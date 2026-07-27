Una ballena herida tras un posible ataque de orcas vara en la playa de Sabón, en Arteixo

Una ballena ha aparecido varada en la mañana de este lunes en la playa de Sabón, en el litoral de Arteixo, lo que ha obligado a desplegar un amplio operativo de emergencias. Un particular dio la voz de alarma a la central del 112 Galicia a las 8.40 horas tras localizar al cetáceo en el arenal.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencias de Arteixo con su coordinador, José Antonio Varela, al frente, la Policía Local, la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y los especialistas de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (Cemma).

Gus de la Paz

El operativo ha requerido de una labor coordinada a pie de agua marcada por la complicación del mar. Santiago Gutiérrez y Héctor Yáñez, del Servicio de Socorrismo de Arteixo, junto a varios miembros del Club de Arteixo de Salvamento y Socorrismo, unieron fuerzas con el coordinador de emergencias, surfistas y miembros de un club de surf local.

Rescate de la ballena varada en Arteixo / Gus de la Paz

Olas de más de un metro

Con olas que superaban el metro de altura, el equipo empleó motos de agua para adentrarse en el mar y trasladar el cabo de remolque hasta la lancha de Salvamento Marítimo, en una maniobra de gran esfuerzo físico.

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Aunque los técnicos de la Cemma continúan sobre el terreno determinando las causas exactas del varamiento, las primeras hipótesis de los especialistas apuntan hacia un ataque de orcas. Según explican desde la propia coordinadora, el ejemplar presenta un raspazo en la cola y marcas en la aleta dorsal, una zona clave que las orcas suelen atacar para inhabilitar a las ballenas y facilitar su captura.

Fuente: La Opinión A Coruña