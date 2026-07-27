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Tres mujeres apuñaladas en París por un individuo detenido por la policía

El ministro francés del Interior, Laurent Núñez, explicó en conferencia de prensa que no corre peligro la vida de ninguna de estas tres mujeres, de 19, 24 y 36 años, aunque dos de ellas están en situación de "urgencia absoluta"

French police officers drive a car after the 2026 World Cup semi final football match between France and Spain at Place de la Bastille in Paris on July 14, 2026. (Photo by Martin LELIEVRE / AFP)

French police officers drive a car after the 2026 World Cup semi final football match between France and Spain at Place de la Bastille in Paris on July 14, 2026. (Photo by Martin LELIEVRE / AFP) / MARTIN LELIEVRE / AFP

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EFE

París

Tres mujeres fueron apuñaladas este lunes en París por un individuo detenido rápidamente después por un policía fuera de servicio y que está siendo objeto de investigación para determinar el móvil de la agresión.

El ministro francés del Interior, Laurent Núñez, explicó en conferencia de prensa que no corre peligro la vida de ninguna de estas tres mujeres, de 19, 24 y 36 años, aunque dos de ellas están en situación de "urgencia absoluta".

Núñez, que comparecía al término del Consejo de Ministros, precisó que el arresto del sospechoso se produjo hacia las 11.30 hora local (9.30 GMT) en torno a la Puerta de Clichy, en el distrito XVII, al noreste de la ciudad.

El ataque se produjo con dos cuchillos de cocina y las dos mujeres que se encuentran más graves fueron alcanzadas una en la espalda y la otra en el abdomen.

El ministro, que rindió homenaje al agente que consiguió reducir al presunto autor de los hechos, dijo que el individuo dio una identidad que se está verificando, ya que no llevaba documentos encima.

También pidió prudencia a la hora de avanzar las posibles motivaciones de su acción y avanzó que sus primeras explicaciones eran "incoherentes".

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Núñez insistió en que serán las autoridades judiciales las que determinarán el móvil del suceso.

Fuente: El Periódico

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