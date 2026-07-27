Íñigo María, el único bebé-milagro de España y octavo del mundo que sobrevive a la falta de riñones al nacer y cuyo horizonte es el trasplante

En el mundo se conocen solo ocho casos de niños que han podido sobrevivir al diagnóstico de agenesia renal bilateral, una malformación congénita grave que se puede detectar desde el embarazo y que se caracteriza por la ausencia de ambos riñones y la carencia de líquido amniótico, lo que dificulta a su vez el desarrollo pulmonar del bebé, entre otras consecuencias.

Seis de estos bebés-milagro corresponden a Estados Unidos, siendo el más conocido el de una chica llamada Abigail que nació en 2013 y que continúa con vida, al mismo tiempo que hay otro caso en Suiza, además del único existente en España, que es el del niño cordobés Íñigo María Prieto Delic, que acaba de cumplir once meses, relata su padre, Íñigo Prieto Urizar. El pequeño Íñigo María nació el 21 de agosto de 2025 en el hospital La Paz de Madrid y vive aferrado a la vida y a su sonrisa, aunque ya ha estado a punto de fallecer en tres ocasiones.

Diana, madre de Íñigo María, besa a su hijo, durante su ingreso en el hospital de la Paz de Madrid. / CÓRDOBA

Una malformación grave que conocieron en la semana 20 de embarazo

A Diana, la madre de este pequeño, le comunicaron en la semana de embarazo número 20, en una revisión en el centro de especialidades Carlos Castilla del Pino, dependiente del hospital Reina Sofía de Córdoba, la falta de líquido amniótico en el útero materno. Ese día de abril de 2025 Diana llamó angustiada a su marido, que no pudo acompañarla por trabajo a la cita, para contarle lo que le habían dicho en la revisión. Su caso fue derivado a la consulta de Medicina Fetal del hospital Reina Sofía, donde confirmaron a esta pareja la grave malformación que presentaba su bebé y la ausencia de líquido amniótico, por lo que las únicas opciones eran interrumpir la gestación o esperar a que el embarazo no siguiera adelante por la complejidad del mismo.

Íñigo y Diana, por su fe católica, no apoyaban la opción del aborto terapéutico, así que decididos a encontrar otra vía conocieron a través de internet el caso citado antes de la niña estadounidense Abigail, que pudo sobrevivir y recibir un trasplante renal cuando tenía solo dos años y medio. La opción de poder viajar a Estados Unidos para que Diana recibiera la misma asistencia que ayudó a la madre de Abigail y a esta misma pequeña se planteaba imposible por el millonario coste que hubiera supuesto y también porque Íñigo y Diana son padres de otros cinco hijos, de corta edad, a los que no podían dejar solos tanto tiempo.

El pequeño Íñigo María, con sus padres y sus cinco hermanos,en el hospital de la Paz de Madrid. / CÓRDOBA

¿Qué técnica salvó el embarazo?

Íñigo cuenta que lo que hizo posible que Abigail pudiera nacer con vida fue el tratamiento empleado en el hospital Johns Hopkins de Baltimore, a base de amnioinfusiones. A través de unas agujas a la madre de esta bebé-milagro le inyectaron un suero especial con antibiótico en la bolsa donde estaba el feto, que aunque no era exactamente igual al líquido amniótico, ayudó a que esta niña pudiera desarrollar los pulmones y las extremidades.

Gracias a María Sánchez, una ginecóloga cordobesa amiga de esta familia, que preguntó en un grupo nacional de WhatsApp de especialistas en Obstetricia y Ginecología si conocían a algún o alguna especialista que supiera si en España se podía llevar a cabo un tratamiento similar al de la paciente estadounidense que pudiera ayudar a esta pareja de Córdoba, Íñigo y Diana supieron que el doctor Jaime Siegrist del hospital de la Paz de Madrid se interesaba por su caso y les puso en contacto con José Luis Bartha, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital de la Paz.

Profesionales del hospital La Paz de Madrid, con el pequeño y sus padres, el día que recibió el alta el pasado mes de junio. / CÓRDOBA

"Este médico nos citó en Madrid y, aunque, desde el primer momento, fue claro en advertirnos de la dificultad de que el embarazo pudiera llegar a buen término y que nuestro hijo sobreviviera, nos organizó un encuentro con otros jefes de servicio que iban a tener implicación en el propósito de que Íñigo María naciera. Así nos reunimos con estos expertos en urología, nefrología, medicina fetal y neonatología. Mi mujer empezó a ser tratada desde la semana 21 de embarazo en el hospital de la Paz, centro al que acudía periódicamente, se quedaba ingresada dos días para recibir infusiones periódicas de líquido que supliera al líquido amniótico y lograr así el mayor desarrollo pulmonar posible", señala Íñigo Prieto.

