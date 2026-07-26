La "Santa" de Asorey se expondrá en la Cidade da Cultura

La Xunta de Galicia traslada definitivamente la “Santa” de Asorey a Galicia, coincidiendo con el centenario de la creación de esta escultura en 1926. El Ejecutivo gallego ha informado este domingo que, tras más de siete décadas en Montevideo, esta emblemática obra de Francisco Asorey se exhibirá en la Ciudad de la Cultura, en Santiago de Compostela.

La compra por parte de la Xunta se formalizó hace casi cuatro años. En enero de 2023, FARO informó de que la Administración gallega había negociado durante meses la adquisición de un lote de obras de arte que habían pertenecido a la Casa de Galicia de Montevideo, entre las que se encontraba esta escultura del escultor cambadés. La operación ya fue entonces definitiva porque el juzgado uruguayo abrió un plazo para la presentación de alegaciones, y transcurrido el plazo legal no se presentó objeción alguna al contrato.

“A Santa” pertenecía a la Casa de Galicia de Montevideo, una organización de emigrantes gallegos en Uruguay que quebró tras una larga agonía. Esto dejó en el limbo el destino de todo su patrimonio, incluido el artístico, entre el cual se encuentran piezas de Asorey, Colmeiro o Castelao. Por ello, existía entonces el riesgo de que un particular pujase por “A Santa” u otra de estas obras de arte, y que las adquiriese, confinándolas en una colección privada.

No obstante, se organizó una movilización desde Galicia, con la familia de Asorey, el BNG y la Xunta de Galicia, que culminó con la compra de esas obras por la Administración gallega. Esta operación, en 2022, aseguró que estas obras seguirían siendo patrimonio público, pero una cláusula del contrato de compraventa establecía que no podrían salir de Uruguay.

Considerada una de las obras clave para comprender la trayectoria de Asorey, la Santa, tasada en su momento en 6.000 euros, es una de las piezas más relevantes de la escultura gallega del siglo XX, además de un patrimonio cultural fundamental de la memoria artística y de la emigración gallega. Se la considera, asimismo, un símbolo de la modernización artística y cultural de Galicia en el primer tercio del siglo pasado.

Tras su presentación en 1926 en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid, la obra fue adquirida en 1951 por la comunidad gallega emigrante de Montevideo, donde se exhibió hasta la actualidad. En 2022, y tras más de siete décadas, la Xunta de Galicia adquirió la figura en el marco del proceso de quiebra de la Casa Galicia de Montevideo, mediante el cual la Xunta de Galicia adquirió gran parte de su patrimonio, que incluye fondos documentales y bibliográficos.

En aquel momento, la administración regional acordó con el Gobierno de Uruguay que la pieza se exhibiría en el Museo Zorrilla. Sin embargo, los recientes cambios en la programación expositiva de esta institución y la reorganización de su colección motivan ahora su traslado a Galicia para garantizar la contextualización, el estudio y la contemplación óptimos de la obra por parte del público, señala la Xunta en un comunicado.

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El regreso de la pieza, que ya pudo verse en Santiago de Compostela con motivo de la exposición «Galicia, un relato no mundo», que se exhibió en la Ciudad de la Cultura justo antes de la pandemia y recibió más de 46.000 visitas, es posible gracias a la estrecha colaboración institucional entre la Xunta de Galicia, el Gobierno de Uruguay y la dirección del Museo Zorrilla, con el apoyo de las comunidades gallegas en la diáspora.