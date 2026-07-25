Las aves de los (posibles) futuros billetes de euro: cuáles son y dónde verlas en Galicia y España

El diseño de los billetes que los ciudadanos europeos llevamos en la cartera cambiará en los próximos meses y su nuevo aspecto ha despertado un acalorado debate en las redes sociales. El Banco Central Europeo (BCE) ha presentado las diez propuestas definitivas para convertirse en los nuevos billetes de euro, que van desde los 5 hasta los 200 euros, y de las que solo quedará una. Todo apunta a que el organismo tomará una decisión sobre el diseño final a finales de año.

Las dos temáticas elegidas para inspirar los diseños han sido la cultura europea, por un lado, y los pájaros y los ríos, por otro. Cada una de ellas ha dado lugar a cinco diseños que competirán por convertirse en la nueva imagen de la moneda europea. Uno de los diseños de esta temática ha sido elaborado por dos estudios españoles en colaboración. Rubio & del Amo, un conocido estudio de diseño que ha trabajado para la Agencia Espacial Española o la Fundación Alcaraz, ha colaborado con Cruz mas Cruz, el estudio fundado por el icónico diseñador José María Cruz Novillo —famoso por diseñar el logo del PSOE, el de Correos, el de la Policía Nacional o el de Repsol— fallecido recientemente, junto a su hijo Pepe.

El BCE ha puesto en marcha una encuesta para recabar la opinión de los ciudadanos de toda Europa, que permanecerá abierta hasta el 21 de septiembre, aunque será el Consejo de Gobierno de la institución quien decidirá finalmente la propuesta vencedora, teniendo en cuenta el sentir del público. En cuanto a los diseños de los estudios españoles, los billetes cuentan con una gran particularidad: su diseño es vertical. Se trata de un giro respecto al diseño de los billetes actuales.

nuevos diseños billetes euro /

Dónde encontrar las aves de los nuevos billetes de la UE

En el apartado de las aves los ríos, las especies seleccionadas se caracterizan por encontrarse en muchos puntos de la geografía europea. Esta ubicuidad de los pájaros reflejados en los billetes busca inspirar el espíritu de transfronterizo y la naturaleza común de todos los países que forman la Unión. Al igual que los ríos que los acompañan, las aves cruzan las fronteras de Europa con libertad.

No es un elemento baladí, ya que como muchos usuarios han hecho notar en redes sociales, las figuras escogidas para representar a la sociedad de países pecan de ser mayoritariamente de la parte occidental del continente; dejando solo a María Callas (griega) como representante a la parte más oriental.

¿Y podemos encontrar estas aves en España? Sí, alguna de ellas hasta podemos verlas en Galicia. Pero para saber dónde verlas, primero debemos conocerlas bien:

Treparriscos

Ave del año 2025 del Seo BirdLife, el Treparriscos ya nos dice dónde vive con su nombre. Pequeño, esquivo y del color oscuro de la pizarra; este pequeño pájaro despliega sus alas para mostrarnos un llamativo color rojo en sus plumas. Para verlo en nuestro país tendremos que desplazarnos hasta la Cordillera Cantábrica y en el Pirineo central, pero si así lo decide el BCE, también pasaremos a verlo en los billetes de 5 euros.

Diseño del billete de 5 euros en el que se ve al Treparriscos y su presencia sobre el mapa de Europa, sus huellas y las ondas de sonido de su canto. / BCE

Martín pescador común

Hasta hace no mucho, el Martín Pescador estaba presente en casi todos los ríos y humedales de la Península. Por desgracia se ha convertido en una de las especies más damnificadas por el deterioro de las aguas dulces de nuestro país durante las últimas décadas; lo que hace más probable que pasemos a verla si termina convertida en el billete de 10 euros.

Según SEO/Birdlife se encuentra en un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre y hoy en día, aunque es complicado encontrarla, podemos verla en las regiones occidentales de la Península, incluyendo Galicia. Espacios como los bosques y ríos gallegos más vírgenes son perfectos para ella, ya que se alimenta de peces pequeños y de larvas de insectos y anfibios.

Diseño del billete de 10 euros en el que se ve al Martín Pescador y su presencia sobre el mapa de Europa, sus huellas y las ondas de sonido de su canto. / BCE

Abejaruco europeo

El abejaruco es una de las aves más vistosas de nuestro país y, como su nombre indica, su dieta se basa en abejas. Además de sus vivos colores —con partes dorsales rojizas, amarillas y verdosas, y zonas inferiores verdosas y azuladas—, emite un sonido constante durante el vuelo que se puede escuchar a gran distancia. El abejaruco europeo se presenta de forma casi continua por toda la Península, a excepción de Galicia, la región cantábrica y los Pirineos. Su presencia en el billete de 20 euros no sería la única novedad, ya que los investigadores han empezado a detectar su presencia en la cornisa cantábrica y apuntan al cambio climático como causante del desplazamiento.

Diseño del billete de 20 euros en el que se ve al Abejaruco y su presencia sobre el mapa de Europa, sus huellas y las ondas de sonido de su canto. / BCE

Cigüeña blanca

Desconocemos si en el resto de Europa sucede lo mismo, pero pocas experiencias más comunes en este país que la de gritar «¡cigüeñas!» cuando vamos en el coche y alguno de los pasajeros divisa un gran nido sobre un poste. La cigüeña blanca pasaría a ser la imagen del billete de 50 euros con este particular diseño. Aunque en el siglo pasado desapareció en algunas regiones del país, hoy en día se encuentran en recuperación y podemos verlas en lugares tan cercanos como el interior de Pontevedra, Lugo y Ourense.

Diseño del billete de 50 euros en el que se ve a la cigüeña blanca y su presencia sobre el mapa de Europa, sus huellas y las ondas de sonido de su canto. / BCE

Avoceta común

Con sus largas patas azules y su pelaje blanquinegro, la avoceta común resulta inconfundible. No es tan habitual verla en verde, como se presenta en este diseño del billete de 100 euros. Como señala SEO BirdLife, durante el periodo reproductor, más del 50% de las parejas se localizan en el suroeste peninsular, principalmente en las marismas del Guadalquivir y en la bahía de Cádiz. Pese a que se trata de una especie sedentaria en nuestro territorio, en España también recibimos un gran número de invernantes, que se instalan preferentemente en marismas, salinas y humedales costeros.

Diseño del billete de 100 euros en el que se ve una Avoceta y su presencia sobre el mapa de Europa, sus huellas y las ondas de sonido de su canto. / BCE

Alcatraz atlántico

El alcatraz atlántico es una de las aves de mayor envergadura de las que visitan nuestras costas —puede llegar a los 180 centímetros de ala a ala—, quizá ha sido su tamaño lo que ha inspirado su elección para el billete de 200 euros. Aunque anida y se reproduce en las Islas Británicas y Escandinavia, es frecuente verlas en la costa de Galicia cuando inicia la migración hacia el sur tras el periodo de cría, a partir de mediados de agosto, llegando hasta el golfo de Guinea. Algunas aves, principalmente inmaduras, se quedan todo el año en nuestro litoral.

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Diseño del billete de 200 euros en el que se ve al Alcatraz atlántico y su presencia sobre el mapa de Europa, sus huellas y las ondas de sonido de su canto. / BCE

Si se termina aprobando este diseño o alguno de los otros que incluye a estos animales, es probable que internacionalicemos aquello de «Más vale pájaro en mano que ciento volando».