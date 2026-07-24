Fuegos en España
Andalucía envía medios aéreos y 70 efectivos para ayudar a la extinción de incendios de Madrid y Castilla y León
El Plan Infoca moviliza dos aviones anfibios, un helicóptero, cuatro autobombas y 70 efectivos para apoyar las labores de extinción
Redacción
La Junta de Andalucía ha enviado medios aéreos y 70 efectivos para ayudar a los trabajos de extinción de los incendios forestales que en las últimas horas afectan a las comunidades de Madrid y Castilla y León.
Dos aviones anfibios, un helicóptero y cuatro autobombas
Así lo ha anunciado este viernes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en el que ha explicado que la comunidad autónoma andaluza envía "dos aviones anfibios, un helicóptero, cuatro autobombas y 70 efectivos para ayudar a contener y extinguir los terribles incendios de la Comunidad de Madrid y Castilla y León".
"Vamos a colaborar en todo lo posible en esta catástrofe", ha manifestado el presidente andaluz, que ha concluido este comentario con un mensaje de "mucho ánimo desde Andalucía" escrito entre signos de exclamación.
Andalucía "vuelve a estar donde más se necesita"
Por su parte, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Gobierno andaluz, Antonio Sanz, ha comentado también esta ayuda de la Junta y ha remarcado desde la misma red social que "Andalucía vuelve a estar donde más se necesita".
El Plan Infoca amplía su colaboración fuera de Andalucía
Así, ha señalado que el Plan Infoca, "tras colaborar en los incendios de Guadalajara, Puertollano y Albacete" --en Castilla-La Mancha--, moviliza ahora "70 efectivos, dos aviones anfibios, un helicóptero y cuatro autobombas para apoyar la extinción de los graves incendios en la Comunidad de Madrid y Castilla y León". "Toda nuestra fuerza y apoyo. Mucho ánimo", ha añadido Antonio Sanz en su comentario.
Fuente: El Correo de Andalucía
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