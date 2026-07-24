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Última hora de los incendios en España, en directo | Desalojadas 11.500 personas por los graves incendios que afectan a Madrid y Ávila
Sánchez preside una reunión del Comité Estatal de Emergencias para evaluar los incendios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), para evaluar la situación de los incendios forestales que afectan a las comunidades de Madrid y Castilla y León.
El Gobierno declaró la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) por la evolución de los incendios forestales declarados en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila).
Como consecuencia de esta declaración, Marlaska ha asumido la dirección y coordinación de las actuaciones necesarias frente a los incendios y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales que deban emplearse en esas dos comunidades.
Fuente: El Periódico
Cortadas cinco carreteras autonómicas
Preocupa el viento
Las condiciones meteorológicas, fundamentalmente el viento, complicarán las labores de extinción este viernes.
Sánchez preside hoy el comité de coordinación del plan estatal de emergencias tras la complicación de los incendios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este viernes, sobre las 9.30 horas, la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), que se celebrará en el Complejo de la Moncloa, tras la complicación de los incendios que están afectando a distintos puntos del país, especialmente en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila.
Los incendios de la Comunidad de Madrid obligan a evacuar a más de 10.000 personas y a varias residencias
Más de 10.000 personas han sido evacuadas de los municipios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno por los tres incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid.
Declarada la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid por los tres incendios aún sin perimetrar ni controlar
A primera hora de este viernes, los tres incendios declarados en la Comunidad de Madrid siguen sin estar perimetrados ni controlados.
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