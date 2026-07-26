Galicia inicia la semana con avisos por altas temperaturas: la mayoría de la comunidad superará los 30 grados

El lunes llega a Galicia cargado de calor, con los mercurios por encima de los 30 grados en la mayoría de la comunidad. Será una semana, tal como apunta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), más cálida de lo normal, lo que hace preciso activar diversos avisos en el territorio ante las elevadas temperaturas y extremar las precauciones ante posibles golpes de calor o molestias derivadas del mismo.

Galicia comenzará la semana bajo la influencia de las altas presiones centradas en las Azores, que continuará los días siguientes con una masa de aire muy cálido afectando a la comunidad. Habrá, además, un moderado ascenso de las temperaturas, especialmente notable en las máximas. La Xunta activa este lunes la alerta naranja por un episodio de calor en el interior de la provincia de Pontevedra, afectando a concellos como Lalín, A Estrada o Silleda, mientras que en la montaña de Ourense quedará en nivel amarillo. Así, en puntos como Vigo o Pontevedra se prevé alcanzar los 33 grados. Las temperaturas mínimas se colocarán en las ciudades entre los 18 de Vigo y los 14 de Lugo.

El martes continuará el ambiente muy caluroso y soleado. Las temperaturas podrían alcanzar los 40 grados en Ourense y los 37 en Lugo, mientras que en el litoral serán más moderadas. Meteogalicia amplía la alerta amarilla al Miño de Ourense, el noroeste de esta misma provincia, el sur de Lugo y Valdeorras por termómetros que superarán los 36 grados. También estará activa en el Miño de Pontevedra, al prever que se alcancen más de 34.

Tal como es habitual en los días de calor, la Consellería de Sanidade recomienda beber líquidos con frecuencia, aunque no se tenga sed; evitar el alcohol; , y permanecer en espacios ventilados, acondicionados o a la sombra. También aconseja reducir la actividad física y evitar salir durante las horas centrales del día.

¿Qué ocurrirá el resto de la semana?

De cara al miércoles Galicia seguirá bajo la influencia de las altas presiones, pero con viento de componente oeste que dejará mucha humedad en forma de nieblas costeras. Las temperaturas sufrirán un moderado descenso en la mitad norte y oeste de la comunidad.

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Meteogalicia señala que, para finales de semana, se retirara levemente la influencia anticiclónica hacia el este, lo que hará que aumente la probabilidad de lluvia en la mitad norte y las temperaturas sufrirán un descenso, con valores propios de la época del año.

Fuente: El Correo Gallego