La vida de la madre del bebé-milagro también pudo correr peligro

Y así fue, aunque con muchos contratiempos porque también podía correr riesgo la vida de la madre, como el embarazo llegó hasta la semana 38 y con Íñigo María pesando algo más de dos kilos. El parto fue natural y el pequeño se quedó ingresado directamente en la UCI neonatal tras venir al mundo, quedando intubado.

Este bebé-milagro cordobés se ha convertido en un paciente muy querido en el hospital La Paz de Madrid. / CÓRDOBA

Íñigo Prieto precisa, con una mezcla de dolor y esperanza, que tres veces ha estado a punto de morir su hijo pequeño. La primera, el día que nació, al presentar una saturación del 50%, prácticamente incompatible con la vida. "Decidimos bautizarlo en la UCi por si no podía seguir adelante", recuerda. Fue entonces cuando a esta familia le empezaron a hablar de cuidados paliativos y cuando los dos hermanos mayores de este bebé-milagro viajaron desde Córdoba a Madrid para despedirse de su hermano. La segunda ocasión fue a las dos semanas, cuando le realizaron en el hospital de la Paz la primera cirugía para que pudiera recibir diálisis, técnica que suple a los riñones de los que carece y que desde entonces necesita a diario. Y el tercer round que superó Íñigo María fue a los cuatro meses debido a una grave infección bacteriana, que le causó un grave efecto en la piel como si la tuviera quemada.

Acogidos en la Casa Ronald McDonald de Madrid

Tras muchos meses en la UCI pediátrica y también en planta, Íñigo María ha recibido el alta el pasado junio, pero tiene que seguir acudiendo tres días por semana al hospital de la Paz para curas y otras necesidades que presenta, por lo que esta familia no puede vivir muy alejada de este hospital madrileño. Han tenido la suerte de poder ser acogidos en la Casa Ronald McDonald, que se ubica junto al hospital Niño Jesús y que presta alojamiento a familias de pacientes pediátricos con enfermedades graves durante su tratamiento. Atrás han quedado de momento diez meses de hospital, en los que esta madre y este padre se turnaban para estar cada semana uno de los dos con él, mientras que el otro o la otra permanecían junto al resto de sus hijos en Córdoba. Sin embargo, el periplo médico de Íñigo María no ha acabado ni mucho menos.

El pequeño ha necesitado muchos cuidados desde que nació. / CÓRDOBA

La esperanza que tienen estos padres es que su pequeño siga evolucionando bien, que coja el peso suficiente para que pueda estar en condiciones de recibir un trasplante renal compatible cuando tenga entre 2 o 3 años. Además, en el hospital de la Paz se plantean otro reto muy complicado con este paciente y que no se ha hecho por ahora en el mundo en un paciente pediátrico: poder fabricarle una vejiga, un mecanismo de vaciamiento, utilizando parte de su intestino, detalla este padre, ilusionado con que todo esto pueda ser realidad algún día.

Mientras tanto, y a la espera del que sería ese otro milagro (el trasplante y la nueva vejiga) Íñigo María debe estar conectado a diario entre 13 y 14 horas a diálisis, también recibe oxígeno las 24 horas y vomita con frecuencia el alimento que se le administra por una sonda nasogástrica, lo que no le hace perder la sonrisa ni el aspecto rechoncho que tienen muchos bebés.

El tratamiento en Estados Unidos podría haber superado los cuatro millones de dólares

Íñigo Prieto calcula que si hubieran decidido la opción de viajar a Estados Unidos para lograr que su hijo naciera, solo el importe económico, podría superar los cuatro millones de dólares. En España, este tratamiento ha corrido a cargo de la sanidad pública e Íñigo Prieto se está beneficiando de una CUME (Prestación por Cuidado de Menores afectados por una enfermedad grave), que le permite no perder ingresos mientras le es imposible trabajar por tener que atender a un hijo en situación delicada de salud.

El pequeño ha cumplido ya once meses. / CÓRDOBA

Tanto Íñigo como su mujer se encuentran eternamente agradecidos a todos los profesionales que han atendido hasta el momento a su hijo en el hospital de la Paz, a sus familiares, amigos, a lass personas que rezan por él y a la Fundación Ronald Mcdonald.

Quién sabe si algún día no muy lejano este bebé-milagro español podrá viajar junto a sus hermanos Rafael María, Luka María, Marta María, Teresa María e Ivana María al santuario dedicado a la Virgen María de Medjugorje en Bosnia donde se conocieron y se enamoraron sus padres. Diana es croata, pero nació en Mostar (Bosnia). Se instaló en Córdoba cuando se casó con Íñigo padre, que es ingeniero agrónomo y profesor del colegio La Salle. El amor que surgió en aquel santuario mariano explica que sus hijos lleven todos el nombre de la madre de Dios.

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Fuente: Diario Córdoba