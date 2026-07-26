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Ibai siente Sevilla su casa y vuelve a hacer historia con La Velada del Año VI

El estadio de La Cartuja en Sevilla se convierte en el escenario para más de 80.000 espectadores en la multitudinaria cita organizada por Ibai Llanos

Las imágenes de la Velada del Año de Ibai Llanos en Sevilla

Las imágenes de la Velada del Año de Ibai Llanos en Sevilla / José Manuel Vidal

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Emma Rocha / Lucía León Guerrero

Después de veladas celebradas en Barcelona y en Madrid, Ibai Llanos ha encontrado en Sevilla su escenario ideal. La Cartuja le sienta como un guante: Un estadio con la capacidad de albergar a a 80.000 espectadores como es La Cartuja de Sevilla. 

Más de 80.000 personas han convertido el estadio de La Cartuja en Sevilla en el epicentro mundial del entretenimiento con una nueva edición de La Velada del Año. Después de pasar por Barcelona y Madrid, Ibai Llanos ha encontrado en Sevilla un público entregado y un escenario que parece hecho a medida para su espectáculo. La Cartuja ha vibrado desde el primer minuto con los combates, la música y todas las sorpresas de una noche seguida por espectadores de todos los países de habla hispana, aunque los accesos al recinto siguen siendo el gran lunar de una cita de estas dimensiones.

Entre las gradas se han mezclado jóvenes, familias enteras y personas mayores: varias generaciones que han querido vivir en directo un espectáculo que ya trasciende edades y reúne a todo tipo de públicos.

Uno de los momentos más esperados tenía acento sevillano. Fabiana Sevillano saltó al ring como la gran baza local y lo hizo con una entrada cargada de guiños a la ciudad: vestimenta inspirada en detalles marianos de la Semana Santa y la marcha El Galileo, interpretada por la Agrupación Musical Virgen de los Reyes. Sin embargo, la sevillana no pudo completar la fiesta y cayó ante La Parce por decisión de los jueces tras tres asaltos muy igualados. La derrota dejó un sabor amargo entre un público que había convertido La Cartuja en una auténtica caldera.

Las imágenes de la Velada del Año de Ibai Llanos en Sevilla

Las imágenes de la Velada del Año de Ibai Llanos en Sevilla / Raquel Alvarado

La noche tuvo también momentos especialmente emotivos y sorprendentes. La Cartuja guardó silencio para homenajear a Gaspi, fallecido recientemente, en un recuerdo en el que estuvo presente su madre. El estadio sevillano respondió coreando su nombre. Además, Belén Esteban lanzó su particular guiño a la ciudad con un "¡Arriba Sevilla!", mientras la música elevaba aún más la temperatura con las actuaciones de Juanes, Anuel AA, Bad Gyal, Yandel, Paulo Londra y otros grandes nombres de la escena internacional.

En el ring, Gero Arias destronó a Viruzz y se proclamó campeón, mientras Argentina volvió a sumar otro cinturón con la victoria de Angie Velasco frente a Alondrissa. También hubo protagonismo español con el triunfo de Edu Aguirre ante Gastón Edul y duelos muy igualados como el de Clerss y Natalia MX. Todo ello entre una sucesión de entradas espectaculares y actuaciones que mantuvieron a La Cartuja en pie durante una noche histórica.

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Las imágenes de la Velada del Año de Ibai Llanos en Sevilla

Las imágenes de la Velada del Año de Ibai Llanos en Sevilla / Raquel Alvarado

Sevilla, en definitiva, no se llevó todos los cinturones, pero sí volvió a ganar como anfitriona. La ciudad respondió con su particular mezcla de pasión, música y espectáculo, desde los guiños cofrades de Fabiana hasta los miles de asistentes cantando y bailando en La Cartuja. Ibai ha encontrado en Sevilla una plaza que le responde, un estadio que le permite soñar a lo grande y un público que, por una noche, hizo de La Velada su propia fiesta.

Fuente: El Correo de Andalucía

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