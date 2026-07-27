La Aemet advierte de una nueva subida de las termómetros a partir del martes que podría desembocar en la cuarta ola de calor del verano

España se adentra en una semana protagonizada, una vez más, por el calor extremo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de una nueva subida de los termómetros que, según apuntan los modelos, podría desembocar en la cuarta ola de calor del verano. Los pronósticos apuntan a que los termómetros volverán a subir a partir de este martes dejando valores por encima de los 40 grados en varios puntos del país. Los expertos afirman que el aumento del calor y la escasez de precipitaciones en muchas zonas elevarán aún más el riesgo de incendios hasta alcanzar valores "muy altos" o "extremos" en casi todo el país. Las autoridades piden extremar las precauciones ante este episodio de altas temperaturas debido al peligro que supone este fenómeno para la salud de colectivos vulnerables como para fenómenos como, por ejemplo, la aparición de nuevos fuegos forestales.

Tras un fin de semana de inestabilidad atmosférica y con temperaturas suaves para estas fechas, este lunes los termómetros subirán de forma casi generalizada en toda España y, según advierte la Aemet, se iniciará así un nuevo ascenso de las temperaturas. En el sur de Galicia se alcanzarán los 36 grados, mientras que en Extremadura y el valle del Guadalquivir se rondarán los 38. Durante la tarde podrán registrarse algunas lluvias en algunos puntos del país. Además, el viento de levante soplará con fuerza en el Estrecho y en la Campiña gaditana, una situación que también se mantendrá durante la jornada del martes.

El martes el calor seguirá ganando intensidad. Las temperaturas subirán tanto de día como de noche, con mínimas de entre 22 y 24 grados en el litoral mediterráneo, Extremadura y el valle del Guadalquivir, lo que dificultará el descanso. Las máximas superarán de forma general los 36 y 38 grados en el interior, mientras que en el sur de Galicia, el valle del Ebro, la zona centro y buena parte de la mitad sur se alcanzarán entre 38 y 40 grados. En los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir se podrán superar los 40 grados. Para esa jornada se han activado avisos por calor en una docena de comunidades autónomas.

El miércoles continuará el ascenso de las temperaturas, especialmente en el centro, el este peninsular y Baleares. Gran parte del interior volverá a superar los 36 y 38 grados, mientras que en el Cantábrico oriental se alcanzarán entre 38 y 40 y en el valle del Ebro, así como en zonas bajas del centro y sur, volverán a rebasarse los 40 grados. Solo se esperan algunas tormentas aisladas en áreas montañosas del este peninsular, con predominio de cielos despejados en el resto. El miércoles también son una docena las comunidades autónomas en aviso. En Catalunya, Meteocat ha activado ya la primera tanda de avisos por calor relacionados con este episodio en toda la zona del Ponent de Lleida.

Noticias relacionadas

De cara a la segunda mitad de la semana, aunque el pronóstico presenta algo más de incertidumbre, todo apunta a que el calor seguirá siendo muy intenso, con pocas variaciones en las temperaturas y escasas precipitaciones, salvo alguna llovizna ocasional en el Cantábrico. Los modelos apuntan a que las altas temperaturas podrían seguir cogiendo intensidad y extensión. De confirmarse, este episodio podría pasar a clasificarse como la cuarta ola de calor extrema del verano en España.