y la cultura de masas en la salud mental

El conocido como «timo del cambio» acaba con un hostelero agredido en Sanxenxo

El conocido como «timo del cambio» acaba con un hostelero agredido en Sanxenxo

La Xunta apela en Valga a la prevención para reducir los accidentes con tractores

La Xunta apela en Valga a la prevención para reducir los accidentes con tractores

La Xunta ajusta la hoja de ruta para la rehabilitación del Teatro Cine Fraga de Vigo: el objetivo ahora es licitar las obras en el último trimestre del año

La Xunta ajusta la hoja de ruta para la rehabilitación del Teatro Cine Fraga de Vigo: el objetivo ahora es licitar las obras en el último trimestre del año
Tracking Pixel Contents